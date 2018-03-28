Несколько тысяч человек вышли на марш против антисемитизима в Париже

Акция проходит после убийства в городе 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль. По сведениям телеканала BFMTV, в числе участников шествия есть политические и общественные деятели Франции, в частности, экс-кандидаты в президенты Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен.

Президент Франции Эммануэль Макрон пришёл на похороны Мирей Кнолль. Тело женщины, которая в 1942 году вместе с матерью спаслась от холокоста, было найдено с несколькими ножевыми ранениями на прошлой неделе в её квартире. Задержаны двое подозреваемых. В полиции говорят, что убийство, вполне вероятно, было совершено на почве религиозной ненависти.