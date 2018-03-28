Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского блогера Никиту Кувикова, известного также как Евгений Вольнов
По данным следствия, он распространял ложную информацию о количестве жертв на пожаре в Кемерове. Сам Кувиков рассказывал, что притворялся сотрудников МЧС и звонил в кемеровские морги, говоря о 300 погибших при пожаре в торговом центре.
Требование рассказать правду о числе жертв было одним из условий участников митинга, который накануне прошел у здания кемеровской администрации.
Комментарии25
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sisyan_mudachina 28 марта 2018 | 19:10
Свои действия Вольнов назвал «сатисфакцией за гибель близких в Донбассе». В этом, по его словам, виноват каждый гражданин России в равной мере....
А я давно говорил что утилизация укропейцев в котлах в под Донбассом дело правильное ! Вы представьте сколько бы сейчас таких Вильновых ,бесновалось на просторах понадусерного скаклостана !
polit_person 28 марта 2018 | 19:22
sisyan_mudachina: Этого подонка зовут Никита Кувиков. Вольнов его псевдоним. Таких мразей нужно знать в лицо.
ura_123 28 марта 2018 | 19:26
polit_person: А ещё у него псевдонимы Вован и Лексус!
poluputing 28 марта 2018 | 19:55
sisyan_mudachina: Потерявший в Кемерово всю семью Востриков ранее радовался в соцсетях гибели украинцев. вывод не напрашивается? . Я подскажу, бог не фрайер, поостерегитесь
polit_person 28 марта 2018 | 20:07
poluputing: Ты лжец и циник. Востриков хоть и либерал российский, носитель оппозиционных настроений, но он ни разу не выражал своей радости по поводу гибели украинцев. Он хотя бы человек, в отличии от тебя лживого упыря и толстомордого ушлепка Кувикова.
poluputing 28 марта 2018 | 20:16
polit_person: брешешь, к сожалению, крымнашист несчастный Востриков теперь перековался. Лучше бы семья была цела, а он путриотом оставался
polit_person 28 марта 2018 | 19:15
На кол этого подонка.
cattt 28 марта 2018 | 19:22
polit_person: Суссусь я на этих арестовальщиков!
polit_person 28 марта 2018 | 19:24
cattt: Имейте терпение. Еще не раз уссытесь вместе!
poluputing 28 марта 2018 | 20:06
polit_person: нет желания со своего верховного подонка, из-за которого погибли семьи и Кувикова и Вострикова, начать?
igorrrpadlowitchs 28 марта 2018 | 19:15
Басманный суд может , кого хочешь арестовать! Даже летающего макаронного монстра!
lion64__2 28 марта 2018 | 19:23
Не миновать ему цугундера. И ляхи не помогут.
needroid 28 марта 2018 | 19:29
Механизм запущен. Никакое ПРО теперь его не спасёт.
testmeter 28 марта 2018 | 19:31
Абсолютнейший фейк. Российская гэбня и здесь не может обойтись без своих бездарных методов. А на портянок действует
lincolnmkx 28 марта 2018 | 19:39
А пранкеры соловьёв и киселёв уже в кутузке?
martin5660 28 марта 2018 | 19:46
За "распятого" мальчика значит тоже можно арестовать?
abraz 28 марта 2018 | 19:47
Редкие идиоты. Хорош же их режим, что какому-то пранкеру удается поставить всю АП на уши. Смешно.
testmeter 28 марта 2018 | 19:54
abraz: Никто никого никуда не ставил. Сами (или с помощью Лексуса с Вованом) наспех слепили фейк и отвлекают им внимание портянок. Направляют народный гнев в "правильное русло"
polit_person 28 марта 2018 | 20:12
abraz: Ни кто никого не ставил. Просто цинизм и низость Кувикова на столько отвратительны, что кара и возмездие его настигнет в любом случае.
wild82 28 марта 2018 | 19:48
Я думаю, что сесть для него будет наилудший вариант, а то могут и повешанным найти, или застрелится, а может и Новичком надышаться... Жизнь, штука не предсказуемая, как и спец. службы.
poluputing 28 марта 2018 | 19:57
wild82: думать вредно, в особенности , особям к этому не предрасположенным
zaxs 28 марта 2018 | 19:51
"Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского блогера"
Хотелось бы узнать процедуру розыска, ареста и экстрадиции этого дурачка в Россию.
Как себе это представляет безумный судья басманного суда? Куда они будут обращаться? В интерпол? Но на них же там посмотрят как на умственно отсталых. Или просто ищут новый повод оскорбиться на весь мир?
kiever 28 марта 2018 | 19:57
zaxs: величайший адвокат всех времен фейгин, таки ведь подавал на лексусов и вованов в украинский суд.. только вдумайтесь гражданин России подаёт иск на граждан России в украинский суд... местные укротролли почему то не смеялись. Куда пропали тогда? Почему не веселились?
zaxs 28 марта 2018 | 19:59
kiever: Да мне в принципе до них нет никакого дела. Они не Российские госслужащие и поэтому могут даже публично совокуплятся, меня их дела не интересуют.
amrigo 28 марта 2018 | 19:55
Сам врач уже выступал и говорил, что погибло несколько сотен, скрыть не получится, информация уже в открытом доступе.