Кремль не планирует отставки кемеровского губернатора Амана Тулеева
Он покинет свой пост, но позже, — рассказали источники РБК, близкие к администрации президента. Причем, по их словам, решение о том, что Тулеев уходит, было принято еще до трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Один из собеседников издания поясняет, что Владимир Путин не любит принимать кадровых решений под давлением. Он не является сторонником показательных отставок.
Комментарии50
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riots 28 марта 2018 | 18:52
Правильно, вот пена осядет, тогда можно и на покой. С приличной формулировкой,
орденом за какие-то там заслуги, банкетом и т.д. А сегодня нельзя поддаваться
настроению людей дабы не создавать прецедент.
grishakras 28 марта 2018 | 18:53
Какое здесь давление ? Здесь страшное горе. И люди знают и чувствуют из- за кого произошла трагедия. Снять полудохлого это восстановить частичку справедливости . Даже это , пусть немного , но поможет людям , попавшим в беду ее пережить.
bobiksdoh 28 марта 2018 | 18:53
Помнится, как Тулеев первым из кпрф перебежал к Путену. А Вальдемар своих не бросает.
skvorec58 28 марта 2018 | 19:05
Владимир Путин не любит принимать кадровых решений под давлением.
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Комплексы они такие) Слабаков не отпускают до самой смерти.
Когда же у нас будет просто нормальный президент?
bonhoeffer 28 марта 2018 | 18:53
А что Тулееву еще нужно такого сделать, чтобы точно не отправили в отставку?
bulf 28 марта 2018 | 18:55
Какая же умничка Екатерина Шульман! Во вчерашнем "Статусе", разбирая тему "недостойного правления", она сказала то же самое, слово-в-слово! И что такая тактика власти неверна в корне, отправлять в отставку только по прошествии времени, когда шум утихнет.
echo2011 28 марта 2018 | 18:56
Он покинет пост только вперед ногами! Своих не сдаем!
sl2sl 28 марта 2018 | 18:56
за что увольнять то? он же извинился... он же не виноват что быдло решило царю настроение на вечер попортить
spitac 28 марта 2018 | 18:57
" Владимир Путин не любит принимать кадровых решений под давлением."
Понятно. Если дать народу понять, что он, народ, что-то значит, то завтра он потребует отставки страшно подумать кого.
bond000007 28 марта 2018 | 18:58
Правильно, он же извинился перед вождём, можно дальше хапать.
dirizhabli 28 марта 2018 | 19:04
"Manus manum lavat" (лат.) - РУКА РУКУ МОЕТ,
pravdatut 28 марта 2018 | 19:04
Нет выборов, нет соперников. Все , как при ссср.
marfa_1953 28 марта 2018 | 19:05
Кремль не планирует. Сам должен уйти. Да куда там: не для того перед путиным извинялся.
mjau 28 марта 2018 | 19:06
Типичный пример отношения к своим сородичам, как к безвольному населению.
arkady1956 28 марта 2018 | 19:15
И Тулеев ни куда не уйдет...И Путин ни куда не денется и на следующих выборах(Если они будут)опять будет одно и тоже...У нас выборы как пищеварительная система...что бы не предлагали для еды.....на выходе всегда говно....