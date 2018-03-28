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18:02, 28 марта 2018

В Кемерове сегодня начались похороны погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

В трех храмах состоялось отпевание. На церемонию прощания пришли десятки людей. Они несли цветы, венки, многие не могли сдержать слез.
Среди жертв пожара — 11-летняя Лиза Сыпко. Одна из местных жительниц сказала, что поверить в ее смерть невозможно.

Сергей и Наталья Огарковы потеряли своих детей, — рассказала друг семьи Юлия Кутузова.

В торговом центре «Зимняя вишня мог оказаться любой из жителей Кемерова, — сказала одна из участниц траурной церемонии.

В России сегодня день траура. Акции памяти проходят практически во всех российских городах.

Жители и гости столицы продолжают нести цветы к мемориалам памяти жертв кемеровской трагедии. В Москве организовано сразу два таких места – на Манежной и Пушкинской площади.

Манежная площадь окружена заграждениями, возле которых дежурят солдаты Росгвардии. Проход – только с одной стороны, возле гостиницы, через рамки металлодетекторов. На самой площади многолюдно, а место, где организован мемориал – по правую сторону от Исторического музея — видно издалека. Там растянут черный баннер с надписью «Кемерово» и датой трагедии. К нему выстроилась большая очередь, хвост которой растянулся на сотню метров. У самого мемориала играет печальная музыка, волонтеры принимают от людей цветы и складывают рядами на помост. Он полностью покрыт букетами и мягкими игрушками. Среди иконок и лампадок попадаются фотографии детей, погибших в пожаре.
Кое-где в толпе слышен плач, у многих на глазах слезы.

В полутора километрах отсюда на Пушкинской площади — еще один мемориал. Но если у Кремля он организован по инициативе мэрии, то здесь – стихийный, народный. Вчера вся площадь была забита людьми, и протиснуться к памятнику, чтобы возложить цветы, было невероятно сложно. Сегодня же днем здесь не так многолюдно, люди приходят, возлагают цветы или игрушки.

Цветы и игрушки лежат не только у памятника Пушкину, вся площадь – место для мемориала. Гранитные ограды уставлены зажженными лампадками и черными листками с одним словом: «Кемерово».

Стихийные народные или организованные местными властями мемориалы созданы по всей стране. В память о жертвах кемеровской трагедии за рубежом люди несут цветы к российским посольствам..

В столице есть еще одно место, куда москвичи возлагают цветы – это представительство Кемеровской области на Большой Татарской улице.

По данным МЧС, в результата пожара в торговом центре «Зимняя вишня были найдены останки 64 погибших. Сейчас ведутся работы по расчистке завалов, — рассказал зам.главы МЧС Владлен Аксенов

Штаб, созданный родственниками погибших заявлял, что собраны данные о более чем 80 пропавших при пожаре. Затем этот список был скорректирован, он сократился до 77 человек.

В Кемерове может быть принят решение об установке мемориала на месте трагедии, — этого не исключил вице-губернатор Владимир Чернов.

При этом Чернов назвал стихийный митинг, который накануне состоялся в городе, «спланированной акцией». Он утверждает. Что там было мало родственников погибших, зато очень много «подогретой молодежи».

Окончательное число жертв пожара в торговом центре в Кемерове будет названо по результатам следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, работа инициативной группы горожан, с  которыми накануне встретился Владимир Путин, была нацелена на развеивание слухов о  большом количестве жертв трагедии.

Комментарии

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kottigr1 28 марта 2018 | 18:09

Покойтесь с миром ангелочки.. Нет вам здесь спасения..

tariel_01 28 марта 2018 | 18:11

kottigr1:
Не знаете случайно, правда что говорят не 64 человека погибло, а где-то больше тысячи?

kottigr1 28 марта 2018 | 18:13

tariel_01: Цифра будет бесконечной, если это всего лишь Ваш ребенок..

r88w556xl4 28 марта 2018 | 18:17

kottigr1: Как видно по эховским русофобам, для них важно значение цифры именно в большую сторону, и чем большую цифру они придумывают, тем сильнее их вонь.

