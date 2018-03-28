В следственном комитете определились с главными версиями возникновения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
Наиболее вероятны ошибки в работе самого центра, — сказал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Выдвигаются две основных версии — это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности — это должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен поджог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия. Большее значение, и более перспективное, и более важная версия, и более достоверная — это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания.
Александр Бастрыкин также отметил, что ответственные лица знали про проблемы с системой пожаротушения за неделю до трагедии, но ничего не сделали.
Комментарии33
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testmeter 28 марта 2018 | 21:06
А как же "украинский след"? Непорядок! А ведь так портянкам хотелось...
ihor_syvoryj 28 марта 2018 | 21:10
testmeter: Визитку Яроша не нашли?
russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 21:13
ihor_syvoryj:
- ВОЛАНДЕМОРТ ВОЛАНДЕМОРТОВИЧ, СГОРЕЛИ СОТНИ ЛЮДЕЙ, СРЕДИ НИХ МНОГО ДЕТЕЙ!!!!
- А ВЫ ГОСДОЛГ США ВИДЕЛИ?? ХОТИТЕ ЧТОБЫ КАК НА УКРАИНЕ?? И ВООБЩЕ, ЕСЛИ БЫ ОНИ НЕ СГОРЕЛИ, ТАМ БЫ СЕЙЧАС СТОЯЛИ БАЗЫ НАТО!!
kottigr1 28 марта 2018 | 21:20
russkie_za_sverjenie: В следственном комитете определились с главными версиями возникновения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
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В номинации сначала и снова лидировала 3-миллиметровая проволока, но потом решили отдать предпочтение отдали классике и решили остановится на формулировке "заискрение"...
testmeter 28 марта 2018 | 21:32
ihor_syvoryj: Попытались какого-то придурочного пранкера приплести, но слабовато что-то это дело пошло
eternity88 28 марта 2018 | 21:53
testmeter: Ну да, "ошибки в работе" .как и во всех катастрофах - "человеческий фактор". "Ошибку в открытии" этой изначально душегубки, где в кинозале, например, только один выход (еще и закрытый), где не установлена/не работает/не проверялась система пожаротушения и т.д., рассматривать в принципе нельзя - это ж все "классово близкие" строили/владели/разрешали эксплуатацию. Начнешь этих щемить, кто ж тебе в следующий 96%;х96% на выборах нарисует?!!!
mancuss 28 марта 2018 | 21:07
Тупизм. Как от неисправной системы пожаротушения может возникнуть пожар?
vlabumur 28 марта 2018 | 21:12
mancuss: Как от неисправной системы пожаротушения может возникнуть пожар?
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Тут вопрос другой.Он сам дурак или нас дураками считает?
fig_wam 28 марта 2018 | 21:14
mancuss: Ну нужно же им что-то говорить и хоть какие причины предлагать.
Вранье, конечно. Хотя система пожаротушения может и была неисправной.
Но где она исправна? такие только за границей искать надо, в Европе.
Главная причина такого количества жертв это конструкция здания, горючие отделочные материалы, запертые запасные выходы.
Но это капать надо слишком глубоко и выкопать можно такое ... не обрадуешься.
brocer 28 марта 2018 | 21:19
mancuss: Пожар может в любом месте возникнуть, но если есть работающая система, то будет только возгорание.
ac_dc 28 марта 2018 | 21:20
mancuss:
Не могу найти вчерашний ролик с весьма подозрительным молодым человеком. Очень странно себя вел в районе будущего очага возгорания. Спешно ушел оглядываясь И примерно через две минуты из поролонового бассейна? батута? хлестнул столп огня. Запись хреноватая лицо нечеткое, но при желании можно отыскать свидетелей. Что так эту версию к маловерятным причислили? В Советском Союзе , помнится все пожары происходили от окурков. Сегодня мода на короткое замыкание.
Какой олух в поролоне станет вести проводку????
kottigr1 28 марта 2018 | 21:26
ac_dc: но при желании можно отыскать свидетелей.
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Их и искать не надо.
