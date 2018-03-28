Кемеровский губернатор Аман Тулеев покинет свой пост ближе к концу весны

Таким образом это не будет выглядеть как показательная отставка в связи с пожаром в торговом центре, — пояснили источники РБК, близкие к Кремлю. Они подчеркивают, что показательного увольнения губернатора Кузбасса ждать не стоит. Владимир Путин не любит принимать кадровых решений под давлением.