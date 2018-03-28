Континентальная хоккейная Лига исключила из своих рядов два клуба: тольяттинскую «Ладу» и ханты-мансийскую «Югру»

Следующий сезон в КХЛ начнут 25 команд, а руководство Лиги готовит еще одну реформу.

Кто-то скажет, что это сокращение, кто-то, что оптимизация. Из числа участников КХЛ выбыли два клуба, который в нынешнем сезоне заняли последнее и предпоследнее места в Восточной Конференции. Впрочем, главную роль в отчислении «Лады» и «Югры» из Лиги сыграла не столько турнирная таблица, сколько рейтинг, учитывающий спортивные результаты, финансовые показатели и заполняемость арен и рейтинге телетрансляций. В нем, как, как и в регулярном чемпионате на Востоке, «Лада» с «Югрой» заняли последние места. Таким образом, в следующем сезоне в КХЛ останется всего 25 команд. И с этим решением Совета директоров Лиги уже ничего не сделаешь. Еще одно важное решение касается зарплатных ограничений.

«Жесткий потолок», о котором так долго говорило руководство КХЛ, вновь сдвинули на один сезон. В следующем же он по-прежнему останется мягким. Верхняя граница 850 миллионов рублей с правом вывода из-под нее нескольких звездных игроков и 20-процентным штрафом за превышение лимита. Ну а жесткого потолка придется теперь ждать до осени 2020-го года. Еще одно преобразование, правда, только грядущее. Лига задумалась над перекрестными сериями плей-офф, начиная с третьего раунда. То есть, команды с Запада и Востока смогут сыграть друг с другом до финала Кубка Гагарина. В данном случае речь только о стадии полуфиналов. Будь такое сейчас и СКА и ЦСКА играли бы не друг с другом, а с «АК Барсом» и «Трактором» — победителем плей-офф Востока. Лига, конечно, все отрицает, но болельщики уже шутят о том, что такая реформа задумана ради того, чтобы два армейских клуба могли встретиться в финале Кубка Гагарина.

В следующем сезоне, согласно плану совета директоров, из числа участников Лиги будет исключен еще один клуб.