Племянница Скрипаля: У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мало шансов на то, чтобы поправиться

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мало шансов на то, чтобы поправиться, — в этом уверена племянница Скрипаля, Виктория. В интервью ВВС она заявила, что прогноз состояния ее дяди и двоюродной сестры нехороший, — если они выживут, то будут инвалидами остаток жизни.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь пострадали от применения неизвестного вещества, предположительно нервно-паралитического, в Солсбери 4 марта.

Растет число европейских стран, которые принимают меры в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля. Мальта и Словакия отзывают своих послов из Москвы для консультаций. Черногория решила выслать одного российского дипломата.

Москва адекватно ответит на высылку дипломатов из других стран, — заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Чижов не видит объективной причины для конфликта России и Запада.



Высылка послов из ряда западных стран, — это случай, который точно попадёт в учебники международных отношений. Еще не было случая, чтобы ядерная держава и член совбеза ООН стала страной-изгоем, — сказал в эфире «Эха» журналист Константин Эггерт.

Константин Эггерт добавил, что у высылки послов есть и практический аспект. Закрытие консульство на западном берегу США связало руки российской разведке в этом регионе, — отметил журналист.

Британская газета Файнэншл таймс сообщает, что Лондон предоставил своим союзникам «беспрецедентный объем данных» по покушению на Сергея Скрипаля.

«Мы передали союзникам разведданные, чтобы заверить их в том, что не существует убедительной альтернативы причастности к этому делу российского государства», — отметил представитель британского правительства, попросивший не называть его имени. По его словам Британская сторона не только поделилась подробными данными по поводу нервно-паралитического вещества которое было использовано 4 марта в Солсбери, но и разведданными в поддержку связанных с этим утверждений Лондона. Файнэншл таймс сообщает, что впервые данные были предоставлены две недели назад влиятельным министрам и официальным лицам ЕС и НАТО, однако разным странам предоставляется и разная по степени секретности информации. Среди этих стран, например, некоторые государства Евросоюза. В полном объеме и в первую очередь её получили государства, входящие в так называемый Альянс Five Eyes (Пять глаз), куда помимо Великобритании входят США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, пишет газета.

Другие британские СМИ сообщают, что Лондон намерен развязать контрпропагандистскую войну в отношении России. Как пишет Гардиан, накануне премьер-министр Тереза Мэй проинструктировала разведслужбы с тем, чтобы они использовали социальные сети для разоблачения дезинформационных усилий со стороны Москвы. Мэй также отметила, что ее правительство планирует задействовать так называемую «Доктрину слияния», которая гарантирует более эффективное использование имеющегося у страны потенциала для обеспечения национальной безопасности. Это касается не только самых передовых технологий, но и рычагов экономического воздействия, а также использования на мировой арене инструментов дипломатического и культурного влияния. Доктрина призвана задействовать и скоординировать работу всех министерств и ведомств для защиты национальных интересов, — заявила британский премьер-министр. Данное заявление, отметила Тереза Мэй, было сделано в ответ на угрозы, с которыми её страна столкнулась за последние 12 месяцев, в частности, «ужасающие теракты в Лондоне и Манчестере», а также, снова цитата, «дерзкий и безрассудный акт агрессии на улицах Солсбери».

Правительство Великобритании считает, что быстрый совместный ответ на нападение в Солсбери является образцом для обнародуемой сегодня новой стратегии национальной безопасности.