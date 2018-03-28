Жители Грозного жалуются на угрозы со стороны силовиков в адрес покупателей алкоголя...

Купленное спиртное силовики отбирают. Постоянных покупателей приглашают на беседу, — пишет издание «Кавказский узел» со ссылкой на горожан. По сведениям издания, в Грозном существует лишь один гипермаркет, который легально торгует спиртным.

В начале марта там произошла стычка между полицейскими и сотрудниками ФСБ, которые приехали в республику в командировку. Конфликт возник после того, как федеральные силовики купили спиртное, а местные стражи порядка пытались его отобрать. Буквально через несколько дней после этого инцидента контроль над магазином был снят.