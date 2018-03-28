Утечка аммиака, по некоторым данным, произошла на американском сегменте Международной космической станции

Причиной стал технологический сбой в работе системы управления насосами, — рассказал Интерфаксу источник в ракетно-космической отрасли. Утечка происходит снаружи станции. Астронавты собираются заменить аварийный блок. Для этого потребуется выход в открытый космос. Он запланирован на вторую половину мая.