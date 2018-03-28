Появляются новые свидетельства того, что в кинотеатре в ТЦ «Зимняя вишня» периодически закрывали двери в залы
Между тем, контролер Наталья Наймушина это категорически отрицает.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в видеообращении к жителям Кузбасса пообещал сделать все возможное для поиска виновных.
Напомним, — Аман Тулеев накануне отказался сам выйти к людям во время митинга, но при этом извинился перед президентом за произошедшее.
Произошедшая в Кемерово трагедия это удар в спину Владимиру Путину, — считает сенатор Елена Мизулина. Накануне в телеэфире она выразила соболезнование президенту, который, как она считает, «делает сегодня для страны невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, а внутри проводя реформы невероятной силы».
В итоге Мизулина назвала Владимира Путина «духовным воином», которому также нужна поддержка.
Места массового скопления людей следует приравнять к социальным объектам, — с таким предложением выступил сенатор Кемеровской области Сергей Шатиров.
На этом фоне МЧС выпустило напоминание о мерах безопасности в торговых центрах. Собственникам запрещено размещать отделы и секции продажи на расстоянии 4-5 метров от выходов, на лестничных клетках и в тамбурах
Тренировки по эвакуации людей должны проходить не реже одного раза в полугодие. При этом для выхода должны быть доступны двери, предназначенные для эвакуации.
В Градостроительном кодексе существует норма, которая не позволяет органам надзора рассматривать проекты строительства объектов. На это обратил внимание сенатор Владимир Кравченко.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести реформу надзорных и проверяющих органов.
Комментарии5
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nikto_nikak 28 марта 2018 | 18:46
Ну неоднократно закрывали двери и что? О чем это говорит? Какое отношение иимеет к трагедии?
ruthenocene 28 марта 2018 | 18:53
Ну что, господа предприниматели? Готовьте ваши денежки!
И вы, господа потребители - тем более готовьте...
us101 28 марта 2018 | 18:56
я не сомневаюсь что в скором времени, лохотронный зомбофон ГБ уверит все население России в том, что это акт госдепа по дестабилизации обстановки в стране...
abuvgrobu 28 марта 2018 | 18:59
Детские учреждения, в том числе и развлекательные, не должны располагаться в торговых центрах.
Те кто строит ЭТО, - также как и те, кто даёт разрешение на строительство, равно как и те, кто проектируют убийственное соседство детей с вышибанием прибыли - преступники.
gvs 28 марта 2018 | 19:01
Лизать умеет хорошо. Пора фамилию корректировать: Лизулина )))