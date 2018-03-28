Утечка аммиака, по некоторым данным, произошла на американском сегменте Международной космической станции
Причиной стал технологический сбой в работе системы управления насосами, — рассказал Интерфаксу источник в ракетно-космической отрасли. Утечка происходит снаружи станции. Астронавты собираются заменить аварийный блок. Для этого потребуется выход в открытый космос. Он запланирован на вторую половину мая.
Комментарии9
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suren_111 28 марта 2018 | 20:07
Путин ! Когда-же перестанешь травить людей?
vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 20:10
Ничего удивительного.
Американские технологии крайне ненадёжны, "деревянны" и исключительно дороги...
То-то они (пендосы) без грабежа свой внешний долг поддерживать не способны.
vasyakirin 28 марта 2018 | 20:19
vor_mbh_axaxa: Америкосы эксплуатируют МКС на износ по ходу скоро затопят....
suren_111 28 марта 2018 | 20:28
vasyakirin:
Путин не позволит. Пусть свой американский отсек топят.
fueaqui 28 марта 2018 | 20:45
vor_mbh_axaxa: Поздравляю, что вам удалось написать комментарий с помощью крайне ненадежной, "деревянной" и исключительно дорогой американской технологии компьютера и интернета. С какого раза получилось? Как долго теперь придется латать свой семейный бюджет?
r88w556xl4 28 марта 2018 | 20:20
Утечка аммиака
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Эти и космос уже своей мочой залили.
sg78g 28 марта 2018 | 20:21
Эти рукожопые что то пистят про Луну??? Они даже до орбиты на Российских кораблях летают и там все засрали. Пусть по нужде из станции выходят..
velbkeirf1 28 марта 2018 | 20:43
Утечка произошла с наружи станции.............
Ну вот и Пересвет похоже испытали жди высылки наших дипломатов с самого Фашингтона
vtodorol 28 марта 2018 | 20:48
По некоторым данным....Источник в ракетно-космической отрасли.....На американском сегменте.....
Встали-таки с колен.Нагнули америкосов.Наконец-то ,положительная новость...!!!!