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20:02, 28 марта 2018

В украинском МИДе предложили разорвать договор о дружбе с Россией

По словам замминистра по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, Киеву следует определиться с позицией по этому вопросу до октября. Сама она считает, что Россия уже нарушила договор после присоединения Крыма, — передает ТАСС.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве Украины говорили, что подготовили несколько вариантов приостановки действия договора о дружбе с Россией. Он был подписан почти 11 лет назад.

Комментарии

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vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 20:06

Скатертью дорога "голожопые ворюги" (с)

;-D

kryymsdyk 28 марта 2018 | 20:12

vor_mbh_axaxa: ну в жопах-то ты спец

patrik04 28 марта 2018 | 20:13

Киеву следует определиться с позицией по этому вопросу до октября...

А почему до октября, чтобы украинские гастарбайтеры-строители отработали последний сезон?

lion64___3 28 марта 2018 | 20:23

patrik04: Свидомые простите,утки на трассах одни мерзнуть будут, ожидая душманов, которым они оказывают свои позорные слуги.

danko_klisma 28 марта 2018 | 20:28

patrik04: вот это правильно!!!

snips 28 марта 2018 | 20:31

lion64___3: дрочила против баб )))

nikitin43 28 марта 2018 | 20:34

lion64___3: из россии в год на секс работу выезжают за границу примерно 30 тыс женщин это данные из генпрокуратуры.

danko_klisma 28 марта 2018 | 20:40

nikitin43: ты тоже выехал?

kobylamay_sosetutrampa 28 марта 2018 | 20:47

А ещё каждый уважающий себя свидомый какл должен испражняться в Чёрное море и гнать волну ладошками в сторону российского берега. СлаваусраинеХероямсала!!!!!!!!!

kokapu 28 марта 2018 | 20:35

vor_mbh_axaxa: Скатертью дорога "голожопые ворюги" (с)
--------
Ирония в том, что в России голожопые все, кроме ворюг.

sisyan_mudachina 28 марта 2018 | 20:09

Самый редкий вид дружбы на украине— это дружба с собственной головой.

gorga2 28 марта 2018 | 20:14

Давно пора, что за дрyжба с ворами и бандитами, сиречь Россией.

bazilgu 28 марта 2018 | 20:18

gorga2: Правильно написали. Только вот вместог слова "Россия" следовало бы написать "путинский режим". Россия- прекрасная страна с гнусным воровским лживым и трусливым государством.

archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 20:38

bazilgu:
" чтобы понять поступки россиян, нужно уяснить себе 2 простые вещи:
в отношении ЛЮДЕЙ и в отношении других государств россияне - АГРЕССИВНЫЕ ВАРВАРЫ.
в отношении российского ГОСУДАРСТВА: россияне - ТРУСЛИВЫЕ РАБЫ"
(с)

glotov 28 марта 2018 | 20:46

bazilgu: Он написал то, что хотел. А хотел он именно Россию пнуть, и Вас в первую очередь.

oldfashy 28 марта 2018 | 20:24

gorga2: ну уж прямо все россияне воры и бандиты, да с властью не повезло, ну а кто газ воровал из трубопроводов, Петя Вася или Петро Василь?

kryymsdyk 28 марта 2018 | 20:26

oldfashy: Миллер, перелогинься

testmeter 28 марта 2018 | 20:32

oldfashy: "кто газ воровал из трубопроводов, Петя Вася или Петро Василь?" /// Кто воровал, не значем - Россия никаких судебных исков по этому поводу почему-то не выставляла. И почему бы это? А говорил об этом Вова (Володимир, Володья, Вов Пут Ин) - значит 100% брехня. И все это прекрасно понимают

oldfashy 28 марта 2018 | 20:49

testmeter: ну, все по любимой присказке "где один хохол прошел, там двум жидам и делать нечего" и все это прекрасно понимают.

(комментарий скрыт)

i_c_e 28 марта 2018 | 20:23

«Сама она считает...» — да просто по-братски и по-дружески отжали Крым и бандитов запустили через границу в ДНР и ЛНР. А так — дружим, никаких поводов «договор о дружбе» разрывать не видим. Более того, даже мысли об этом будут Российским МИД рассматриваться как русофобская истерия.

donnarosadalvadores 28 марта 2018 | 20:25

Да. Нужно разорвать. Негоже дружить с крысой. А когда крыса сдохнет, можно подписать новый договор. Но уже не дружбе. О взаимовыгодных и взаимоуважающих СОСЕДСКИХ отношениях. Никаких "мыжебратья, одиннарод" и тому подобной муйни.

shlevet 28 марта 2018 | 20:25

Ранее майданутые попрыгуны утверждали, что у нас с ними гибридная война.
Ан нет, даже договор о дружбе не осмелились разорвать

kryymsdyk 28 марта 2018 | 20:28

shlevet: Они ппросто забыли про него. Договоры с Россией ничего не стоят.

shlevet 28 марта 2018 | 20:29

kryymsdyk:
Да не заикайся ты.
Я тебя не обижу

snikkersnepper 28 марта 2018 | 20:43

shlevet:

Главным импортером украинского вооружения в 2013-2017 годах была Россия. Об этом говорится в материалах Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Так, за 2013-2017 годы Украина продала России оружия на 579 млн. На втором месте – Китай (485 млн), третье место у Таиланда (301 млн).

Непримиримая(С)

Причем рекорд был в 2016 году.

alo0000 28 марта 2018 | 20:26

Договор есть, а дружбы нет. Кого интересует эта писулька? Конечно - приостановить!))) а вдруг случится чудо!

sg78g 28 марта 2018 | 20:29

От большой друужбы саломозглые возводили музеи оккупации, памятники голодомору, членства в НАТО просили, посылали свое пушщечное мясо туда где заокеанский хозяин вел захватнические войны..
Но в одном они были преданы России - в постоянных просьбах скидки на газ. И визжать начинали как только эта цена приближалось к Европейской, куда они так мечтали попасть..

velbkeirf1 28 марта 2018 | 20:32

Педручо кастрюлеголовый очередной раз будет по пьянке проливать слезы и прощаться с РФ

kokapu 28 марта 2018 | 20:38

Правильно. Какая, нафиг, дружба? Почитайте комментарии пригожинских тараканов (а их методички отражают позицию российского МИДа не хуже танцев Захаровой): "кастрюлеголовые", "саломозглые", "проститутки"... И это только на этой ветке. Такое ощущение, что в Ольгино работают одни нацисты.

vladimirgornitsky 28 марта 2018 | 20:53

Какой-то бред - договор о дружбе между агрессором и жертвой агрессии продолжает существовать после 4 лет аннексии Крыма и начала необъявленной войны, которую Россия ведет против Украины.
Просто не представляю себе, как украинские политики объясняют этот немыслимый факт.

moskovich 28 марта 2018 | 21:00

Вот пусть Порошенко с Путиным и не дружит, а нормальные и адекватные люди-то тут при каких делах?

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