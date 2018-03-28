Жители Грозного жалуются на угрозы со стороны силовиков в адрес покупателей алкоголя
Купленное спиртное силовики отбирают. Постоянных покупателей приглашают на беседу, — пишет издание «Кавказский узел» со ссылкой на горожан. По сведениям издания, в Грозном существует лишь один гипермаркет, который легально торгует спиртным.
В начале марта там произошла стычка между полицейскими и сотрудниками ФСБ, которые приехали в республику в командировку. Конфликт возник после того, как федеральные силовики купили спиртное, а местные стражи порядка пытались его отобрать. Буквально через несколько дней после этого инцидента контроль над магазином был снят.
Комментарии17
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fikus74 28 марта 2018 | 20:39
уже это свидетельствует - чечня не в составе россии.
brocer 28 марта 2018 | 20:40
fikus74: Это плохо?
patrik04 28 марта 2018 | 20:52
Жители Грозного жалуются на угрозы со стороны силовиков в адрес покупателей алкоголя...
Тряпки. Все над ними издеваются. Пожалуйтесь толстожопому мудаку Диме Муратову.
vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 20:53
Протестуем!
Алкоголик - не обязательно гей!
osj99 28 марта 2018 | 20:55
fikus74: когда я проверял последний раз, Россия называлась "федеративное государство". Возможно, следует освежить знания. Чечне НЕ обязана копировать все без исключения федеральные законы. Может быть вам это представляется странным, но они в полном своём праве запретить торговлю спиртным на территории республики. И еще многое, многое другое. Просто все привыкли к этому подмигиванию. Типа, мало ли что там в конституции написано. Есть "белый царь" - он как решит, так и будет. Я не понимаю, почему бы Чечне не запретить торговлю зельем.
nikitin43 28 марта 2018 | 20:39
вайнахи практикуют в своём большинстве различные травы , конкурентов власть давит.
kottigr1 28 марта 2018 | 20:43
nikitin43: Там даже недавно кадыровские вайнахи командировочных ФСБшников отмудохали, которые пошли в сельпо пузырек для приятного время времяпрепровождения купить.
vtodorol 28 марта 2018 | 20:40
А чего мелочатся-то.Отнимать нужно ,вообще .все ,что купили....И не только в одном этом магазине...
kryymsdyk 28 марта 2018 | 20:40
И в Грозном жить, и водку пить это как и рыбку съесть, и на елку влезть. Надо определяться с выбором.
kokapu 28 марта 2018 | 20:44
Даже не знаю, огорчаться или радоваться. Одно зло - Рамзан борется с другим злом - зелёным змием. Пока мои симпатии на стороне Рамзана. Он хоть и душегуб, но такой няшка!
grishakras 28 марта 2018 | 20:44
Разные менталитеты.
vladimir1967 28 марта 2018 | 20:49
Это такой бизнес по чеченски- покупаешь бутылку, ее у тебя отбирают и снова ставят на продажу
komap_makap 28 марта 2018 | 21:00
vladimir1967: ....а тебя опять в очередь в кассу с другой бутылкой!)))
ilja13 28 марта 2018 | 20:50
Это вполне вероятно "плата за выбор". Если он уже сделан - то какие могут быть проблемы. Так не бывает - и, одно, и другое. Ситуация - " я вот тут - немного подчинюсь или сделаю вид, что подчиняюсь. А вот вот - зато, в другой ситуации - я, я, я........" Фигушки. "Счастливые сказки про красивую и счастливую жизнь" бывают только по ТВ, в турецких сериалах. В жизни совсем всё по-другому. Если есть желание изменить ситуацию - надо её решительно менять, а если - нет, то смириться и подчиняться. Третьего, увы не дано.
serjo1977 28 марта 2018 | 20:52
Купленное спиртное силовики отбирают.
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Т.е. чеченские силовики ОТКРЫТО промышляют грабежами... Ну, да кто бы сомневался...
elloi 28 марта 2018 | 20:58
Бедный, бедный Путин. Это ему Кадыров ещё один удар в спину совершил ? Одни неприятности у Путина.
i_c_e 28 марта 2018 | 21:02
ФСБшники, насколько помню ту новость, отмахались от ментов. Но они приезжие. А местные-то должны знать, что в Чечне спиртное покупать надо не в супермаркете, а в специальных для этого созданных местах, о местоположении которых менты и сообщают. Ну не могут они совсем все винные отделы закрыть. А монополия нужна. Вот и приходится учить неоазумных куда идти и что говорить.