Спасатели эвакуируют жильцов высотного дома на севере Петербурга
Огонь вспыхнул на 18-м этаже 23-этажного здания. Наблюдается сильное задымление. Сейчас людей выводят по маршевым лестницам, — рассказали Интерфаксу в городском управлении МЧС.
Еще один пожар вспыхнул в автоцентре, также на севере города. Сообщается, что оттуда эвакуировали более 100 человек.
Комментарии39
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vilingrad 28 марта 2018 | 17:33
Заполыхало по стране. Зато- 77.6%!
russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 17:34
vilingrad: Велкам в Руссский Мир, построенный жидом шеломовым!!
vezdehod 28 марта 2018 | 18:04
"Россия в огне"
киностудия "Русь-2018"
vtodorol 28 марта 2018 | 18:45
vezdehod: https://govoritmoskva.ru/news/155250/
fig_wam 28 марта 2018 | 17:34
Горит Россия, полыхает.
Кто-то ее поджигает со всех концов.
Не иначе ЦРУ.
aleksandr39 28 марта 2018 | 17:58
fig_wam: Поджоги совершают англичане под руководством Терезы Мэй .
archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 18:32
aleksandr39: " Поджоги совершают англичане под руководством Терезы Мэй "
Точно. И, распыляя газ "новичок", оставляют в подъездах на досках объявлений распятых русских мальчиков, визитки Яроша с автографом Обамы, залитые чаем с полонием и обглоданные кости снегирей. Всё для того, чтобы испортить настроение самоназначенцу на инаугурацию. Завидуют страшно.
bozk 28 марта 2018 | 17:35
Соболезнования путину
demokratia 28 марта 2018 | 18:21
bozk: за что ему соболезновать ! ? ! ?
Ведь это он выстроил такой бестолковый безответственный преступный режим.
pusto1 28 марта 2018 | 18:27
bozk: у президента скоро презентация, всё стабильно горит
odobryam_s 28 марта 2018 | 17:35
Опять в спину.... В то время, как с колен... Когда внешняя и внутренняя... Воин духа....
kompricikos 28 марта 2018 | 18:18
КОЛЛЕКЦИЮ НОЖЕЙ СОБИРАЕТ odobryam_s:
fmsf FMSF 28 марта 2018 | 18:23
odobryam_s:
ПИРДУХА!
rern 28 марта 2018 | 17:37
Вот это начался срок. Мне кажется Путин через неделю скажет: "Я устал. Я ухожу."
vladislav 28 марта 2018 | 17:40
rern: "Мне кажется Путин через неделю скажет: "Я устал. Я ухожу.""
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Не надо путать сильного и смелого (хоть и любившего выпить) Ельцина с этим трусливым лживым сморчком. Он НИКОГДА так не скажет и не сделает. К сожалению.
clockworklimousine 28 марта 2018 | 18:03
rern:
Вот это начался срок. ...
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Нет,к сожалению,ещё не начался.
Но обязательно начнётся.
rern 28 марта 2018 | 17:39
Тут скорее всего поджог конечно.
kinnlade 28 марта 2018 | 17:43
Ублюдское эхо будет теперь о каждом пожаре в стране постить? На радость либирастии
uxo41 28 марта 2018 | 17:56
kinnlade: /// пральна, надо делать как "краснозадые" -
" Полвека назад в пожаре в чувашской школе погибли 106 детей. И об этом никто не узнал" ...
kinnlade 28 марта 2018 | 18:23
uxo41: А теперь узнают о вспыхнувшей сковородке у тебя на кухне
uxo41 28 марта 2018 | 18:38
kinnlade: /// вы наверное кушать хочите ... вон ротик-то как распахнули.
kinnlade 28 марта 2018 | 18:57
uxo41: ничего другого от вас и не ждал
ac_dc 28 марта 2018 | 17:58
kinnlade:
Ты прав. Если эхо не станет об том говорить, то и пожары враз самоликвидируются.
На радость обдолбанным
vezdehod 28 марта 2018 | 18:07
kinnlade:
Ублюдское эхо будет теперь о каждом пожаре в стране постить? На радость либирастии
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Если бы не было "Эха" - не было бы и сегодняшнего Траура.- "Кисель-ТВ"был Нем, как рыба.
clockworklimousine 28 марта 2018 | 18:08
kinnlade: «Ублюдское эхо...»
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Ну так вали с этого сайта нафиг к своему Соловьёву и прочим пидарам!
kinnlade 28 марта 2018 | 18:21
clockworklimousine: Кто ж вас уродов воспитывать будет?
vtodorol 28 марта 2018 | 18:16
kinnlade: А кто это -лиирастия ??? Незнаю никого из тех кто недоволен пУТИНЫМ ,кто бы радовался....!!!
poluputing 28 марта 2018 | 18:28
kinnlade: Любящий не Родину, а "великого кормчего" - ублюдок
kinnlade 28 марта 2018 | 18:36
poluputing: С упоротыми хохлами не общаюсь
bbob 28 марта 2018 | 18:35
kinnlade: Об этом пожаре также сообщили госудраственные ТАСС и РИА Новости, а также ваше савушкинское ФАН. Скажи, запутинский ушлепок, им ты такие же претензии предъявил?
kinnlade 28 марта 2018 | 18:40
bbob: Конечно нет , только ушлепкинскому эху ну и тебе использованная прокладка
zabral 28 марта 2018 | 17:45
Горим синим огнём.
piterjanis 28 марта 2018 | 17:53
А сколько в день пожаров в нашей стране, а в других странах? Только в России нужны пожарные части?
czerni 28 марта 2018 | 18:14
piterjanis: Сколько-сколько...
Считай, что спрашивать? Фуражка на что надета? Вот, сочти и доложи по форме.
sensei54 28 марта 2018 | 17:55
Автоцентр - на ул. Савушкина
mwxp 28 марта 2018 | 18:08
sensei54: Сильно горит?
vtodorol 28 марта 2018 | 18:12
Одни сплошые дурные знаки!!! Не,он точно-БЕДОНОСЕЦ!!!
chubazzl 28 марта 2018 | 18:13
Ещё один Чёрный Лебедь?
vpu2011 28 марта 2018 | 18:25
То-то савушкинских маловато. Разбежались, крысы.