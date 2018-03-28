Великобритания проверит 700 так называемых «золотых» виз, которые были выданы россиянам

Речь идет об инвестиционных визах, полученных российскими гражданами с 2008-го по 2015-й год. При получении ее проситель обещает инвестировать к экономику королевства как минимум 2 миллиона фунтов стерлингов. Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, такой услугой могли воспользоваться коррупционеры.

Ранее в правительстве страны говорили, что проверки затронут не только россиян.