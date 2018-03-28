В Махачкале неизвестные избили главу дагестанского отделения правозащитной организации «Мемориал» Сиражутдина Дациева

Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из местных больниц.

Всё произошло сегодня утром: как рассказал сам правозащитник Сиражутдин Дациев, едва выйдя из дома, он заметил автомобиль Lada Priora с затемненными стеклами. Практически сразу Дациев услышал за своей спиной шаги, а спустя мгновение почувствовал удар. Об обстоятельствах нападения нам рассказала директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Председатель Совета «Мемориала» Олег Орлов в интервью «ОВД-инфо» предположил, что Дациева ударили либо кастетом, либо обрезком трубы. К месту нападения полицейские приехали довольно быстро. Запечатлели ли происшествие установленные рядом камеры видеонаблюдения — пока неясно. Сейчас избитый глава дагестанского «Мемориала» находится в больнице, Сиражутдин Дациев в сознании, врачи заявили, что перелома черепа у него нет. Другие подробности о состоянии здоровья правозащитника не приводятся. Как напоминает «Медиазона», после задержания главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева по подозрению в хранении наркотиков, сотрудникам дагестанского отделения правозащитного центра не раз присылали SMS-сообщения с угрозами поджечь офис. В конце января в Махачкале подожгли автомобиль, на котором юрист дагестанского «Мемориала» ездил в Чечню. Что касается дела Оюба Титиева — его в начале марта взяли под стражу сроком на два месяца. Если правозащитник будет осужден по делу о хранении марихуаны, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Генпрокуратура ранее не нашла нарушений в действиях полицейских, которые проводили задержание Оюба Титиева.