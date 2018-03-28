В Шотландии была задержана одна из бывших руководителей Каталонии Клара Понсати
Она добровольно явилась в отделение полиции Эдинбурга в связи с выданным на ее имя международного ордера. Суд в Шотландии отпустил ее под залог, — передает ТАСС. Сама она намерена обжаловать свою возможную экстрадицию в Испанию.
Понсати прибыла в Шотландию из Бельгии в этом месяце. Здесь она планировала работать в местном университете.
Комментарии5
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doorin 28 марта 2018 | 20:06
Breaking news !
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Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини
сделала экстренное заявление, касающееся
растущих масштабных беспорядков в Испании.
Федерика Могерини заявила, что Брюссель
никогда и ни при каких условиях не допустит
испанского майдана наподобие того, что произошел
в Украине. Если потребуется, то будут немедленно
применены самые жёсткие меры, включая силовые,
по жёсткому подавлению в самом зародыше майданных
настроений в Испании.
Это вам не Украина, запомните все !!!
vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 20:12
Зря Клара крала кораллы.
patrik04 28 марта 2018 | 20:17
Она добровольно явилась в отделение полиции Эдинбурга в связи с выданным на ее имя международного ордера...
Карлес Пучдемон и его команда просто провели референдум и по всей Европе на них устроили облаву, ваххабитский полевой командир Ахмед Закаев открыто живёт в Лондоне и британцы выдавать его не собираются.
velbkeirf1 28 марта 2018 | 20:30
дык травить некого будет patrik04:
komiccap_nkvd 28 марта 2018 | 20:33
doorin: Испания не банановая республика!