Глава Фейсбука Марк Цукерберг выступит в американском Конгрессе 12-го апреля

Эту информацию агентству Блумберг подтвердил один из конгрессменов.

Ранее стало известно, что британская организация «Кэмбридж Аналитика», на основе личных данных более 50 миллионов пользователей социальной сети, создала алгоритм рассылки политической рекламы. Как предполагается, она использовалась для влияния на голоса американских избирателей.

Цукерберг недавно сказал, что готов ответить за свои ошибки.

В разных странах проводятся официальные расследования в отношении Фейсбука