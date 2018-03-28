Племянница Скрипаля: У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мало шансов на то, чтобы поправиться
У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мало шансов на то, чтобы поправиться, — в этом уверена племянница Скрипаля, Виктория. В интервью ВВС она заявила, что прогноз состояния ее дяди и двоюродной сестры нехороший, — если они выживут, то будут инвалидами остаток жизни.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь пострадали от применения неизвестного вещества, предположительно нервно-паралитического, в Солсбери 4 марта.
Растет число европейских стран, которые принимают меры в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля. Мальта и Словакия отзывают своих послов из Москвы для консультаций. Черногория решила выслать одного российского дипломата.
Москва адекватно ответит на высылку дипломатов из других стран, — заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов не видит объективной причины для конфликта России и Запада.
Высылка послов из ряда западных стран, — это случай, который точно попадёт в учебники международных отношений. Еще не было случая, чтобы ядерная держава и член совбеза ООН стала страной-изгоем, — сказал в эфире «Эха» журналист Константин Эггерт.
Константин Эггерт добавил, что у высылки послов есть и практический аспект. Закрытие консульство на западном берегу США связало руки российской разведке в этом регионе, — отметил журналист.
Британская газета Файнэншл таймс сообщает, что Лондон предоставил своим союзникам «беспрецедентный объем данных» по покушению на Сергея Скрипаля.
«Мы передали союзникам разведданные, чтобы заверить их в том, что не существует убедительной альтернативы причастности к этому делу российского государства», — отметил представитель британского правительства, попросивший не называть его имени. По его словам Британская сторона не только поделилась подробными данными по поводу нервно-паралитического вещества которое было использовано 4 марта в Солсбери, но и разведданными в поддержку связанных с этим утверждений Лондона. Файнэншл таймс сообщает, что впервые данные были предоставлены две недели назад влиятельным министрам и официальным лицам ЕС и НАТО, однако разным странам предоставляется и разная по степени секретности информации. Среди этих стран, например, некоторые государства Евросоюза. В полном объеме и в первую очередь её получили государства, входящие в так называемый Альянс Five Eyes (Пять глаз), куда помимо Великобритании входят США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, пишет газета.
Другие британские СМИ сообщают, что Лондон намерен развязать контрпропагандистскую войну в отношении России. Как пишет Гардиан, накануне премьер-министр Тереза Мэй проинструктировала разведслужбы с тем, чтобы они использовали социальные сети для разоблачения дезинформационных усилий со стороны Москвы. Мэй также отметила, что ее правительство планирует задействовать так называемую «Доктрину слияния», которая гарантирует более эффективное использование имеющегося у страны потенциала для обеспечения национальной безопасности. Это касается не только самых передовых технологий, но и рычагов экономического воздействия, а также использования на мировой арене инструментов дипломатического и культурного влияния. Доктрина призвана задействовать и скоординировать работу всех министерств и ведомств для защиты национальных интересов, — заявила британский премьер-министр. Данное заявление, отметила Тереза Мэй, было сделано в ответ на угрозы, с которыми её страна столкнулась за последние 12 месяцев, в частности, «ужасающие теракты в Лондоне и Манчестере», а также, снова цитата, «дерзкий и безрассудный акт агрессии на улицах Солсбери».
Правительство Великобритании считает, что быстрый совместный ответ на нападение в Солсбери является образцом для обнародуемой сегодня новой стратегии национальной безопасности.
Комментарии9
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vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 18:23
Всё логично. Награда нашла "героя".
poluputing 28 марта 2018 | 19:06
vor_mbh_axaxa: а дочь то чем вашу ненависть заслужила? Али вы ненавидите всё, на что укажет перст кормчего вашей галеры
glotov 28 марта 2018 | 18:27
Они Мэй здоровыми ну никак не нужны. Гораздо удобнее испльзовать их бесчувственные тела.
poluputing 28 марта 2018 | 19:04
glotov: дык пока ваши посольские не посетят, надежда ещё есть
stebinmaku 28 марта 2018 | 18:29
Новая доктрина: врать так вдохновенно, убедительно, скоординированно и эффективно, чтобы все найденные ложечки утонули в пучине осадочка..
eyjafjallajoekull 28 марта 2018 | 18:42
Вылезли все Советские дегенераты. Лет через 30, когда из всех утюгов будут разоблачать сегодняшнее время у них волосы дыбом встанут на облысевших головах. Сверьте тогда слова, которые они будут говорить: "Время было такое", "Мы не знали", "А что мы могли сделать?", "Да, неужели?"
minerr 28 марта 2018 | 19:04
eyjafjallajoekull: Интересно, ты счтаешь себя уже американским дегенератом или все еще советским?
archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 18:42
" Москва адекватно ответит на высылку дипломатов из других стран, — заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. "
Ну, и останется тогда "масква" без дипломатических связей - может, это очередная гениальная "многоходовочка"? Хотя, самоназначенец и полтора шага просчитать не может, считая, что "главное ввязаться, а там посмотрим" - вот и вся стратегия.
tks 28 марта 2018 | 18:47
Ответом будет бомбометание Воронежа. Геополитическая ассиметрия, блин.