kottigr1 28 марта 2018 | 18:20

r88w556xl4: Мне не интересно, что именно по Вам видно.. Пойдите повоняйте в другое место..

cattt 28 марта 2018 | 18:23

kottigr1: Во дармоедам попам бох работенку подкинул.

tariel_01 28 марта 2018 | 18:28

kottigr1:
Некоторые либеральные блогеры, утверждают что даже несколько тысяч. Моргни говорят переполнены, кладбища с огромным количеством вырытых могил. Ну я вообще-то, либеральным блогерам больше верю, чем федеральным СМИ. А вы что думаете?

andre_klimov 28 марта 2018 | 18:15

tariel_01:
Правду можно узнать только в том случае, если родственники погибших обьединятся и будут вести собственный учёт пострадавших и контроль над расследованием. Матери Беслана попытались - так у них хотя бы точно известно сколько и кто именно.

tariel_01 28 марта 2018 | 18:32

andre_klimov:
Неужели действительно несколько тысяч? Так может надо об этом трубить?
Не рефлексировать, а распространять и распространять...

shicotus_live 28 марта 2018 | 18:43

andre_klimov: А зачем власти скрывать правду?

manofoffice 28 марта 2018 | 18:17

tariel_01: Полтора миллиона - точно тебе говорю!

kryymsdyk 28 марта 2018 | 18:23

manofoffice: Шутите, шутите, юморите. В траур-то, позорники пригожинские.

tariel_01 28 марта 2018 | 18:37

manofoffice:
Если полтора миллиона, то надо валить Путина. Жаль что на стороне Путина 86% быдла. А нас, порядочных, прозападных либералов всего 2%.

vagrancy 28 марта 2018 | 19:01

tariel_01:Азеф, и вы тут? :-)

tariel_01 28 марта 2018 | 19:11

vagrancy:
Материшься? Сам ты гребаный Азеф и путинская пригожинская подстилка.
Думаете раз вас 86%, то вам все позволено? А вот лишим все эти 86% вас ватников, и вряд-ли твой Путлер победит на выборах.

ur_sus 28 марта 2018 | 18:22

kottigr1:
Не знаешь, что и сказать... Волосы шевелятся на голове от одной лишь мысли, как погибли детишки.
Но слёзы рано или поздно закончатся. Эту власть надо смести и продезинфицировать всё страну. Если нет, то...

tariel_01 28 марта 2018 | 18:42

ur_sus:
Эту власть надо смести и продезинфицировать всё страну.
----------------------
К сожалению, быдловата валить юту власть не будет. Эту власть можно свалить только с помощью наших американских друзей. Но прежде надо лишить Россию ЯО. Путин ведь грозился ответить, на американские ядерные ракеты. А это приведет к исчезновению жизни на Земле. Надо принять международный закон, при котором Путину будет запрещено отвечать ядерным оружием на справедливую ядерную атаку на Россию цивилизованного сообщества.

leomosk16 28 марта 2018 | 18:18


И до сих пор на главной странице Эха как бы Москвы, с момента трагедии, висит циничная ложь ублюдка Буряка "Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…"

Это не провокация редакторов Эха?

spb_aborigen 28 марта 2018 | 18:24

leomosk16:
Где ты ложь увидел, припадочный?
64 погибших - число начальное, а не окончательное.
Окончательное число жертв пожара в торговом центре в Кемерове будет названо по результатам следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

jetsam 28 марта 2018 | 18:18

В России сегодня день траура.
траур.

pravdatut 28 марта 2018 | 18:25

Единижды совравший, да кто ему поверит?? Ихтамнет.

ed10075 28 марта 2018 | 18:40

Земля пухом детям, невинно убиенным бездушием взрослых.
Пусть ни простят нас, зашоренных проблемами, задерганных начальством,
раздерганных гнусной пропагандой госканалов и рассоренных преступными политиками.

ed10075 28 марта 2018 | 18:43

Земля пухом детям, невинно убиенным бездушием взрослых.
Пусть они простят нас, зашоренных бесконечными проблемами, задерганных начальством,
раздерганных гнусной пропагандой госканалов и рассоренных преступными политиками...

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