Басманный суд Москвы продлил арест учредителю калининградской газеты «Новые колеса» Игорю Рудникову
Его обвиняют в вымогательстве 50-ти тысяч долларов у главы следственного управления СКР по Калининградской области. Сам Рудников на первых допросах утверждал, что это руководитель следственного управления провоцировал его на получение взятки.
Комментарии3
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aleksandr39 28 марта 2018 | 20:39
Власть боится правды , коррупционеры сфабриковали уголовное дело .
vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 20:50
"Новые колёса" - это печатный орган Мемориала?
Опять наркотематика?
Ну и ну...
aleksandr39 28 марта 2018 | 20:57
vor_mbh_axaxa: Рудников много писал про плохую пожарную безопасность в торгово развлекательных комплексах .