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20:01, 28 марта 2018

Неизвестные забросали коктейлями Молотова дом экологического активиста Валерия Малыгина в Дегтярске

Неизвестные забросали коктейлями Молотова дом экологического активиста Валерия Малыгина в Дегтярске Свердловской области. В результате пожара в квартире общественного деятеля пострадала балконная дверь, выбиты стекла, есть повреждения на полу. Как пишет издание Знак.ком, Малыгин предполагает, что нападение связано с его общественной деятельностью. Он активно выступает против завоза продуктов газоочистки в местный карьер.

Комментарии

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evgolius7 28 марта 2018 | 20:04

Как же патриотам нравятся свалки..
Прямо с коктейлями Молотова готовы защищать свою помойку.
Аллё ...патриоты деды их по другому использовали...
Помоишники -патриоты.

vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 20:19

Браво, Малыга.
Политическое убежище можно начинать выканючивать на какой-нибудь бандеровской помойке.
(коктейли сам похоже крутил... неплохая идея для нового гражданства)

ura_123 28 марта 2018 | 20:07

Ватки,вы совсем сбрендили?

r88w556xl4 28 марта 2018 | 20:10

ura_123: Русофобы, вы совсем обалдели? Этим занимается недобитая в 90-х шушера, бандюганы, которых Ельцин в 90-х объявил предпринимателями.

brocer 28 марта 2018 | 20:16

r88w556xl4: Открой глаза (если они есть).

neon001 28 марта 2018 | 20:22

brocer: один вроде есть

ura_123 28 марта 2018 | 20:32

neon001: Это не глаз,это то что по английски звучит как ass hole,а знающие люди называют "шоколадница".

kokapu 28 марта 2018 | 20:17

r88w556xl4: Академик Угаров (ИМХО лучший тролль после Шарика и Ван Хельсинга на "Эхе") отдыхает. Это, если что, комплимент. Без троллей становится пресно. К дачнику и Патрику это не относится. У них нет ни вкуса, ни чувства меры. Пишут занудно и с лёгким налётом холуйства.

pablo_moderator 28 марта 2018 | 20:22

kokapu:

вы из сторожилов ? а разве Нарколог не был лучшим ?
а какие ники были у Шарика и Ван Хельсинга , и когда они ушли ?

ura_123 28 марта 2018 | 20:27

pablo_moderator: Ты бы русский выучил хотя бы за то что на нем говорил Путин Тулееву!
СтОрОжилы от слова сторожить,сторож?

kokapu 28 марта 2018 | 20:28

pablo_moderator: Я на сайте 8 лет (с новым аккаунтом), Шарик и Хельсинг имели ники на транслите, а Нарколог, на мой взгляд, слегка резковат, хотя часто доставляет немалое удовольствие. Вы, я вижу, тоже ценитель хорошего стиля.

kokapu 28 марта 2018 | 20:31

pablo_moderator: Кстати, а куда вообще Нарколог делся?

pablo_moderator 28 марта 2018 | 20:34

kokapu:

мне надо уйти по делам , не пропадайте .

kokapu 28 марта 2018 | 20:40

pablo_moderator: И Вам всего хорошего.

ura_123 28 марта 2018 | 20:25

r88w556xl4: Русофобы??? Кстати,чем этим занимается недобитая в 90-е шушера?
Не напомнишь,кого Ельцин оставил после себе присматривать и не давать в обиду этих бандюганов и шушеру,за которого вы дружно голосовали 18.03.18 ?

shlevet 28 марта 2018 | 20:16

ura_123: //Ватки,вы совсем сбрендили?//
Давно ли сенцовы и павленские стали ватками?

ura_123 28 марта 2018 | 20:29

shlevet: Не переводи стрелки.

shlevet 28 марта 2018 | 20:32

ura_123: Я просто не помню твоего похожего осуждения их.
Или у тебя такие двойные либеральные стандарты?

ura_123 28 марта 2018 | 20:39

shlevet: Павленские и Сенцовы поджигали квартиры???

shlevet 28 марта 2018 | 20:44

ura_123: Они поджигали офис и службу.
Для тебя есть в этом принципиальная разница?

