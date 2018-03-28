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19:30, 28 марта 2018

Количество задержанных на акции против мусорной свалки в Коломне выросло до 30-ти человек

Об этом сайту «ОВД-инфо» рассказали местные жители. По словам одной из участниц акции, в отделе полиции от задержанных требуют объяснительных, в которых они признаются, что организовали незаконный митинг.
Уже четвертые сутки жители Коломны протестуют против завоза мусора из Москвы на полигон «Воловичи» недалеко от города. Также напряженная ситуация в Подмосковье наблюдается в районе мусорной свалки у Клина и мусорного полигона под Волоколамском.

Комментарии

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aleksandr39 28 марта 2018 | 19:33

Власть не может предотвратить пожары с сотнями погибших поэтому сажает борцов со свалками .

sisyan_mudachina 28 марта 2018 | 19:38

aleksandr39: Скрутили провокаторов - сектантов бога ололеши зеленорожего зря ! Надо было закопать их там же на свалке ,хотя...вонища бы от них только бы усилилась !

patrik04 28 марта 2018 | 19:40

Уже четвертые сутки жители Коломны протестуют против завоза мусора из Москвы...

В жопу москвичей? Пусть "шендеровичи" сами перерабатывают свой мусор?

aleksandr39 28 марта 2018 | 19:45

patrik04: Может Железняки ,Кириенки ,Ротенберги ,Жириновские ?

zombonutik 28 марта 2018 | 19:53

patrik04: В жопу москвичей?
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Вот возьмем для примера прошмандоку Петрика. Уж до чего существо бессмысленное, а с каждого пропука копеечку имеет. Правильно, ротожопенький?

kokapu 28 марта 2018 | 20:05

zombonutik: Отправьте урода в чёрный список. Он у меня там после шуток о смерти детей.

freedom55 28 марта 2018 | 20:03

patrik04: Патрика на свалку!!!

vinokur 28 марта 2018 | 19:44

sisyan_mudachina: Слава российской гвардии!

kottigr1 28 марта 2018 | 19:45

sisyan_mudachina: Ишь.. Замкадышам плохо пахнет ! Пусть переезжают в Сибирь, в тайгу.. Свалки - это химическая защита Москвы в случае нападения супостата !

kokapu 28 марта 2018 | 20:03

sisyan_mudachina: Единственная функция пригожинских тараканов - доказывать всему миру, что россияне - безмозглые рабы. Очень поучительно на фоне их же заявлений о "самом свободолюбивом" народе.

poluputing 28 марта 2018 | 20:12

sisyan_mudachina: правильно, всех закопать и на просторах необъятной родины слиться в патриотическом экстазе

prog2 28 марта 2018 | 20:46

Уже четвертые сутки жители Коломны протестуют против завоза мусора из Москвы на полигон «Воловичи» недалеко от города. Также напряженная ситуация в Подмосковье наблюдается в районе мусорной свалки у Клина и мусорного полигона под Волоколамском.
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Московская область становится непригодной для жизни.
Москва разбухла и раскормлена так, что завалила соседние города своими отходами.
Маленькая Швеция может может перерабатывать мусор в биотопливо, а великая Россия нет.

lenin3 28 марта 2018 | 19:43

Какие неблагодарные,мля,жители:это до перевыборов была воняющая свалка(что в Волоколамске,что в Клину,что в Коломне),а после это стал благоухающий климатический курорт.Так нет,всё ходють,вынюхивають,какую-нибудь гадость ищут...

barssuk 28 марта 2018 | 19:44

Всё рабы, праздник закончился...страна лохов!

luger_max_otto 28 марта 2018 | 19:44

Власть утрачивает контроль над ситуацией- и подобные задержания очень хорошо это показывают.

stasew 28 марта 2018 | 19:46

Выборы закончились-в стойло лишнехромосомные........

ihtamnet 28 марта 2018 | 19:49

Невозможно постоянно паковать народ, ведь это как снежный ком, он будет только расти. Нужно разговаривать с людьми, оболтусы!

bazilgu 28 марта 2018 | 20:14

Молодцы наши доблестные правоохранители! Отважные ребята! Совершенно не боятся ни борцов со свалками, ни малолеток, ни библиотекарей, ни девушек за ноги таскать. Настоящие мужики! Истинные офицеры! Опора путинского режима.

vlavek 28 марта 2018 | 20:19

В России все как обычно аресты, избиения, пытки

shalunok 28 марта 2018 | 20:23

Театр абсурда: опричники хватают не тех, кто насрал, а тех, кто эту вонь терпеть не хотят.

ed10075 28 марта 2018 | 20:32

"Винтить" активистов проще, чем строить мусоросжигательные заводы и навести порядок в свом же доме.
Так ведь вонь и до Рублевки доползет!

nostradam 28 марта 2018 | 20:34

Мусор и мусора до бунта доведут.

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