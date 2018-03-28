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18:14, 28 марта 2018

Племянница Скрипаля: У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мало шансов на то, чтобы поправиться

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мало шансов на то, чтобы поправиться, — в этом уверена племянница Скрипаля, Виктория. В интервью ВВС она заявила, что прогноз состояния ее  дяди и  двоюродной сестры нехороший, — если они выживут, то будут инвалидами остаток жизни.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь пострадали от применения неизвестного вещества, предположительно нервно-паралитического, в Солсбери 4 марта.

Растет число европейских стран, которые принимают меры в знак солидарности с  Лондоном по делу Сергея Скрипаля. Мальта и  Словакия отзывают своих послов из Москвы для консультаций. Черногория решила выслать одного российского дипломата.

Москва адекватно ответит на высылку дипломатов из других стран, — заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Чижов не видит объективной причины для конфликта России и Запада.


Высылка послов из ряда западных стран, — это случай, который точно попадёт в учебники международных отношений. Еще не было случая, чтобы ядерная держава и член совбеза ООН стала страной-изгоем, — сказал в эфире «Эха» журналист Константин Эггерт.

Константин Эггерт добавил, что у высылки послов есть и практический аспект. Закрытие консульство на западном берегу США связало руки российской разведке в этом регионе, — отметил журналист.

Британская газета Файнэншл таймс сообщает, что Лондон предоставил своим союзникам «беспрецедентный объем данных» по покушению на Сергея Скрипаля.

«Мы передали союзникам разведданные, чтобы заверить их в том, что не существует убедительной альтернативы причастности к этому делу российского государства», — отметил представитель британского правительства, попросивший не называть его имени. По его словам Британская сторона не только поделилась подробными данными по поводу нервно-паралитического вещества которое было использовано 4 марта в Солсбери, но и разведданными в поддержку связанных с этим утверждений Лондона. Файнэншл таймс сообщает, что впервые данные были предоставлены две недели назад влиятельным министрам и официальным лицам ЕС и НАТО, однако разным странам предоставляется и разная по степени секретности информации. Среди этих стран, например, некоторые государства Евросоюза. В полном объеме и в первую очередь её получили государства, входящие в так называемый Альянс Five Eyes (Пять глаз), куда помимо Великобритании входят США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, пишет газета.

Другие британские СМИ сообщают, что Лондон намерен развязать контрпропагандистскую войну в отношении России. Как пишет Гардиан, накануне премьер-министр Тереза Мэй проинструктировала разведслужбы с тем, чтобы они использовали социальные сети для разоблачения дезинформационных усилий со стороны Москвы. Мэй также отметила, что ее правительство планирует задействовать так называемую «Доктрину слияния», которая гарантирует более эффективное использование имеющегося у страны потенциала для обеспечения национальной безопасности. Это касается не только самых передовых технологий, но и рычагов экономического воздействия, а также использования на мировой арене инструментов дипломатического и культурного влияния. Доктрина призвана задействовать и скоординировать работу всех министерств и ведомств для защиты национальных интересов, — заявила британский премьер-министр. Данное заявление, отметила Тереза Мэй, было сделано в ответ на угрозы, с которыми её страна столкнулась за последние 12 месяцев, в частности, «ужасающие теракты в Лондоне и Манчестере», а также, снова цитата, «дерзкий и безрассудный акт агрессии на улицах Солсбери».

Правительство Великобритании считает, что быстрый совместный ответ на нападение в Солсбери является образцом для обнародуемой сегодня новой стратегии национальной безопасности.

Комментарии

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vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 18:23

Всё логично. Награда нашла "героя".

poluputing 28 марта 2018 | 19:06

vor_mbh_axaxa: а дочь то чем вашу ненависть заслужила? Али вы ненавидите всё, на что укажет перст кормчего вашей галеры

glotov 28 марта 2018 | 18:27

Они Мэй здоровыми ну никак не нужны. Гораздо удобнее испльзовать их бесчувственные тела.

poluputing 28 марта 2018 | 19:04

glotov: дык пока ваши посольские не посетят, надежда ещё есть

stebinmaku 28 марта 2018 | 18:29

Новая доктрина: врать так вдохновенно, убедительно, скоординированно и эффективно, чтобы все найденные ложечки утонули в пучине осадочка..

eyjafjallajoekull 28 марта 2018 | 18:42

Вылезли все Советские дегенераты. Лет через 30, когда из всех утюгов будут разоблачать сегодняшнее время у них волосы дыбом встанут на облысевших головах. Сверьте тогда слова, которые они будут говорить: "Время было такое", "Мы не знали", "А что мы могли сделать?", "Да, неужели?"

minerr 28 марта 2018 | 19:04

eyjafjallajoekull: Интересно, ты счтаешь себя уже американским дегенератом или все еще советским?

archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 18:42

" Москва адекватно ответит на высылку дипломатов из других стран, — заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. "

Ну, и останется тогда "масква" без дипломатических связей - может, это очередная гениальная "многоходовочка"? Хотя, самоназначенец и полтора шага просчитать не может, считая, что "главное ввязаться, а там посмотрим" - вот и вся стратегия.

tks 28 марта 2018 | 18:47

Ответом будет бомбометание Воронежа. Геополитическая ассиметрия, блин.

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