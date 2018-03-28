Жители Богородского района Москвы жалуются на свалку, которую организовал ГБУ «Жилищник» на берегу Яузы
В учреждении уже обещали убрать её в начале недели, но этого до сих пор не произошло, — сказал «Эху» муниципальный депутат Иван Халезов.
Иван Халезов добавил, что завтра муниципальные депутаты пойдут проверять это место в третий раз.
Комментарии4
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vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 19:21
Эта компактная свалка вполне еще может подождать с закрытием и попринимать мусор года два-три.
Ну, немного запаха - но это не критично в ситуации серьёзного дефицита мусорных полигонов.
brandfa 28 марта 2018 | 19:48
vor_mbh_axaxa: мозги включи: на берегу рек нельзя организовывать мусорные свалки, потому как ядовитые продукты гниения через почву попадают в воду, загрязняя реку и убивая её флору и фауну. Надеюсь, что в данном случае речь идёт не о мусоре, а о снеге.
lenin3 28 марта 2018 | 19:26
Видимо,разговор идёт всё-таки о снеге,т.к.Бирюков уже доложил Собакину,что победил его.Вот и валят до весны на свободные площади.У нас в Митино таких,например,две:около радиорынка,где парковка была и около школы 1425 на пустыре на месте бывшей автобазы...
post_v 28 марта 2018 | 20:04
теперь еще и мусор
со всех округов Москвы шли сведения, что поливальные и уборочные машины ГБУ "Жилищник" ИМИТИРУЮТ поливку и уборку дорог. Например прошлым летом в Измайлово много раз поливальные машины ГБУ "Жилищник" медленно ездили с включенными мигалками, и НИЧЕГО НЕ ПОЛИВАЛИ. Видео таких "поливов" имеется.
То же самое творится с уборочными машинами, которые медленно ездят по тротуарам с включенными мигалками и ПОДНЯТЫМИ щетками.
Зимой чинно ездили строем снегоуборочные машины, которые НЕ УБИРАЛИ снег, а за ними – машины с реагентами, и они эти реагенты на дорогу тоже и не думали сыпать. Но мигалки у всех включены
Похоже, что все это прекрасно знает не только начальство управ, но и руководство префектур, и поскольку они никак этому не противодействуют, стало быть, они кровно заинтересованы в этой закамуфлированной краже денег, которые могли бы быть использованы на нормальное содержание и реальный ремонт жилого фонда и инфраструктуры.
Именно это, а не пресловутая плитка – истинная характеристика "работы" мэра Собянина.