В украинском МИДе предложили разорвать договор о дружбе с Россией

По словам замминистра по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, Киеву следует определиться с позицией по этому вопросу до октября. Сама она считает, что Россия уже нарушила договор после присоединения Крыма, — передает ТАСС.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Украины говорили, что подготовили несколько вариантов приостановки действия договора о дружбе с Россией. Он был подписан почти 11 лет назад.