В Махачкале неизвестные избили главу дагестанского отделения правозащитной организации «Мемориал» Сиражутдина Дациева
Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из местных больниц.
Всё произошло сегодня утром: как рассказал сам правозащитник Сиражутдин Дациев, едва выйдя из дома, он заметил автомобиль Lada Priora с затемненными стеклами. Практически сразу Дациев услышал за своей спиной шаги, а спустя мгновение почувствовал удар. Об обстоятельствах нападения нам рассказала директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.
Председатель Совета «Мемориала» Олег Орлов в интервью «ОВД-инфо» предположил, что Дациева ударили либо кастетом, либо обрезком трубы. К месту нападения полицейские приехали довольно быстро. Запечатлели ли происшествие установленные рядом камеры видеонаблюдения — пока неясно. Сейчас избитый глава дагестанского «Мемориала» находится в больнице, Сиражутдин Дациев в сознании, врачи заявили, что перелома черепа у него нет. Другие подробности о состоянии здоровья правозащитника не приводятся. Как напоминает «Медиазона», после задержания главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева по подозрению в хранении наркотиков, сотрудникам дагестанского отделения правозащитного центра не раз присылали SMS-сообщения с угрозами поджечь офис. В конце января в Махачкале подожгли автомобиль, на котором юрист дагестанского «Мемориала» ездил в Чечню. Что касается дела Оюба Титиева — его в начале марта взяли под стражу сроком на два месяца. Если правозащитник будет осужден по делу о хранении марихуаны, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.
Генпрокуратура ранее не нашла нарушений в действиях полицейских, которые проводили задержание Оюба Титиева.
Комментарии6
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sisyan_mudachina 28 марта 2018 | 18:48
О це дило! Люстрацию против подпиндосной либерды одобряю , надеюсь за шесть лет искореним эту мерзость под корень !
poluputing 28 марта 2018 | 19:02
sisyan_mudachina: хунвейбины и красные кхмеры таким образом тоже интеллигенцию люстрировали, и чем закончилось не помните?
prutkov100 28 марта 2018 | 19:12
А , у нас всегда "неизвестные" когда дело касается избиений и убийств тех кто против власти . И не важно , что есть записи видеокамер - они неизвестные , точка . Что касается преступлений против народа , то тогда конечно находятся "известные" оппозиционеры которые и устраивают поджоги центров , утопление подводных лодок ( прошу прощения в лодках утонули мужья валютных проституток ) и конечно же по их вине весь цивилизованный мир считает нас отравителями , способными не только отправлять на тот свет единичных врагов , но и бомбить целые города с мирными жителями .Продолжать можно бесконечно .
sadda 28 марта 2018 | 18:49
Мрази путинские чувствуют свою безнаказанность, им что избить человека, что наркоту подкинуть, раз плюнуть.
ilja13 28 марта 2018 | 18:59
Права человека, правозащитная деятельность и ментальность этого, да и других этнических регионов тоже - вещи в ближайшие время несовместимые. Выход только один - стать атеистом, тогда шанс возможно и будет.
vaka257 28 марта 2018 | 18:59
Фашизм не имеет национальности...Путинские штурмовики имеются повсюду....Там ,где ПЖиВ ,там и штурмовики...