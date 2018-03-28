Неизвестные забросали коктейлями Молотова дом экологического активиста Валерия Малыгина в Дегтярске Свердловской области. В результате пожара в квартире общественного деятеля пострадала балконная дверь, выбиты стекла, есть повреждения на полу. Как пишет издание Знак.ком, Малыгин предполагает, что нападение связано с его общественной деятельностью. Он активно выступает против завоза продуктов газоочистки в местный карьер.