Британский музыкант выиграл суд у Королевской оперы Лондона после того, как повредил слух

Альтист Крис Голдшайдер настаивал, что пострадал во время репетиции оперы Рихарда Вагнера «Валькирия». В Королевской опере говорили, что у музыканта как раз во время репетиции развилась болезнь Меньера — заболевание внутреннего уха, характеризующееся прогрессирующим снижением слуха, передает ВВС. Судья Высокого суда Лондона однако решила, что такое совпадение маловероятно. Также она не согласилась со словами ответчика, будто некоторое повреждение слуха неизбежно и оправдано для профессионального музыканта.