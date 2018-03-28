Кадровые перестановки в руководстве Кемеровской области произойдут не раньше мая-июня
Решение будет приниматься после тщательного расследования причин пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня», — пояснил источник Интерфакса во властных структурах. По его словам, кемеровская трагедия может ускорить уход Амана Тулеева с поста губернатора. В свою очередь источник РБК в Кремле утверждает, что договоренность об отставке Тулеева была достигнута еще до пожара в торговом комплексе. В то же время Владимир Путин не любит принимать решения под давлением, и поэтому отставка губернатора не будет выглядеть как показательная, — добавил собеседник издания.
Комментарии23
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ihor_syvoryj 28 марта 2018 | 19:33
Для начала, Тулеева подстригите, а то зарос старикашка.
Можно сразу налысо, чтоб два раза не вставать!
igorrrpadlowitchs 28 марта 2018 | 19:42
ihor_syvoryj: вова разрешил тулееву сдохнуть в кресле губернатора!
gordy 28 марта 2018 | 19:54
"Кадровые перестановки в руководстве Кемеровской области произойдут не раньше мая-июня"
Надеюсь, до того момента никто из невинных граждан не пострадает?
midnightblues 28 марта 2018 | 20:09
ihor_syvoryj: тулеев заслуженный пацан
он принимал активнейшее участие в приватизации братвой объектов области
у него связи в столице
его сразу не удастся
ignachio 28 марта 2018 | 20:30
При чем здесь еще возможные пожары? Быдлу сказано: Путин не любит, когда зудят.
aleksandr39 28 марта 2018 | 19:35
Что ,ждут еще несколько пожаров и сотни погибших ??
kottigr1 28 марта 2018 | 19:39
aleksandr39: А что собственно говоря поменяется с уходом Тулеева..
Вместо одной шестеренки Кремль поставит другую.. Которая точно будет знать, что в случае чего, нужно все утечки информации о пожарах, наводнениях, громких убийствах душить в зародыше..
Главное, что бы все молчали и не мешали путинской братве богатеть !
dorin1987 28 марта 2018 | 20:32
aleksandr39: Ну губер же перед царьком РФ извинился? Чего Вам еще... Как оно сказало в самом начале своего правления - "она утонула". Все.
nebudbydlom 28 марта 2018 | 20:33
aleksandr39: это зависит от того, будет-ли Запад реально закрывать путинские оффшоры. Или все забыли, как Рогозин обещал разбомбить Воронеж?
Вот и разбомбил... Только супер-пупер-гипер ракета не очень точная оказалась.
sedoi63 28 марта 2018 | 19:36
Какое здесь давление. придурки?!
plank1957 28 марта 2018 | 19:38
А если Владимира Путина попросят под давлением покинуть свой пост, он тоже будет упорствовать?
sensei54 28 марта 2018 | 19:42
plank1957: Он даже от теоретической возможности такого давления сдохнет от страха.
ruderpost 28 марта 2018 | 19:39
то есть всё уляжется. забудется, стрелочники уже найдены. а вот интересно на сколько застрахован был сей комплекс?
vinokur 28 марта 2018 | 19:42
Ну мы ж понимаем: это плановая ротация, ка к у того аргентинского посла с итальянской фамилией.
sutara 28 марта 2018 | 19:49
А как на счет кадровых перестановок в кремле? Президент в отставку не подаст?
gostrax 28 марта 2018 | 19:58
Есть сведения ,что пожар был задуман Швецией ,Словенией или Парагваем!
ura_123 28 марта 2018 | 20:05
gostrax: Не подсказывайте рупору МИДа Марии З., тему для очередного высера в ФБ !
ura_123 28 марта 2018 | 20:03
Что это такое за "договорённость об отставке Тулеева..." ????
С кем договорённость???
andy575 28 марта 2018 | 20:03
Да это чучело сдохнет к тому времени! Опять Путин чистенький?!
shalunok 28 марта 2018 | 20:16
Перестановки? Рокировочку губернатора с его вице-губернатором, что ли?
Кадровые изменения должны (!) быть сделаны в Кремле. И немедленно.
mortal_vombat 28 марта 2018 | 20:18
ну не снимет же солнцеликий верного (хоть и старого как говно мамонта) вассала тулеева. который ему рисует всегда 99% на "выборах" .
по крайней мере, не до инаугурации.
neyexo 28 марта 2018 | 20:28
давлению не поддаемся
Вот что будет с ДАМом, меня беспокоит
Может его патриархом сделают?
rus215 28 марта 2018 | 20:46
еще раз доказывает что вова настолько далек от народа и настолько не способен нести ответ перед нами, что просто стыд и срам!