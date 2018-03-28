В Сокольниках, по некоторым данным, было ограблено отделение «Бинбанка»

По данным источника РИА Новости, в помещение банка ворвались пять человек в камуфляжной форме. Они забрали крупную сумму и скрылись на автомобиле. В правоохранительных органах подтвердили сообщение о нападении. Там сказали Интерфаксу, что сейчас проверяют эту информацию.