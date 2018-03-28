Обострилась обстановка в районе мусорной свалки «Воловичи» под Коломной

По данным сайта «ОВД-инфо», полиция задержала уже около 30-ти человек, которые не пускают на полигон грузовики с мусором из Москвы.

Силовики приехали сегодня днем, — рассказал «Эху Москвы» представитель инициативной группы Вячеслав Егоров.

Жители Коломны протестуют против завоза мусора из Москвы уже четвертые сутки.