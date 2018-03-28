Бойцы Росгвардии задержали нескольких жителей Коломны на акции против мусорного полигона
По меньшей мере одного из задержанных отвезли в отделение полиции, — пишет сайт «ОВД-инфо». По неподтвержденным данным, среди задержанных может быть и девушка с ребенком.
В минувшие выходные жители Коломны заблокировали въезд на мусорный полигон вблизи города. Они не пропускали туда машины с мусором из Москвы.
Ранее напряженная обстановка сложилась в районе мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском, а также вокруг свалки под Клином.
Комментарии11
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danko1 28 марта 2018 | 18:35
Ну не владельцев же свалки, незаконного вывоза мусора, задерживать?
Те высоко сидят, в подельниках у самого Путина.
Рабам нельзя бунтовать. Мрази из Росгвардии, специально созданной для защиты преступного режима, их в кутузку определят.
archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 18:38
danko1:
почему Росгвардией? самоназначенец всегда называет это формирование нацгвардией, то есть, сертифицирование нацисты.
benin_papa__ 28 марта 2018 | 18:51
archibald_dandy_esquire:
Национальной гвардии в РФ, интернациональном (вненациональном)) кузначто имени Ленина-Сталина, не может быть по определению.
Мало ли что там просроченный президент говорит.
prutkov100 28 марта 2018 | 18:54
...Бойцы Росгвардии задержали нескольких жителей Коломны ...
Позвольте поинтересоваться в каких боях они участвовали и за какие - такие подвиги им присвоено честь считаться гвардией ?
Уж не на разгонах ли мирных демонстраций , где эти "бойцы" с помощью дубинок и кованных сапог , в неравном "бою" за сколотую зубную эмаль , получали квартиры и право называться гвардией ?
evgolius7 28 марта 2018 | 18:58
Государство не смогло спасти кемеровских детей, но уже подтянуло отряды росгвардии , чтобы мочить их родителей
fedor_v_glaz 28 марта 2018 | 18:39
Сейчас начнут винтить. Опомнились. Эмаль тоже подключится.
ilja13 28 марта 2018 | 18:40
Доблестные вооруженные военные борются с мирными жителями. Прелестно. Стыда нет никакого, впрочем и совести тоже. Вот было бы хорошо, если бы такой боец пришёл домой после ТАКОЙ "справедливой воинской операции", а ему жена и дети дружно сказали: "Папка, ты - подлец"............
ilja13 28 марта 2018 | 18:44
С вооруженными преступниками и бандитами - куда сложнее и опаснее "бороться" - можно и в гробик схлопотать....
mmakarov14 28 марта 2018 | 18:48
с детьми воевать это самое оно для росгвардейцев выше знамя шире шаг
alexander25101977 28 марта 2018 | 18:49
Росгвардия - ещё один силовой паразит на теле российского общества... вернее, на его кармане... Создана для ареста протестующих беременных женщин, подростков и стариков.
putin_itogy 28 марта 2018 | 18:57
Мусора позорные,
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЛЮДЯМ,
своими краповыми от кровищи щупальцами.
Придёт время, падлы, НА КОЛЕНЯХ БУДЕТЕ СТОЯТЬ ПЕРЕД НАРОДОМ!