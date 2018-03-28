Сергей Кириенко заявил об «отработанных технологиях провокаций», использованных после пожара в Кемерово

Кремлевский чиновник подчеркнул, что из этой ситуации предстоит сделать «большое количество выводов».

Первый замглавы президентской администрации обозначил позицию Кремля по поводу событий в Кемерове в ходе ежегодной конференции Фонда развития гражданского общества. В выступлении Кириенко перед политологами и экспертами говорилось, в частности, о том, что трагедия в Кузбассе использовалась для провокаций. «Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей» — заявил чиновник, добавив, что с этими вещами «придется работать». Заявление Кириенко приводит РБК. Точность формулировок изданию подтвердили несколько человек, присутствовавших на встрече.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни как минимум 64 человек, жители Кемерово вышли на стихийный митинг. На акции, в числе прочего, звучали призывы отправить в отставку местных чиновников, включая губернатора Амана Тулеева. Глава региона в ответ заявил о «бузотерах», специально приехавших из других регионов «пиариться на трагедии».

После пожара в Кемерове жители десятков российских городов вышли на акции памяти. В столице с разницей в несколько часов прошло сразу две акции, одна из которых была организована властями.