Бойцы Росгвардии задержали нескольких жителей Коломны на акции против мусорного полигона

По меньшей мере одного из задержанных отвезли в отделение полиции, — пишет сайт «ОВД-инфо». По неподтвержденным данным, среди задержанных может быть и девушка с ребенком.

В минувшие выходные жители Коломны заблокировали въезд на мусорный полигон вблизи города. Они не пропускали туда машины с мусором из Москвы.

Ранее напряженная обстановка сложилась в районе мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском, а также вокруг свалки под Клином.