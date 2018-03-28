Количество задержанных на акции против мусорной свалки в Коломне выросло до 30-ти человек

Об этом сайту «ОВД-инфо» рассказали местные жители. По словам одной из участниц акции, в отделе полиции от задержанных требуют объяснительных, в которых они признаются, что организовали незаконный митинг.

Уже четвертые сутки жители Коломны протестуют против завоза мусора из Москвы на полигон «Воловичи» недалеко от города. Также напряженная ситуация в Подмосковье наблюдается в районе мусорной свалки у Клина и мусорного полигона под Волоколамском.