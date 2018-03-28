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19:31, 28 марта 2018

Великобритания проверит 700 так называемых «золотых» виз, которые были выданы россиянам

Речь идет об инвестиционных визах, полученных российскими гражданами с 2008-го по 2015-й год. При получении ее проситель обещает инвестировать к экономику королевства как минимум 2 миллиона фунтов стерлингов. Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, такой услугой могли воспользоваться коррупционеры.
Ранее в правительстве страны говорили, что проверки затронут не только россиян.

Комментарии

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romashka__ 28 марта 2018 | 19:34

Давно пора.

goddd 28 марта 2018 | 19:43

Путинисты гоу хом

patrik04 28 марта 2018 | 19:45

При получении ее проситель обещает инвестировать к экономику королевства как минимум 2 миллиона фунтов стерлингов...

А кто инвестировал 2 миллиарда фунтов, тех пока не будут проверять?

nikitin43 28 марта 2018 | 19:53

patrik04: можно шубами как генерал-полковник фсб якунин.

kinnlade 28 марта 2018 | 19:55

patrik04: не только проверять ,а и выдать России

(комментарий скрыт)

pro_hanov 28 марта 2018 | 19:46

goddd: Меня терзают сомнения в том, что путинисты уедут домой. Скорее всего у Шувалова с Якуниным всё будет окей, а пострадают какие-нибудь предприниматели средней руки, которые свалили в Лондонград.

r88w556xl4 28 марта 2018 | 20:05

pro_hanov: пострадают какие-нибудь предприниматели средней руки
=======================
Как так, это значит Королевство накажет невинных предпринимателей, которые честно заработали бабло в России и свалили за бугор, поднимать целину в островном государстве? В Великобритании тоже мордор что ли и невиновных засуживают, а?

gvs 28 марта 2018 | 19:34

После такой проверки в Англии останется один Чичваркин, и то не факт )))

doorin 28 марта 2018 | 19:34

Breaking news !
================

Великобритания широко открывает свои двери
для русских. Но...... но далеко не для всех.

Отныне русские смогут попасть в Великобританию
при выполнении следующих условиях :

1. Те кто украдет в России до 1 млн.$ - получат
только устную благодарность и похлопывание по плечу.
Срок пребывания в Великобритании ограничен 1 годом

2. Те кто украдет в России до 10 млн. $ - получат
почетную грамоту и срок пребывания до 3 лет

3. Те кто украдет в России до 100 млн. $ и более - получат
признание в качестве настоящего джентельмена
и может поселиться в Лондоне.

4. Все те кто сможет украсть в России более 1 млрд. $
тому Королева Елизавета лично сразу же присвоит
титул "рыцаря ", все льготы пребывания в Великобритании
и полную защиту от русских лохов в России.

Остальные нищеброды пусть лижут задницу Путину
в России, заявила сегодня Т. Мэй.

Разумеется все эти украденные у русских финансы
должны оставаться исключительно в юрисдикции
Великобритании и использоваться для финансирования
борьбы с русскими по всем фронтам.

\ Downing Street \

anatolr 28 марта 2018 | 19:43

doorin: Чего пьешь я знаю - "Боярышник", интересно, чем закусываешь и что куришь или нюхаешь?

Анатолий - сосед Госдепа

tttyyy 28 марта 2018 | 19:35

У Ромки Абрамовича Челси заберут.

kiever 28 марта 2018 | 19:51

tttyyy: у ходора заберут "мбх-медия" и навального. Очень хорошо будет если начнут с ельцинских олигархов и чиновников и закончат путинскими

pro_hanov 28 марта 2018 | 19:36

Есть яркий пример: Якунин. Всю жизнь был на государственной службе, то есть получал одну только зарплату. Тут уже смешно, не правда-ли? Согласно английским законам он - коррупционер, использовал служебное положения для обогащения. Посмотрим, что англичане сделают в этом очевидном случае.

glebbalbesov 28 марта 2018 | 19:48

Это понятно. А вот после того как отберут "золотую" визу уплОченные за нее деньги тоже вернут, или как обычно?

prade 28 марта 2018 | 20:34

glebbalbesov: "уплОченные за нее деньги тоже вернут, или как обычно?"
А у них эти деньги никто и не отбирал, они вкладывали их в экономику Британии. Захотят, заберут назад, если у властей не будет вопроса насчет происхождения этих денег. Тогда счета заморозят, но деньги все равно будут на этих счетах.

brocer 28 марта 2018 | 19:58

Великобритания только подтверждает что всякому ворью выдавала визы за деньги. Да так, что теперь проверять надо.

Не верю я в в искренность заокеанских держателей ворованного добра....
То что Путин себя не как ЕБН ведет это факт, может в этом причина?

piccoru 28 марта 2018 | 20:03

А теперь Италия, пожалуйста....
Буду каждый день небеса просить, чтобы итальянцы выставили Соловьева из своей прекрасной страны...

brocer 28 марта 2018 | 20:14

piccoru: Лучше бы выезд обратно запретили. Хотя страна вроде неплохая.. жалко будет.

gorga2 28 марта 2018 | 20:16

Нy, вот и понеслось, как говорил Бисмарк: -Британцы долго запрягают, но потом птиноидам пипец.

lion64___3 28 марта 2018 | 20:20

Таким образом джентльмены и джентльменши признали, что выдавали визыразного рода отребью. Всем этим березовским, хедерковским, чичваркиным, якуниным, шуваловым и прочим дед-хасанам.

ltric 28 марта 2018 | 20:34

Back in, back in, back in USSR !

rus095 28 марта 2018 | 21:01

а чё так скромно, может надо начать не с 2008 года, а с середины 90-х прошлого века? Ах,да тогда же правили Россией демшиза- а их наворованное трогать конечно же нельзя!

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