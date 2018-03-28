Неизвестные забросали коктейлями Молотова дом экологического активиста Валерия Малыгина в Дегтярске
Неизвестные забросали коктейлями Молотова дом экологического активиста Валерия Малыгина в Дегтярске Свердловской области. В результате пожара в квартире общественного деятеля пострадала балконная дверь, выбиты стекла, есть повреждения на полу. Как пишет издание Знак.ком, Малыгин предполагает, что нападение связано с его общественной деятельностью. Он активно выступает против завоза продуктов газоочистки в местный карьер.
Комментарии36
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evgolius7 28 марта 2018 | 20:04
Как же патриотам нравятся свалки..
Прямо с коктейлями Молотова готовы защищать свою помойку.
Аллё ...патриоты деды их по другому использовали...
Помоишники -патриоты.
vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 20:19
Браво, Малыга.
Политическое убежище можно начинать выканючивать на какой-нибудь бандеровской помойке.
(коктейли сам похоже крутил... неплохая идея для нового гражданства)
ura_123 28 марта 2018 | 20:07
Ватки,вы совсем сбрендили?
r88w556xl4 28 марта 2018 | 20:10
ura_123: Русофобы, вы совсем обалдели? Этим занимается недобитая в 90-х шушера, бандюганы, которых Ельцин в 90-х объявил предпринимателями.
brocer 28 марта 2018 | 20:16
r88w556xl4: Открой глаза (если они есть).
neon001 28 марта 2018 | 20:22
brocer: один вроде есть
ura_123 28 марта 2018 | 20:32
neon001: Это не глаз,это то что по английски звучит как ass hole,а знающие люди называют "шоколадница".
kokapu 28 марта 2018 | 20:17
r88w556xl4: Академик Угаров (ИМХО лучший тролль после Шарика и Ван Хельсинга на "Эхе") отдыхает. Это, если что, комплимент. Без троллей становится пресно. К дачнику и Патрику это не относится. У них нет ни вкуса, ни чувства меры. Пишут занудно и с лёгким налётом холуйства.
pablo_moderator 28 марта 2018 | 20:22
kokapu:
вы из сторожилов ? а разве Нарколог не был лучшим ?
а какие ники были у Шарика и Ван Хельсинга , и когда они ушли ?
ura_123 28 марта 2018 | 20:27
pablo_moderator: Ты бы русский выучил хотя бы за то что на нем говорил Путин Тулееву!
СтОрОжилы от слова сторожить,сторож?
kokapu 28 марта 2018 | 20:28
pablo_moderator: Я на сайте 8 лет (с новым аккаунтом), Шарик и Хельсинг имели ники на транслите, а Нарколог, на мой взгляд, слегка резковат, хотя часто доставляет немалое удовольствие. Вы, я вижу, тоже ценитель хорошего стиля.
kokapu 28 марта 2018 | 20:31
pablo_moderator: Кстати, а куда вообще Нарколог делся?
pablo_moderator 28 марта 2018 | 20:34
kokapu:
мне надо уйти по делам , не пропадайте .
kokapu 28 марта 2018 | 20:40
pablo_moderator: И Вам всего хорошего.
ura_123 28 марта 2018 | 20:25
r88w556xl4: Русофобы??? Кстати,чем этим занимается недобитая в 90-е шушера?
Не напомнишь,кого Ельцин оставил после себе присматривать и не давать в обиду этих бандюганов и шушеру,за которого вы дружно голосовали 18.03.18 ?
shlevet 28 марта 2018 | 20:16
ura_123: //Ватки,вы совсем сбрендили?//
Давно ли сенцовы и павленские стали ватками?
ura_123 28 марта 2018 | 20:29
shlevet: Не переводи стрелки.
shlevet 28 марта 2018 | 20:32
ura_123: Я просто не помню твоего похожего осуждения их.
Или у тебя такие двойные либеральные стандарты?
ura_123 28 марта 2018 | 20:39
shlevet: Павленские и Сенцовы поджигали квартиры???
shlevet 28 марта 2018 | 20:44
ura_123: Они поджигали офис и службу.