Рассказ очевидца, находившегося в ТЦ:
"— ..Я был со старшей дочкой и её двоюродной сестрой. Так вот, я протиснулся в этот коридор, он сантиметров 70 шириной (около батута в детской комнате). И там увидел МЧС-ника. То есть стоит мужик в зелёной униформе. Думаю, что тут делает МЧС-ник. Пригляделся: нет, это просто рабочий.
— Местный?
— Не знаю, какая там униформа у местных рабочих, может быть, нанятый. Но это не был посетитель. Он стоял в этом закутке в зелёной куртке, а на полу валялись кучи проводов.. Вывод – там велись какие-то работы. "
Вот ссылка на полное интервью..
https://echo.msk.ru/blog/fomaneverov/2173032-echo/
Представляете какую бомбу можно сляпать имея моток проводов, микроволновку с таймером и легковоспламеняющиеся материалы.. ? И ведь ни одна экспертиза в наборе этих бытовых приборов, после пожара, злой умысел не усмотрит.. !
ac_dc 28 марта 2018 | 21:50
kottigr1:
Ни одну версию нельзя отвергать сходу.
Если к любой из них приклеить табличку "маловероятная" ( почему кстати? потому что о ней говорит "подозреваемая" ? ), то 98% что исследовать ее не будут и тогда начнется подгонка задачи под ответ
kottigr1 28 марта 2018 | 22:05
ac_dc: Видео с камеры наблюдения показывает, что эпицентр взрыва или возгорания горючего вещества находилось между скалодромом и батутами(можно посмотреть на фото). Это же подтверждают очевидцы. Там находились технические работники или люди которые хотели выглядеть как технические работники. Возможно там был склад горючего вещества (керосина, бензина, химии..), может даже был пропановый или кислородный баллон и это как раз и было тем горючим веществом из-за которого вспыхнул пожар. Главный вопрос.. Или это злой умысел, или результат неграмотно проводимых ремонтных(технических) работ, или результат короткого замыкания на складе с горючими материалами..
ostanovka 28 марта 2018 | 22:18
kottigr1: вот и я что-то думаю, что это было плановое возгорание. И маша махоркина кричала - как вы смеете наших послов высылать, когда у нас такое происшествие!!!
И спасатели, со слов вострикова, не спешили спасать и вообще в другую сторону пошли. И кинозал так непринужденно примкнули и тихо ушли.
kottigr1 28 марта 2018 | 22:24
ostanovka: Всё возможно.. Самое интересное, что СК не хочет разбираться в причинах трагедии..
kottigr1 28 марта 2018 | 21:49
ac_dc: Рассказ и фото очевидцев:
"Между скалодромом и батутами строительный инвентарь и провода, часть на фото видно, удлинитель на полу за скалодромом-его не видноБассейн с кубиками поролона за батутами вдоль стены. Там его столько , что дочка без помощи не смогла вылезтиВозможно, что при горении выделяются токсичные газы, как у пенопласта вроде фосгена(достаточно одного вдоха). Но я могу ошибаться.
На заднем фоне можно видеть, как некоторые рабочие ходят по этому коридору. Рядом в 10метрах каток, девчонки наши переобувались минут 10. А на коньках не убежать в случае чего. "
https://echo.msk.ru/blog/mihsheglov/2174274-echo/
bigboss2013 28 марта 2018 | 21:31
mancuss: Это уже не тупизм СК, а их полный дебилизм ! Они вообще не понимают о чем идет речь ! Господин Бастрыкин несет такую пургу, что задаешь себе вопрос : кто стоит во главе СК !!! Они совершенно не отличают пожарную сигнализацию и систему пожаротушения ! Сигнализацию можно в ручном режиме включить во время пожара для оповещения ! Главный вопрос : почему Бастрыкин не спрашивает Пучкова сколько спасатели спали людей после прибытия ? Почему не пытались вскрыть двери в закрытом кино зале ? Почему и почему ?
oldcitizen 28 марта 2018 | 21:41
bigboss2013: задаешь себе вопрос : кто стоит во главе СК !!!
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Так на этот вопрос давно получен ответ. Во главе СК стоит матёрый преступник, которого преступники туда и назначили, чтобы их не беспокоили. Достаточно того, что он отвёз журналиста в лес, где угрожал его убить и потом расследовать его убийство. И, после этого, он остался при своей должности.
