Обострилась обстановка в районе мусорной свалки «Воловичи» под Коломной
По данным сайта «ОВД-инфо», полиция задержала уже около 30-ти человек, которые не пускают на полигон грузовики с мусором из Москвы.
Силовики приехали сегодня днем, — рассказал «Эху Москвы» представитель инициативной группы Вячеслав Егоров.
Жители Коломны протестуют против завоза мусора из Москвы уже четвертые сутки.
Комментарии21
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honduras_on_kolima 28 марта 2018 | 20:04
// По данным сайта «ОВД-инфо», полиция задержала уже около 30-ти человек //
Всё логично: мусора за мусор.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 20:05
Бузотёры. Хотят нож в спину воткнуть нашему былинному герою духа.
vezdehod 28 марта 2018 | 20:10
"Референдум" по доверию "Само.назначенца" прошёл успешно - электорат можно закатывать в Мусорный полигон.
orwellianoptimist 28 марта 2018 | 20:10
kryymsdyk: у пузотёров есть на это ОМОН
boooben 28 марта 2018 | 20:31
Где-то революция роз, где-то тюльпанов, а где-то - помоек. Ну, бывает - на всех цветов не напасешься.
alo0000 28 марта 2018 | 20:48
kryymsdyk: Протест направили на свалку.
neon001 28 марта 2018 | 20:05
так ведь безопасность, стабильность, вставание с колен в обмен на свободу... вроде бы хорошо поменялись. в чем дело? нет ни того ни другого??
arkadia_1 28 марта 2018 | 20:17
На газели привезти покрышки и раскидать ночью на дорогах. Хорошо горит. Красиво. Особенно в центре города. Еще лучше поджечь автомобили у домов. Но только надо осторожно. Что-бы деревья и кустарники не пострадали.
pabolo 28 марта 2018 | 20:05
Я не верю, что кто то против. Страна за путена!!!! Это агенты госдепа вышли против нашего православного мусора.
varangian2011 28 марта 2018 | 20:39
pabolo: На самом деле эти люди вышли благодарно встречать эти мусоровозы, и тем самым выразить поддержку власти в борьбе с пятой колонной. Но в Кремле что-то перепутали, и приказали их винтить.
midnightblues 28 марта 2018 | 20:06
Только администрация,те в переводе местные бандюки вошла во вкус,как какое то быдло пытается мешать делать бабло
вы шо,в натуре!!
sadda 28 марта 2018 | 20:09
Сколько вилл и особняков понастроили путинские чинуши, а вот для мусороперерабатывающего завода все денег нет и похоже не будет.
piterjanis 28 марта 2018 | 20:12
а как раньше они жили рядом со свалкой? сколько лет терпели?
kottigr1 28 марта 2018 | 20:20
piterjanis: Предлагаешь и дальше им на свалке жить и благодарить Путина за стабильность ?
piterjanis 28 марта 2018 | 20:30
kottigr1: а как раньше они жили рядом со свалкой? сколько лет терпели?
kottigr1 28 марта 2018 | 20:39
piterjanis: Пока свалка была далеко - терпели.. Когда мусор стали вываливать уже к порогу их домов.. Дрогнули.
snips 28 марта 2018 | 20:59
kottigr1: значит они против устоявшихся отношений ? Против стабильности , значит ! Нет что бы организовать суботник в честь вождя и забрать мусор домой ...
bonhoeffer 28 марта 2018 | 20:25
piterjanis:
теперь им надо в 10 раз больше терпеть.
inna2101 28 марта 2018 | 20:57
piterjanis: вот именно, а теперь, гляньте, им вонь надоела! Им лишь бы Путина расстраивать. Враги, не иначе.
benin_papa__ 28 марта 2018 | 20:31
Хорошо начинается пятый срок просроченного вождя...
canary 28 марта 2018 | 20:48
и стала страна вонючей и горючей.