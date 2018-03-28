Руководство Росгвардии опровергает сообщения об участии в задержании противников мусорного полигона под Коломной
Сотрудники ведомства не обеспечивает правопорядок у свалки «Воловичи», сказали ТАСС в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии. Ранее сайт «ОВД-Инфо» сообщил со ссылкой на самих активистов, что ОМОН начал задержание жителей Коломны, которые не пропускают на полигон грузовики с мусором из Москвы. По разным данным, задержаны от 20 до 30 человек.
Комментарии17
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vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 21:08
Свободу либеральной мусорной оппозиции!
dobro_vam_v_dom 28 марта 2018 | 21:25
У навальнят новая фишка - по мусорным свалкам шастать...
ostapbey 28 марта 2018 | 21:44
dobro_vam_v_dom: путинята всю Рассею закакали как ты дедку?
По помидоры?
plank1957 28 марта 2018 | 21:12
Во как! Сначала винтят, а потом отнекиваются. Если это не Росгвардия и не полиция, то тогда бандиты, но до них ни полиции, ни гвардии дела нет.
grishakras 28 марта 2018 | 21:13
Тотальная ложь.
bekipp 28 марта 2018 | 21:13
Наша росгвардия нам поможет, жаль что у нас её нет. У них есть.
chernyij 28 марта 2018 | 21:14
Поддерживали ихтамнетов? Они пришли к вам. Впрочем и потому, что задерживаемые никто и зовут их никак, а следовательно их нет, и никого не задерживали.
kokapu 28 марта 2018 | 21:22
"Это уже не гвардия — защита отечества! Это лейб-гвардия — защита самодержавия!"
(В. Пикуль)
udavimliberala 28 марта 2018 | 21:31
А вот чисто интересно, так называемые активисты во время отсутствия акций то бишь в повседневной жизни - мусор раздельно выносят из дома ? или как все скопом все вместе а потом на акцию за раздельный сбор мусора?
vtodorol 28 марта 2018 | 21:40
udavimliberala: Я раздельно выношу , но сваливаю в один общий бак,что на "мусорке" стоит.И чо???
udavimliberala 28 марта 2018 | 21:49
vtodorol: так прояви гражданскую позицию,установи бачек под пластик как вариант - если все так поступят не нужно будет идиотам активистам скакать как баранам, хочешь изменить мир начни с себя.
vtodorol 28 марта 2018 | 22:15
udavimliberala:Не пойму одного,почему не заводят уголовных дел и не "винтят" тех,кто это обязан делать по долгу службы....Я установлю бачок,но мусорщики этот бачок вытряхнут,а скорее всего закинут в один контейнер ,который на мусорной машине и спрессуют прямо там...И чо????
udavimliberala 28 марта 2018 | 22:25
vtodorol: как когда то говорил мне мой Сербский инструктор " Вы русские удивительные люди, вы найдете тысячу причин что не делать но не найдете одну причину сделать"
ты попробуй сначала, а потом уже в философию впадай - и ни че!
vtodorol 28 марта 2018 | 22:41
udavimliberala: У нас одна машина ездит по поселку ,у которой один ,понимаешь-ОДИН!!!! контейнер.Они без разбора всё что лежит в баках и что стоит рядом кидают туда и везут сразу на свалку!!!!!!Или я должен стоять ,ждать ,неизвестно,когда она приедет ,потом приказать мой бачок с пластиком везти на переработку , которой в нашей округе не было никогда и нет!!!!?????
Ты правда ТУПОЙ!!??? Или прикидываешься????
neon999 28 марта 2018 | 22:14
Раз руководство опровергает - не верьте глазам своим, как говорил Козьма Прутков.
neon999 28 марта 2018 | 22:17
neon999: Вот схватят тебя мусора, привезут куда-нибудь, а потом такие: "мы вас не задерживали".
wasielna 28 марта 2018 | 22:40
Как то все непонятно формулируют.
Кто охраняет порядок на свалке росгвардия или ОМОН?