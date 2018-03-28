Появляются новые свидетельства того, что в кинотеатре в ТЦ «Зимняя вишня» периодически закрывали двери в залы

Между тем, контролер Наталья Наймушина это категорически отрицает.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в видеообращении к жителям Кузбасса пообещал сделать все возможное для поиска виновных.

Напомним, — Аман Тулеев накануне отказался сам выйти к людям во время митинга, но при этом извинился перед президентом за произошедшее.

Произошедшая в Кемерово трагедия это удар в спину Владимиру Путину, — считает сенатор Елена Мизулина. Накануне в телеэфире она выразила соболезнование президенту, который, как она считает, «делает сегодня для страны невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, а внутри проводя реформы невероятной силы».

В итоге Мизулина назвала Владимира Путина «духовным воином», которому также нужна поддержка.

Места массового скопления людей следует приравнять к социальным объектам, — с таким предложением выступил сенатор Кемеровской области Сергей Шатиров.

На этом фоне МЧС выпустило напоминание о мерах безопасности в торговых центрах. Собственникам запрещено размещать отделы и секции продажи на расстоянии 4-5 метров от выходов, на лестничных клетках и в тамбурах

Тренировки по эвакуации людей должны проходить не реже одного раза в полугодие. При этом для выхода должны быть доступны двери, предназначенные для эвакуации.

В Градостроительном кодексе существует норма, которая не позволяет органам надзора рассматривать проекты строительства объектов. На это обратил внимание сенатор Владимир Кравченко.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести реформу надзорных и проверяющих органов.