Континентальную хоккейную лигу в следующем сезоне покинет как минимум один клуб

Как сказал глава лиги Дмитрий Чернышенко, если будет серьезная заявка от иностранного клуба, то, возможно, лигу покинут сразу два участника. Совет директоров КХЛ сегодня утвердил список из 25-ти команд на будущий сезон. Туда не вошли тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра». Они смогут вернуться в лигу, если покажут потенциал, — добавил Чернышенко.