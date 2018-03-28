Несколько тысяч человек вышли на марш против антисемитизима в Париже
Акция проходит после убийства в городе 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль. По сведениям телеканала BFMTV, в числе участников шествия есть политические и общественные деятели Франции, в частности, экс-кандидаты в президенты Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен.
Президент Франции Эммануэль Макрон пришёл на похороны Мирей Кнолль. Тело женщины, которая в 1942 году вместе с матерью спаслась от холокоста, было найдено с несколькими ножевыми ранениями на прошлой неделе в её квартире. Задержаны двое подозреваемых. В полиции говорят, что убийство, вполне вероятно, было совершено на почве религиозной ненависти.
Комментарии12
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dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:05
Антисемитизм процветает в ханжеской Европе...
aleksandr39 28 марта 2018 | 21:07
dobro_vam_v_dom: В России такое невозможно ,у нас только митинги в поддержку " великого вождя " да и то на них сгоняют бюджетников и студентов .
neburzhui2 28 марта 2018 | 21:10
Достоевский описывал что таких бабушек ножом не проймёшь. Только топором...
vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 21:10
Вышли негры или геи?
Натуральных этнических французов осталось ведь только 6%.
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:13
aleksandr39: В России бабушек-евреек не убивают по национальному признаку...
orwellianoptimist 28 марта 2018 | 21:14
dobro_vam_v_dom: они сами успешно мрут от пенсий и здравоохранения
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:18
orwellianoptimist: Все люди смертны...
alehan11174 28 марта 2018 | 21:23
dobro_vam_v_dom: прежде чем советовать что-то Европе, было бы неплохо поднять пожарную безопасность на европейский уровень, да и вообще общий уровень культуры и толерантности и потом уже что-то там вякать. а пока хуже путирашки в этом плане только самые отсталые африканские страны:(((
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:29
alehan11174: А ты огнетушитель под подушкой держишь? Гейропеец, мля...
brocer 28 марта 2018 | 21:11
Евреям надо в Израиль с Европы. Европа уже для беженцев мусульман без мозгов подогрета. Лет через 40 всех перережут, а их судя по всему первыми начали.
len56 28 марта 2018 | 21:13
Европе-вечная память!
oto_davar 28 марта 2018 | 21:28
len56: //Европе-вечная память! //
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Европа не погибнет, нет ни повода ни причины. А вот французских евреев мы ждём дома. Пора, пора сказать Франции оревуар.