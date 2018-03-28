Сергей Кириенко заявил об «отработанных технологиях провокаций», использованных после пожара в Кемерово
Кремлевский чиновник подчеркнул, что из этой ситуации предстоит сделать «большое количество выводов».
Первый замглавы президентской администрации обозначил позицию Кремля по поводу событий в Кемерове в ходе ежегодной конференции Фонда развития гражданского общества. В выступлении Кириенко перед политологами и экспертами говорилось, в частности, о том, что трагедия в Кузбассе использовалась для провокаций. «Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей» — заявил чиновник, добавив, что с этими вещами «придется работать». Заявление Кириенко приводит РБК. Точность формулировок изданию подтвердили несколько человек, присутствовавших на встрече.
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни как минимум 64 человек, жители Кемерово вышли на стихийный митинг. На акции, в числе прочего, звучали призывы отправить в отставку местных чиновников, включая губернатора Амана Тулеева. Глава региона в ответ заявил о «бузотерах», специально приехавших из других регионов «пиариться на трагедии».
После пожара в Кемерове жители десятков российских городов вышли на акции памяти. В столице с разницей в несколько часов прошло сразу две акции, одна из которых была организована властями.
Комментарии47
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irinafr 28 марта 2018 | 20:05
Помнится этот самый Кириенко был большой сторонник демократических сил . Помнится тогда его Немцов во власть привел. А теперь вот про провокации заговорил. Противно..
addi 28 марта 2018 | 20:23
Где этот источник тупости,. из которого ОНИ подпитывают свои мОзги ?
Страх перед кремлёвским Зевсом ? Как не крути, всё равно страх перед чем-то...