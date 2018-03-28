Британский музыкант выиграл суд у Королевской оперы Лондона после того, как повредил слух
Альтист Крис Голдшайдер настаивал, что пострадал во время репетиции оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». В Королевской опере говорили, что у музыканта как раз во время репетиции развилась болезнь Меньера — заболевание внутреннего уха, характеризующееся прогрессирующим снижением слуха, передает ВВС. Судья Высокого суда Лондона однако решила, что такое совпадение маловероятно. Также она не согласилась со словами ответчика, будто некоторое повреждение слуха неизбежно и оправдано для профессионального музыканта.
Комментарии3
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dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:11
Не случайно, что Вагнер был любимым композитором Гитлера...
theodor19 28 марта 2018 | 21:16
Вообще говоря, в стандартной рассадке оркестра сразу за группой альтов сидят тромбоны и дудят практически прямо в уши альтистам. И ещё иногда кулисой по голове альтисту могут съездить.
Бедняга мог запросто оглохнуть.
kinnlade 28 марта 2018 | 21:20
Маразм крепчает