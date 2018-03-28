Французские футболисты не слышали расистских выкриков на матче со сборной России

Как сказал пресс-атташе команды Филипп Турнон, об инциденте они узнали из газет. В команде готовы пересмотреть матч и при необходимости послушать записи, — пишет «Спорт Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация о том, что расистские выкрики с трибун предназначались футболистам сборной Франции Полю Погба и Усману Дембеле.

Матч завершился поражением россиян со счетом 3:1.