Украинский пранкер, распустивший слухи о сотнях погибших при пожаре в Кемерове, не опасается уголовного дела

Украинский пранкер Евгений Вольнов, распустивший слухи о сотнях погибших при пожаре в Кемерове, не опасается возбужденного против него в России уголовного дела.

Никита Кувиков – это настоящее имя телефонного хулигана — говорит, что «плевал с высокой колокольни» на российские законы, поскольку они действуют лишь на граждан Российской Федерации. «Естественно, я не в России, у меня есть мозги», — цитирует молодого человека радиостанция «Говорит Москва». В разговоре с РБК он предложил Следственному комитету, обвинившему его в «возбуждении ненависти или вражды», сначала обратить внимание на российские СМИ. Они, по его словам, «на протяжении четырех лет уже распространяют заведомо ложную информацию о распятых мальчиках, испанских диспетчерах и так далее». Свои действия Вольнов назвал «сатисфакцией за гибель близких в Донбассе». В этом, по его словам, виноват каждый гражданин России в равной мере.

Вольнов подтвердил, что выкладывал на своем YouTube-канале запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги. Выдавая себя за сотрудника МЧС, пранкер интересуется, сколько там осталось «свободных мест», и предупреждает, что скоро подвезут «более 300 трупов» из «Зимней вишни». Отмечается, что эти телефонные «розыгрыши», появившиеся в интернете, и стали причиной слухов о том, что власти скрывают точное число жертв.

Сам Вольнов объяснил РБК, что цифру взял, подсчитав количество мест в кинотеатре. При этом он добавил, что «является единственным, кто говорит правду», а власти «очевидно будут пытаться замолчать» реальные потери.