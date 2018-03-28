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19:02, 28 марта 2018

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского блогера Никиту Кувикова, известного также как Евгений Вольнов

По данным следствия, он распространял ложную информацию о количестве жертв на пожаре в Кемерове. Сам Кувиков рассказывал, что притворялся сотрудников МЧС и звонил в кемеровские морги, говоря о 300 погибших при пожаре в торговом центре.
Требование рассказать правду о числе жертв было одним из условий участников митинга, который накануне прошел у здания кемеровской администрации.

Комментарии

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sisyan_mudachina 28 марта 2018 | 19:10

Свои действия Вольнов назвал «сатисфакцией за гибель близких в Донбассе». В этом, по его словам, виноват каждый гражданин России в равной мере....
А я давно говорил что утилизация укропейцев в котлах в под Донбассом дело правильное ! Вы представьте сколько бы сейчас таких Вильновых ,бесновалось на просторах понадусерного скаклостана !

polit_person 28 марта 2018 | 19:22

sisyan_mudachina: Этого подонка зовут Никита Кувиков. Вольнов его псевдоним. Таких мразей нужно знать в лицо.

ura_123 28 марта 2018 | 19:26

polit_person: А ещё у него псевдонимы Вован и Лексус!

poluputing 28 марта 2018 | 19:55

sisyan_mudachina: Потерявший в Кемерово всю семью Востриков ранее радовался в соцсетях гибели украинцев. вывод не напрашивается? . Я подскажу, бог не фрайер, поостерегитесь

polit_person 28 марта 2018 | 20:07

poluputing: Ты лжец и циник. Востриков хоть и либерал российский, носитель оппозиционных настроений, но он ни разу не выражал своей радости по поводу гибели украинцев. Он хотя бы человек, в отличии от тебя лживого упыря и толстомордого ушлепка Кувикова.

poluputing 28 марта 2018 | 20:16

polit_person: брешешь, к сожалению, крымнашист несчастный Востриков теперь перековался. Лучше бы семья была цела, а он путриотом оставался

polit_person 28 марта 2018 | 19:15

На кол этого подонка.

cattt 28 марта 2018 | 19:22

polit_person: Суссусь я на этих арестовальщиков!

polit_person 28 марта 2018 | 19:24

cattt: Имейте терпение. Еще не раз уссытесь вместе!

poluputing 28 марта 2018 | 20:06

polit_person: нет желания со своего верховного подонка, из-за которого погибли семьи и Кувикова и Вострикова, начать?

igorrrpadlowitchs 28 марта 2018 | 19:15

Басманный суд может , кого хочешь арестовать! Даже летающего макаронного монстра!

lion64__2 28 марта 2018 | 19:23

Не миновать ему цугундера. И ляхи не помогут.

needroid 28 марта 2018 | 19:29

Механизм запущен. Никакое ПРО теперь его не спасёт.

testmeter 28 марта 2018 | 19:31

Абсолютнейший фейк. Российская гэбня и здесь не может обойтись без своих бездарных методов. А на портянок действует

lincolnmkx 28 марта 2018 | 19:39

А пранкеры соловьёв и киселёв уже в кутузке?

martin5660 28 марта 2018 | 19:46

За "распятого" мальчика значит тоже можно арестовать?

abraz 28 марта 2018 | 19:47

Редкие идиоты. Хорош же их режим, что какому-то пранкеру удается поставить всю АП на уши. Смешно.

testmeter 28 марта 2018 | 19:54

abraz: Никто никого никуда не ставил. Сами (или с помощью Лексуса с Вованом) наспех слепили фейк и отвлекают им внимание портянок. Направляют народный гнев в "правильное русло"

polit_person 28 марта 2018 | 20:12

abraz: Ни кто никого не ставил. Просто цинизм и низость Кувикова на столько отвратительны, что кара и возмездие его настигнет в любом случае.

wild82 28 марта 2018 | 19:48

Я думаю, что сесть для него будет наилудший вариант, а то могут и повешанным найти, или застрелится, а может и Новичком надышаться... Жизнь, штука не предсказуемая, как и спец. службы.

poluputing 28 марта 2018 | 19:57

wild82: думать вредно, в особенности , особям к этому не предрасположенным

zaxs 28 марта 2018 | 19:51

"Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского блогера"

Хотелось бы узнать процедуру розыска, ареста и экстрадиции этого дурачка в Россию.
Как себе это представляет безумный судья басманного суда? Куда они будут обращаться? В интерпол? Но на них же там посмотрят как на умственно отсталых. Или просто ищут новый повод оскорбиться на весь мир?

kiever 28 марта 2018 | 19:57

zaxs: величайший адвокат всех времен фейгин, таки ведь подавал на лексусов и вованов в украинский суд.. только вдумайтесь гражданин России подаёт иск на граждан России в украинский суд... местные укротролли почему то не смеялись. Куда пропали тогда? Почему не веселились?

zaxs 28 марта 2018 | 19:59

kiever: Да мне в принципе до них нет никакого дела. Они не Российские госслужащие и поэтому могут даже публично совокуплятся, меня их дела не интересуют.

amrigo 28 марта 2018 | 19:55

Сам врач уже выступал и говорил, что погибло несколько сотен, скрыть не получится, информация уже в открытом доступе.

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