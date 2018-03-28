Руководство Росгвардии опровергает сообщения об участии в задержании противников мусорного полигона под Коломной

Сотрудники ведомства не обеспечивает правопорядок у свалки «Воловичи», сказали ТАСС в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии. Ранее сайт «ОВД-Инфо» сообщил со ссылкой на самих активистов, что ОМОН начал задержание жителей Коломны, которые не пропускают на полигон грузовики с мусором из Москвы. По разным данным, задержаны от 20 до 30 человек.