Жители Волоколамска вновь пожаловались на неприятный запах со свалки «Ядрово»

Из-за этого власти района рекомендовали начать занятия в школах позже обычного.

В ночь на среду возле полигона «Ядрово» было зафиксировано превышение показателей сероводорода. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Волоколамского района. Чиновники подчеркивают, что выброс газа был кратковременным, а его причиной стал резкий перепад атмосферного давления. Спустя час концентрация сероводорода резко снизилась. Районное управление образования рекомендовало перенести школьные занятия с 8 на 10 часов утра. При этом еще с 21 марта дети ходят на учебу по усмотрению родителей.

Областные чиновники ранее назвали кратковременные выбросы газа неизбежными. Они будут происходить до тех пор, пока на мусорном полигоне не завершится дегазация. Руководство «Ядрово» уверяет, что сегодня к концу дня специалисты достроят временный резервуар для откачки ядовитого фильтрата. Этот процесс займет от пяти до семи дней. Собранную жидкость будут обезвреживать на очистных сооружениях.

Между тем, главный терапевт Подмосковья Наталья Санина рассказала, что часть взятых у местных жителей анализов крови уже готова. По словам врача, пробы оказались отрицательны на токсичность.

21 марта десятки школьников района обратились за медицинской помощью из-за выбросов газа со свалки. В этот же день в Волоколамске прошел стихийный митинг. Вскоре после этого главу района Евгения Гаврилова отправили в отставку.