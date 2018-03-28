Компания Фейсбук предоставит своим пользователям новые средства контроля конфиденциальности
Это произошло после серьезного скандала с утечкой данных. Как писала американская пресса, британская фирма «Кембридж аналитика», сотрудничавшая со штабом президента США Дональда Трампа, незаконно получила личные сведения 50-ти миллионов пользователей Фейсбука. На основании их политических предпочтений людям показывали рекламу, которая могла бы быть им интересна.
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mystar 28 марта 2018 | 17:57
Мнда? А где же Путин и российские хакеры?
Похоже в "демократических" странах активно "забывают" для чего началось расследование. "Расследование о вмешательстве России в выборы в США" переросло в забрасывание друг друга говном. О "российских хакерах" почти не говорят уже. Океаны говна плещутся по всему США и вот до Велика цунами докатилось. От обвинений России во вмешательстве осталось только невнятное "манипулирование в соцсетях" якобы россиянами.