МЧС до середины апреля проверит торговые комплексы по всей России...

В ведомстве в первую очередь будут интересоваться, как работают системы пожаротушения и сигнализации, а также как организованы пути эвакуации людей, — предупредили в министерстве. Проверка проводится по поручению Генпрокуратуры. Также будет оцениваться уровень подготовки персонала.

Тем временем глава Кемеровской области Аман Тулеев просит привлечь к ответственности собственника сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Как сказал Тулеев в обращении к Владимиру Путину, по его данным, предприниматель, которому принадлежит центр, сейчас находится в Австралии. Сам бизнесмен Денис Штенгелов подтверждал Интерфаксу, что является совладельцем части торгового комплекса.