МЧС отменяет свое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве

Просьба к москвичам не выходить на улицу и закрывать окна и форточки была размещена на сайте службы по ошибке, — сказал сотрудник пресс-службы агентству ТАСС. Хотя в Москве сегодня ожидается безветренная погода, это не является поводом объявлять экстренное предупреждение, — пояснил он.

Ранее на сайте управления МЧС по Москве, а также на сайте подмосковного Министерства экологии появилось предупреждение о том, что погодные условия не позволят рассеиваться вредным примесям в воздухе.