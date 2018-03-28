В Сокольниках, по некоторым данным, было ограблено отделение «Бинбанка»
По данным источника РИА Новости, в помещение банка ворвались пять человек в камуфляжной форме. Они забрали крупную сумму и скрылись на автомобиле. В правоохранительных органах подтвердили сообщение о нападении. Там сказали Интерфаксу, что сейчас проверяют эту информацию.
Комментарии8
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nns33 28 марта 2018 | 19:06
Как в лихие 90-е. А где охрана банка в это время была?
ostapbey 28 марта 2018 | 19:20
nns33: охрана охраняла Путина в Кемерове от погорельцев.
Отмечает премию в квартал..
А актив ЛНДНР без бухла страдает, пока Путин не подпишет очередной гумконвой.
А трубы горят!!.
Даже.
danko1 28 марта 2018 | 19:36
ostapbey: В камуфляжной форме силовики традиционно занимаются грабежом.
Они в масках даже когда с обысками к оппозиционерам и их родне приходят. И тоже частенько грабят.
kinnlade 28 марта 2018 | 19:11
наверяка Путин отметился
vaka257 28 марта 2018 | 19:12
Страна идёт вразнос...90-е покажутся детским утренником....
vebis 28 марта 2018 | 19:31
Никак, "зелёные человечки" заходили, Оружие взяли в военторге, Передавали горячий привет от Путина.
world_nail 28 марта 2018 | 19:46
"было ограблено отделение «Бинбанка»" - эт не тот ли банк, из которого до этого вывели куеву тучу ярдов денех.
lisitsa1962 28 марта 2018 | 20:09
ЛуганДонцы за гуманитаркой приехали