Неужели не режет ухо: "СК определился с версией..." То есть, ни хрена не расследовали, а посовещались и решили виноватым назначить...
ac_dc 28 марта 2018 | 21:56
bigboss2013:
И да... Если б включилась сигналка - дверь в кинотеатре автоматически б открылась?.
Я так понимаю, что была выключена ( не была включена ) система оповещения. Но систему пожарной сигнализации выключить кнопкой нельзя. Если вырубается электричество она автоматически переходит на автономный режим питания.
И все связанные с ней схемы. Чего ж охранника главным стрелочником назначили?
evgeny_biolog 28 марта 2018 | 21:09
"в следственном комитете определились с главными версиями"
То есть никто ничего не знает наверняка?
elloi 28 марта 2018 | 21:10
И снова виноваты стрелочники. А высокопоставленные чиновники, естественно, ни в чем не виноваты.
aleksandr39 28 марта 2018 | 21:10
По версии СК Тереза Мэй прислала из Англии ополченцев -террористов и они подожгли торговый центр ?
brocer 28 марта 2018 | 21:17
Интересно. Пожарника посадят который был обязан (по закону) это заведение закрыть? Или те, кому он деньги отнес отмажут?
grishakras 28 марта 2018 | 21:17
Всего неделя? И не среагировали? Частный случай? А что же такая массовая проверка всех ТЦ? Нелогично.
inna2101 28 марта 2018 | 21:21
Ужас еще в том, что если бы кто-то за неделю до пожара вышел с плакатиком "Пожароопасно", его бы тут же обвинили. что он - враг России. Еще бы и коктейль Молотова домой кинули, как тому активисту. То есть если люди загодя о какой-то опасности говорят - будь то свалка или что-то еще, немедленно начинается вой. И если бы начальство - у них у многих дети далеко от России, но всякие ватники, которые сами ходят в те же ТЦ и живут около тех же свалок... ужас...
salut__521 28 марта 2018 | 21:24
В говняшке главное властное развлечение это искать козлов отпущения по своим грехам, и что самое забавное - находить их.
real_minin 28 марта 2018 | 21:28
Гениально... Причина пожара - неисправность системы противопожарной безопасности. Есть правоверные идиоты, которые это хавают?
tibesti 28 марта 2018 | 21:36
Так почему загорелось? А кинозал кто конкретно закрыл и людей не выпустил?
amderma 28 марта 2018 | 21:42
У меня два вопроса:
- Какая больше версия выгода чиновникам?...эта версия зачастую лжива и лукава...
- Были ли в Зимней Вишне детдомовцы из областных или районных детдомов?
Почему такие вопросы...
Просто потому , что в моем понимании Власть за эти года так завралась, что первая мысль что опять врут! и отстаивают версию о электропроводке , в данном случае о нерабочем АППЗ и.т.п. ....т.е чиновники не приделах, не виноваты...белые и пушистые!
Второй вопрос очень важен, по моей информации из Кемерово, было несколько автобусов с детьми из области, и районов...в том числе вроде бы были и три автобуса с детдомовцами , привезли на просмотр мультиков....так были эти автобусы с детдомовцами или нет?
И если были то где они? а если нет... и никто из дедомовцев не приезжал и не пострадал....ну и слава Богу!
Сложно жить в стране где Власть лжива и лукава! ..потому и слухами обрастает все и вся, а народу нужна только Правда, пусть горькая, страшная но правда!
cypher 28 марта 2018 | 21:52
Спасибо, кэп.
clingerwinger 28 марта 2018 | 21:54
Кто-нибудь хоть раз видел что бы пожарники использовали огнеупорные скафандры? Вечно приезжает на пожар 100500 машин и все пожарники в тряпошных костюмах. То есть они изначально не расчитывают работать в условиях высоких температур, а тупо или ставят на прогар, это когда дом не потушить, пусть сам догорает лишь бы очаг не распространялся. Либо тупо заливают со стороны. Из всей этой оравы пожарников ни один!!! не собирался ни входить в здание, ни работать в зоне высоких темепратур. Тупо с улицы поливать! Когда крыша обвалилось стало легче заливать сверху.
demosua 28 марта 2018 | 22:08
Пожар возник из-за неисправности системы противопожарной безопасности??? Россия - Королевство кривых зеркал...