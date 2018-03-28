В Шотландии была задержана одна из бывших руководителей Каталонии Клара Понсати

Она добровольно явилась в отделение полиции Эдинбурга в связи с выданным на ее имя международного ордера. Суд в Шотландии отпустил ее под залог, — передает ТАСС. Сама она намерена обжаловать свою возможную экстрадицию в Испанию.

Понсати прибыла в Шотландию из Бельгии в этом месяце. Здесь она планировала работать в местном университете.