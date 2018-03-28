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18:12, 28 марта 2018

Умер актер и музыкант Олег Анофриев

Он скончался после продолжительной болезни на 88-м году жизни. Анофриев снялся в более чем 50 фильмах. Он окончил школу-студию МХАТ, работал в разных московских театрах. Снялся в таких лентах, как «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Человек с бульвара Капуцинов».
Анофриев работал на телевидении и радио, исполнил свыше 200 песен. Многим он известен как исполнитель песен в  «Бременских музыкантах».

Олег Анофриев писал романсы. В эфире Эха он рассказывал, что предпочитал работать один.

Песни Олега Анофриева надолго останутся в памяти – сказала ТАСС режиссер Светлана Дружинина.

Олег Анофриев был от природы одаренным артистом, — сказал в интервью РБК музыкант Левон Оганезов.

Прощание с Олегом Анофриевым состоится 30 марта, в  пятницу, в  Центральной клинической больнице.

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