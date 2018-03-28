Компания Фейсбук предоставит своим пользователям новые средства контроля конфиденциальности

Это произошло после серьезного скандала с утечкой данных. Как писала американская пресса, британская фирма «Кембридж аналитика», сотрудничавшая со штабом президента США Дональда Трампа, незаконно получила личные сведения 50-ти миллионов пользователей Фейсбука. На основании их политических предпочтений людям показывали рекламу, которая могла бы быть им интересна.