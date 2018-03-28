Кемеровский губернатор Аман Тулеев покинет свой пост ближе к концу весны
Таким образом это не будет выглядеть как показательная отставка в связи с пожаром в торговом центре, — пояснили источники РБК, близкие к Кремлю. Они подчеркивают, что показательного увольнения губернатора Кузбасса ждать не стоит. Владимир Путин не любит принимать кадровых решений под давлением.
Комментарии57
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chapavas 28 марта 2018 | 19:45
Сколько было трагедий во время правления Путина с 1999 (!!!) года. И никогда он не принимал подобных решений. А это говорит либо о том, что у него нет таких полномочий, либо о том, что интересы номенклатуры преобладают всегда и это есть правило.
stoik68 28 марта 2018 | 19:46
уже пора #тулеевагнать
gostrax 28 марта 2018 | 19:51
Как же можно такого руководителя потерять?! Как же теперь жители Кузбасса ? Я бы даже сказал кто ,если не он?!
amrigo 28 марта 2018 | 19:53
Николай 2 тоже не любил давление, но ничего, потом полюбил.
bmrt 28 марта 2018 | 19:53
Да улетит эта морально гнилая тушка путинозавра на лечение в любимую Германию в очередной раз.
А может навсегда ?
bodych 28 марта 2018 | 19:56
Ну,конечно,еще не все украл!
brocer 28 марта 2018 | 20:00
За это время много что сгорит.. Источники близкие к кремлю.. Ну да, они заразные. Где Путин голоса брать будет, если свою мразь начнет разгонять?
bazilgu 28 марта 2018 | 20:06
Гнать поганой метлой этого трусливого пресмыкающегося. Но царек таких вот "своих" не сдает. А других вокруг него и нет. Опора путинского режима.
gorga2 28 марта 2018 | 20:18
Пинка по жжпе этомy yродy
valeriy_n 28 марта 2018 | 20:26
Если оставить Тулеева до конца весны - он еще две "вишни" сожжет.
aantipov067 28 марта 2018 | 20:35
Ну, здесь Путину придётся определиться, что он не любит больше- увольнять престарелых маразматиков, или читать сотни СМС- "Мама я умираю, люблю тебя..."!
ed10075 28 марта 2018 | 20:36
Этот губернатор останется как самый позорный правитель области во веки веков.
Его заискивающее трусливое блеяние останется в памяти людей: "Спасибо вам Владимир Владимирович что вы мне позвонили... Извините меня, что я обосрался с пожаром... " . И больши НИ-ЧЕ-ГО!
aantipov067 28 марта 2018 | 20:39
Нельзя называть давлением- требования избравшего тебя народа, которому ты присягнул служить.
rus215 28 марта 2018 | 20:48
то есть недостаточно надавили на него?
я понимаю так, что смертей нашему людоеду мало