Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского блогера Никиту Кувикова, известного также как Евгений Вольнов

По данным следствия, он распространял ложную информацию о количестве жертв на пожаре в Кемерове. Сам Кувиков рассказывал, что притворялся сотрудников МЧС и звонил в кемеровские морги, говоря о 300 погибших при пожаре в торговом центре.

Требование рассказать правду о числе жертв было одним из условий участников митинга, который накануне прошел у здания кемеровской администрации.