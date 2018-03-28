МЧС до середины апреля проверит торговые комплексы по всей России
В ведомстве в первую очередь будут интересоваться, как работают системы пожаротушения и сигнализации, а также как организованы пути эвакуации людей, — предупредили в министерстве. Проверка проводится по поручению Генпрокуратуры. Также будет оцениваться уровень подготовки персонала.
Тем временем глава Кемеровской области Аман Тулеев просит привлечь к ответственности собственника сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Как сказал Тулеев в обращении к Владимиру Путину, по его данным, предприниматель, которому принадлежит центр, сейчас находится в Австралии. Сам бизнесмен Денис Штенгелов подтверждал Интерфаксу, что является совладельцем части торгового комплекса.
Комментарии20
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kryymsdyk 28 марта 2018 | 20:36
В городе Владимире (!) сегодня журналистов на автобусе МЧС повезли проверять ТЦ. Автобус по дороге загорелся.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 20:37
kryymsdyk: ПАЗик
patrik04 28 марта 2018 | 20:54
МЧС до середины апреля проверит торговые комплексы по всей России...
Это неплохой заработок для проверяющих, перед летним сезоном отпусков.
elloi 28 марта 2018 | 21:01
patrik04: Ты Патрик, того... Имей при себе всегда огнетушитель ! А то, тебя оштрафуют ! Горишь ведь на работе, пожар может произойти.
fig_wam 28 марта 2018 | 20:58
kryymsdyk: а также как организованы пути эвакуации людей, — предупредили в министерстве.
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Неужели отменят приказ о тщательном запирании всех запасных выходов?
Быть такого не может.
А собственника не пощипать просто грех.
Но вот кто согласовывал проект здания с отделкой из материалов, которые нельзя потушить?
Не противопожарный надзор МЧС случайно?
А кто подписывал акт о вводе здания в эксплуатацию?
там подписей много, конечно, но главная - это мэр города.
ginbin_ 28 марта 2018 | 20:37
Благосостояние МЧСников вырастет в разы.
evgeniz 28 марта 2018 | 20:38
Опять придурки в погонах припрутся, конвертики выменивать на акты .
kostia1971 28 марта 2018 | 20:38
Под этим предлогом,сейчас начнётся вымогательство с ТРЦ, проверяющие станут богаче,и всё останется по прежнему.
sadda 28 марта 2018 | 20:42
А до этого чем они занимались? бабло гребли за фиктивные проверки?
evgeniz 28 марта 2018 | 20:43
Министерство Чмошной Стаи.
netnadegdy 28 марта 2018 | 20:44
Московский вокзал в СПб. Идет ремонт, выходов мало, большинство закрыто (антитерроризм), при любой заварушке и панике, будет бардак. Такое рвение по антитеррористической безопасности, что на пассажиров наплевать. Чтобы из зала дальнего следования попасть в зал пригородного сообщения, нужно пройти через весь вокзал, выйти на площадь Восстания, найти вход, а потом опять зайти на вокзал.
canary 28 марта 2018 | 20:46
от случая до случая.
jetsam 28 марта 2018 | 20:48
автодилеры лексус и порше уже потирают руки....
новые партии премиум-класса уже заказаны.
shlevet 28 марта 2018 | 20:50
Предписания на устранения выявленных нарушений принципиально ничего не изменят.
Коррупция в этом случае всё равно возьмет свое.
Только немедленное закрытия "проблемных" сооружений, с открытием их не ранее устранения всех нарушений, может исправить ситуацию
jetsam 28 марта 2018 | 21:00
я иду с проверкой. с любой. в любой тц, ооо, киоск... мне плевать что у вас.
у вас "проблемное". пока мне не отстегнете - закрою. плевать мне - есть или нет проблем.
у меня в руках гаишная палочка и я могу ей вертеть.
* никакие предписания и проверки не излечат откаты. их и устраивают ДЛЯ откатов.
plank1957 28 марта 2018 | 20:50
Ну вот началось! Готовьте ваши денежки.
elloi 28 марта 2018 | 20:50
Бедный, бедный Путин. Это ему Кадыров новый удар в спину нанёс ?
salut__521 28 марта 2018 | 20:51
Пучковская морда достойно приняла эстафету спасательского бардака у оленеводской хари. Никак не разберусь, что мчэсовцы хреновы лучше делают - сжигают народ или топют?..
eric_cartman1 28 марта 2018 | 20:59
В семьях проверяющих МЧС праздник. Составляются списки покупок.
vadimp 28 марта 2018 | 20:59
"МЧС до середины апреля проверит..."
А потом? Трава не расти? До следующей трагедии?