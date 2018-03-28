Спасатели эвакуируют жильцов высотного дома на севере Петербурга

Огонь вспыхнул на 18-м этаже 23-этажного здания. Наблюдается сильное задымление. Сейчас людей выводят по маршевым лестницам, — рассказали Интерфаксу в городском управлении МЧС.

Еще один пожар вспыхнул в автоцентре, также на севере города. Сообщается, что оттуда эвакуировали более 100 человек.