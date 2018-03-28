Кремль не планирует отставки кемеровского губернатора Амана Тулеева

Он покинет свой пост, но позже, — рассказали источники РБК, близкие к администрации президента. Причем, по их словам, решение о том, что Тулеев уходит, было принято еще до трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Один из собеседников издания поясняет, что Владимир Путин не любит принимать кадровых решений под давлением. Он не является сторонником показательных отставок.