Для тебя есть в этом принципиальная разница?
ura_123 28 марта 2018 | 20:55
shlevet: Для меня,есть.
sadda 28 марта 2018 | 20:07
Мрази путинские.
r88w556xl4 28 марта 2018 | 20:14
sadda: Ага, каждого бандита Путин лично сопровождает на преступление. В Кащенко, хомяки, в Кащенко почти всем вам пора. У меня знакомый психиатр, взглянув на то, как здесь на сайте авторы и комментаторы пишут, сделала вывод, что у большинства авторов диагноз - психоз.
aantipov067 28 марта 2018 | 20:25
r88w556xl4: \\\Ага, каждого бандита Путин лично сопровождает на преступление.\\\
Это и есть высшая форма рабства, когда рабы сами знают, чего хочет хозяин... И даже потом, когда из дети горят в супермаркетах, эти рабы скулят но все равно ползут к ногам хозяина, что бы лизнуть сапог.
И кстати, я сильно подозревал, что у Вас есть знакомый психиатр.
archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 20:32
r88w556xl4: " Ага, каждого бандита Путин лично сопровождает на преступление "
Ага, каждого SSовца Гитлер тоже лично не сопровождал и лично в газовые камеры никого не отправлял - по-Вашему его нужно оправдать, реабилитировать и повесить памятные бронзовые доски? Ну, сами же такую параллель проводите.
Но, поскольку Вы в "кащенко" числитесь почетным клиентом - уже психиатры все знакомые - то советовать ничего не буду.
kokapu 28 марта 2018 | 20:07
Неизвестные забросали коктейлями Молотова дом экологического активиста Валерия Малыгина
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Опять какие-нибудь шестерки отдела "Э" экстремизмом занимаются?
gorga2 28 марта 2018 | 20:12
Вот это правильно! Зачем он мешает нормальным людям зарабатывать деньги на том что бы травить холопов? Вот только эти забросавшие, где они живyт? Тоже травятся и дети их или из Омерики Обама их прислал?
poluputing 28 марта 2018 | 20:18
во, путлеровские кхмеры пошли в наступление, скоро сырую печень врага кушать будут
kokapu 28 марта 2018 | 20:22
poluputing: во, путлеровские кхмеры пошли в наступление, скоро сырую печень врага кушать будут
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Не будут. Они:
1) трусы
2) лентяи
Их принцип: "Мы врага бы на рога, только шкура дорога".
Таким без разницы, кого лизать. Путин у власти - лижут Путина, пришёл бы условный Навальный - выстроились бы в многокилометровую очередь вылизывать Навального.
kavibius 28 марта 2018 | 20:30
"Стабильность", "спокойствие", "процветание"...-коктейли молотова забрасываемые в дома мирных граждан. Сжигаемые машины, офисы, кислота... Красотааааа! И толпы пригожинских кремлеботов, которые не только не осуждают всю эту дикость, но даже одобряют подобные действия путинских хунвейбинов.
shlevet 28 марта 2018 | 20:41
kavibius: //...которые не только не осуждают всю эту дикость, но даже одобряют подобные действия путинских хунвейбинов.//
А не напомните, как наши светлолицые неравнодушные также не только не осуждали действия Сенцова, Павленского, но даже одобряли действия этих моральных уродов.
Слава Богу, что теперь они оба сидят, один у нас, другой во Франции
kavibius 28 марта 2018 | 20:55
shlevet: ты пригожинский холоп опять здесь во всех комментариях трешься? Лучше иди трутень хотя-бы улицы подметать, хоть какая-то польза будет от твоего существования на этой земле.
ha12raz 28 марта 2018 | 20:32
Зачем ему это надо ?
Пусть встают с колен.
inna2101 28 марта 2018 | 20:51
А когда пойдут отравления и народ начнет возмущаться, власти будут говорить - ой, опять враги нас хотят рассорить. Злые силы и так далее.
vladimir1967 28 марта 2018 | 20:56
в Дагестане очень хотят чтобы их дети задыхались от помоек как в волоколамске.
bono11 28 марта 2018 | 20:59
Это - ИЗВЕСТНЫЕ " неизвестные" !