Умер актер и музыкант Олег Анофриев

Он скончался после продолжительной болезни на 88-м году жизни. Анофриев снялся в более чем 50 фильмах. Он окончил школу-студию МХАТ, работал в разных московских театрах. Снялся в таких лентах, как «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Человек с бульвара Капуцинов».

Анофриев работал на телевидении и радио, исполнил свыше 200 песен. Многим он известен как исполнитель песен в «Бременских музыкантах».

Олег Анофриев писал романсы. В эфире Эха он рассказывал, что предпочитал работать один.

Песни Олега Анофриева надолго останутся в памяти – сказала ТАСС режиссер Светлана Дружинина.

Олег Анофриев был от природы одаренным артистом, — сказал в интервью РБК музыкант Левон Оганезов.

Прощание с Олегом Анофриевым состоится 30 марта, в пятницу, в Центральной клинической больнице.