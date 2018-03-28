"Кадровые перестановки в руководстве Кемеровской области произойдут не раньше мая-июня"

Решение будет приниматься после тщательного расследования причин пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня», — пояснил источник Интерфакса во властных структурах. По его словам, кемеровская трагедия может ускорить уход Амана Тулеева с поста губернатора. В свою очередь источник РБК в Кремле утверждает, что договоренность об отставке Тулеева была достигнута еще до пожара в торговом комплексе. В то же время Владимир Путин не любит принимать решения под давлением, и поэтому отставка губернатора не будет выглядеть как показательная, — добавил собеседник издания.