ura_123 28 марта 2018 | 20:55

shlevet: Для меня,есть.

sadda 28 марта 2018 | 20:07

Мрази путинские.

r88w556xl4 28 марта 2018 | 20:14

sadda: Ага, каждого бандита Путин лично сопровождает на преступление. В Кащенко, хомяки, в Кащенко почти всем вам пора. У меня знакомый психиатр, взглянув на то, как здесь на сайте авторы и комментаторы пишут, сделала вывод, что у большинства авторов диагноз - психоз.

aantipov067 28 марта 2018 | 20:25

r88w556xl4: \\\Ага, каждого бандита Путин лично сопровождает на преступление.\\\

Это и есть высшая форма рабства, когда рабы сами знают, чего хочет хозяин... И даже потом, когда из дети горят в супермаркетах, эти рабы скулят но все равно ползут к ногам хозяина, что бы лизнуть сапог.

И кстати, я сильно подозревал, что у Вас есть знакомый психиатр.

archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 20:32

r88w556xl4: " Ага, каждого бандита Путин лично сопровождает на преступление "

Ага, каждого SSовца Гитлер тоже лично не сопровождал и лично в газовые камеры никого не отправлял - по-Вашему его нужно оправдать, реабилитировать и повесить памятные бронзовые доски? Ну, сами же такую параллель проводите.
Но, поскольку Вы в "кащенко" числитесь почетным клиентом - уже психиатры все знакомые - то советовать ничего не буду.

kokapu 28 марта 2018 | 20:07

Неизвестные забросали коктейлями Молотова дом экологического активиста Валерия Малыгина
-----------
Опять какие-нибудь шестерки отдела "Э" экстремизмом занимаются?

gorga2 28 марта 2018 | 20:12

Вот это правильно! Зачем он мешает нормальным людям зарабатывать деньги на том что бы травить холопов? Вот только эти забросавшие, где они живyт? Тоже травятся и дети их или из Омерики Обама их прислал?

(комментарий скрыт)

poluputing 28 марта 2018 | 20:18

во, путлеровские кхмеры пошли в наступление, скоро сырую печень врага кушать будут

kokapu 28 марта 2018 | 20:22

poluputing: во, путлеровские кхмеры пошли в наступление, скоро сырую печень врага кушать будут
--------------
Не будут. Они:
1) трусы
2) лентяи

Их принцип: "Мы врага бы на рога, только шкура дорога".
Таким без разницы, кого лизать. Путин у власти - лижут Путина, пришёл бы условный Навальный - выстроились бы в многокилометровую очередь вылизывать Навального.

kavibius 28 марта 2018 | 20:30

"Стабильность", "спокойствие", "процветание"...-коктейли молотова забрасываемые в дома мирных граждан. Сжигаемые машины, офисы, кислота... Красотааааа! И толпы пригожинских кремлеботов, которые не только не осуждают всю эту дикость, но даже одобряют подобные действия путинских хунвейбинов.

shlevet 28 марта 2018 | 20:41

kavibius: //...которые не только не осуждают всю эту дикость, но даже одобряют подобные действия путинских хунвейбинов.//
А не напомните, как наши светлолицые неравнодушные также не только не осуждали действия Сенцова, Павленского, но даже одобряли действия этих моральных уродов.
Слава Богу, что теперь они оба сидят, один у нас, другой во Франции

kavibius 28 марта 2018 | 20:55

shlevet: ты пригожинский холоп опять здесь во всех комментариях трешься? Лучше иди трутень хотя-бы улицы подметать, хоть какая-то польза будет от твоего существования на этой земле.

ha12raz 28 марта 2018 | 20:32

Зачем ему это надо ?
Пусть встают с колен.

inna2101 28 марта 2018 | 20:51

А когда пойдут отравления и народ начнет возмущаться, власти будут говорить - ой, опять враги нас хотят рассорить. Злые силы и так далее.

vladimir1967 28 марта 2018 | 20:56

в Дагестане очень хотят чтобы их дети задыхались от помоек как в волоколамске.

bono11 28 марта 2018 | 20:59

Это - ИЗВЕСТНЫЕ " неизвестные" !

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