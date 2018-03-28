В следственном комитете определились с главными версиями возникновения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Наиболее вероятны ошибки в работе самого центра, — сказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Выдвигаются две основных версии — это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности — это должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен поджог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия. Большее значение, и более перспективное, и более важная версия, и более достоверная — это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания.

Александр Бастрыкин также отметил, что ответственные лица знали про проблемы с системой пожаротушения за неделю до трагедии, но ничего не сделали.