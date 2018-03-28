Французские футболисты не слышали расистских выкриков на матче со сборной России
Как сказал пресс-атташе команды Филипп Турнон, об инциденте они узнали из газет. В команде готовы пересмотреть матч и при необходимости послушать записи, — пишет «Спорт Экспресс».
Ранее в прессе появилась информация о том, что расистские выкрики с трибун предназначались футболистам сборной Франции Полю Погба и Усману Дембеле.
Матч завершился поражением россиян со счетом 3:1.
Комментарии17
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kinnlade 28 марта 2018 | 19:09
сука эхо это уже перебор даже для вас,для чего противоречивые новости постите, чтоб еще больше ругани послушать и побалдеть?
vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 19:28
Никакого расизма, да это и понятно. Ведь французы, как нация, ныне на 90% - негры. Какой расизм...
gostrax 28 марта 2018 | 19:56
vor_mbh_axaxa: а русские на 86 % -монголы)))
mordechai_blinchikov 28 марта 2018 | 19:30
kinnlade:- больше ругани послушать
-что остается, ноги из жопыѼ растут ,ни скорости ни мысли , стыдоба
suren_111 28 марта 2018 | 19:33
kinnlade:
Чтобы вашей Рашке запретили проводить ЧМ. По Рашке ударят залпом из всех орудий. И еще десяток Скритпалей будет отравлено, чтобы вашу Рашку под плинтус забить. Все равно поверят западным цивилизованным странам, а не рашке-засрашке.
alehan11174 28 марта 2018 | 20:11
kinnlade: да??:)) А спорт- экспресс про это огромную статью на первой полосе напечатал....ты больше не спрячешь башку в песок как это было в совке. Если в российском обществе есть расизм, то надо воспитывать элементарную культуру и толерантность, а не скрывать факты...не поможет. Как и не помогла пожарная безопасность на уровне самых отсталых африканских стран детишкам в Кемерово:((((
olenenok_zed 28 марта 2018 | 19:11
ну в крови это у русских олененков :)
тупо ненавидеть тех, кто на их не похож :)
особенно если этот кто то более успешен :)
чувство собственного арийского превосходства не дает покоев :) всегда надо доказывать это :)
suren_111 28 марта 2018 | 19:36
olenenok_zed:
Что ты несешь, русская порося. Какой ты нахрен ариец? Ты мордвин - финноугр, как твой оленевод Собянин.
kinnlade 28 марта 2018 | 19:58
suren_111: А ты ?
ruthenocene 28 марта 2018 | 19:20
Французские футболисты просто по-русски не понимают:) И, кроме того, им плевать, что там аборигены на трибунах кричат...
tariel_01 28 марта 2018 | 19:28
А ведь это идея. Надо нам либералам затесаться среди фанатов и когда будут играть команды с цветными футболистами, громко кричать расистские кричалки. Это будет отличным поводом исключить сборную России из ЧМ.
testmeter 28 марта 2018 | 19:33
tariel_01: Поводов и так предостаточно
suren_111 28 марта 2018 | 19:44
testmeter:
Жаль что уже поздно. Надо было раньше этим русским баранам пробирки поцарапать.
Но есть выход, можно какому-то цветному публично на камеры, с расистскими криками шею намылить... И распространять это видео, не рефлексировать. Уверен, мир ужаснется. Можно еще пару-тройку скрипалей травануть. Если весь цивилизованный мир сплотится, и будет периодически жалить эту мерзкую страну, то эта страна сдохнет от потери крови.
sg78g 28 марта 2018 | 20:19
suren_111:
Сурен! Я твою самку ебал. Я твой бойфренд в морда плюнул. Я твой ишак обесчестил. Живи теперь с этим, урод..
a_andrey_yrievich 28 марта 2018 | 19:34
// об инциденте они узнали из газет. //
В газетах было написано - "Весьма вероятно" - железобетонный аргумент у чмырей...
suren_111 28 марта 2018 | 19:47
a_andrey_yrievich:
Если страна западной демократии говорит, что весьма вероятно, то это означает бОльшую достоверность, если русский мордор предоставит даже железобетонные доказательства.
gostrax 28 марта 2018 | 19:53
Куда смотрело руководство ,почему не раздали мегафоны?!