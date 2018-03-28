МЧС отменяет свое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве
Просьба к москвичам не выходить на улицу и закрывать окна и форточки была размещена на сайте службы по ошибке, — сказал сотрудник пресс-службы агентству ТАСС. Хотя в Москве сегодня ожидается безветренная погода, это не является поводом объявлять экстренное предупреждение, — пояснил он.
Ранее на сайте управления МЧС по Москве, а также на сайте подмосковного Министерства экологии появилось предупреждение о том, что погодные условия не позволят рассеиваться вредным примесям в воздухе.
Комментарии7
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andre_klimov 28 марта 2018 | 18:33
Опять "пранкер Вован" виноват?
kryymsdyk 28 марта 2018 | 18:34
andre_klimov: Заманивают москвичей на улицу, чтобы надышались.
evgolius7 28 марта 2018 | 18:50
Шо...Путин проехал из Кемерово, теперь можно открывать форточки?
nikto_nikak 28 марта 2018 | 18:37
Полные дебилы, мля....
elenaj1959 28 марта 2018 | 18:40
Так будут дуст распылять или не будут?!
gaut 28 марта 2018 | 18:41
Постоял Пучков рядом с Тулеевым и вот, пожалуйте, результат. Видно старческое слабоумие, по воздуху передается...
jetsam 28 марта 2018 | 18:57
млять, никак они не определятся - понос ли или просто золотуха...
че за хрень. все противогазы в магазине раскупили.
да и йода не осталось.
заранее предупреждать надо....