Украинский пранкер, распустивший слухи о сотнях погибших при пожаре в Кемерове, не опасается уголовного дела
Украинский пранкер Евгений Вольнов, распустивший слухи о сотнях погибших при пожаре в Кемерове, не опасается возбужденного против него в России уголовного дела.
Никита Кувиков – это настоящее имя телефонного хулигана — говорит, что «плевал с высокой колокольни» на российские законы, поскольку они действуют лишь на граждан Российской Федерации. «Естественно, я не в России, у меня есть мозги», — цитирует молодого человека радиостанция «Говорит Москва». В разговоре с РБК он предложил Следственному комитету, обвинившему его в «возбуждении ненависти или вражды», сначала обратить внимание на российские СМИ. Они, по его словам, «на протяжении четырех лет уже распространяют заведомо ложную информацию о распятых мальчиках, испанских диспетчерах и так далее». Свои действия Вольнов назвал «сатисфакцией за гибель близких в Донбассе». В этом, по его словам, виноват каждый гражданин России в равной мере.
Вольнов подтвердил, что выкладывал на своем YouTube-канале запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги. Выдавая себя за сотрудника МЧС, пранкер интересуется, сколько там осталось «свободных мест», и предупреждает, что скоро подвезут «более 300 трупов» из «Зимней вишни». Отмечается, что эти телефонные «розыгрыши», появившиеся в интернете, и стали причиной слухов о том, что власти скрывают точное число жертв.
Сам Вольнов объяснил РБК, что цифру взял, подсчитав количество мест в кинотеатре. При этом он добавил, что «является единственным, кто говорит правду», а власти «очевидно будут пытаться замолчать» реальные потери.
Комментарии9
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kinnlade 28 марта 2018 | 18:44
Вся вонючая хохляндия и эхо в этом
fresh_breeze 28 марта 2018 | 18:45
"говорит, что «плевал с высокой колокольни» на российские законы, поскольку они действуют лишь на граждан Российской Федерации. «Естественно, я не в России, у меня есть мозги»"
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Наверное, О. Сенцов четыре года назад рассуждал примерно так же.
zavlabor 28 марта 2018 | 18:46
..... российские СМИ. Они, по его словам, «на протяжении четырех лет уже распространяют заведомо ложную информацию о распятых мальчиках, испанских диспетчерах и так далее»
Хоть он и прав, но яйки ему оторвать, не помешало бы.
seryj_wolk 28 марта 2018 | 18:55
Не думаю, что интерпол будет заниматься этим пранкером. Дело настолько ничтожное, что больше, чем на мелкое хулиганство не тянет. Другое дело, что население информации от официальных лиц и рфских СМИ не верит.
abuvgrobu 28 марта 2018 | 18:56
... Свои же грохнут и скажут Россия убила - готовая сокральная жертва.
lion64___3 28 марта 2018 | 18:56
Когда в 1941г. гитлеровцы взяли Киев, то многие решили, что это навсегда. Оказалось, не так. И в настоящее время, пройдёт год-два и над Киевом снова будет Красное знамя. И опять к ногтю возьмут бандеровскую сволочь.
kinnlade 28 марта 2018 | 19:01
lion64___3: и что то либерасстной братии не видно
xrmosom 28 марта 2018 | 19:02
Законы да,а "новичек" везде.
alexander25101977 28 марта 2018 | 19:15
Уже ватники глупые тут как тут. Вот пища-то этим упырям с какашками вместо мозгов! Украинец-пранкер! Да тут ни на один год троллинга. Радуйся, путриот.