В Кемерове сегодня начались похороны погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

В трех храмах состоялось отпевание. На церемонию прощания пришли десятки людей. Они несли цветы, венки, многие не могли сдержать слез.

Среди жертв пожара — 11-летняя Лиза Сыпко. Одна из местных жительниц сказала, что поверить в ее смерть невозможно.

Сергей и Наталья Огарковы потеряли своих детей, — рассказала друг семьи Юлия Кутузова.

В торговом центре «Зимняя вишня мог оказаться любой из жителей Кемерова, — сказала одна из участниц траурной церемонии.

В России сегодня день траура. Акции памяти проходят практически во всех российских городах.



Жители и гости столицы продолжают нести цветы к мемориалам памяти жертв кемеровской трагедии. В Москве организовано сразу два таких места – на Манежной и Пушкинской площади.

Манежная площадь окружена заграждениями, возле которых дежурят солдаты Росгвардии. Проход – только с одной стороны, возле гостиницы, через рамки металлодетекторов. На самой площади многолюдно, а место, где организован мемориал – по правую сторону от Исторического музея — видно издалека. Там растянут черный баннер с надписью «Кемерово» и датой трагедии. К нему выстроилась большая очередь, хвост которой растянулся на сотню метров. У самого мемориала играет печальная музыка, волонтеры принимают от людей цветы и складывают рядами на помост. Он полностью покрыт букетами и мягкими игрушками. Среди иконок и лампадок попадаются фотографии детей, погибших в пожаре.

Кое-где в толпе слышен плач, у многих на глазах слезы.

В полутора километрах отсюда на Пушкинской площади — еще один мемориал. Но если у Кремля он организован по инициативе мэрии, то здесь – стихийный, народный. Вчера вся площадь была забита людьми, и протиснуться к памятнику, чтобы возложить цветы, было невероятно сложно. Сегодня же днем здесь не так многолюдно, люди приходят, возлагают цветы или игрушки.

Цветы и игрушки лежат не только у памятника Пушкину, вся площадь – место для мемориала. Гранитные ограды уставлены зажженными лампадками и черными листками с одним словом: «Кемерово».

Стихийные народные или организованные местными властями мемориалы созданы по всей стране. В память о жертвах кемеровской трагедии за рубежом люди несут цветы к российским посольствам..

В столице есть еще одно место, куда москвичи возлагают цветы – это представительство Кемеровской области на Большой Татарской улице.

По данным МЧС, в результата пожара в торговом центре «Зимняя вишня были найдены останки 64 погибших. Сейчас ведутся работы по расчистке завалов, — рассказал зам.главы МЧС Владлен Аксенов

Штаб, созданный родственниками погибших заявлял, что собраны данные о более чем 80 пропавших при пожаре. Затем этот список был скорректирован, он сократился до 77 человек.

В Кемерове может быть принят решение об установке мемориала на месте трагедии, — этого не исключил вице-губернатор Владимир Чернов.

При этом Чернов назвал стихийный митинг, который накануне состоялся в городе, «спланированной акцией». Он утверждает. Что там было мало родственников погибших, зато очень много «подогретой молодежи».

Окончательное число жертв пожара в торговом центре в Кемерове будет названо по результатам следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, работа инициативной группы горожан, с которыми накануне встретился Владимир Путин, была нацелена на развеивание слухов о большом количестве жертв трагедии.