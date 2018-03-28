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17:31, 28 марта 2018

Спасатели эвакуируют жильцов высотного дома на севере Петербурга

Огонь вспыхнул на 18-м этаже 23-этажного здания. Наблюдается сильное задымление. Сейчас людей выводят по маршевым лестницам, — рассказали Интерфаксу в городском управлении МЧС.
Еще один пожар вспыхнул в автоцентре, также на севере города. Сообщается, что оттуда эвакуировали более 100 человек.

Комментарии

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vilingrad 28 марта 2018 | 17:33

Заполыхало по стране. Зато- 77.6%!

russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 17:34

vilingrad: Велкам в Руссский Мир, построенный жидом шеломовым!!

vezdehod 28 марта 2018 | 18:04

"Россия в огне"
киностудия "Русь-2018"

vtodorol 28 марта 2018 | 18:45

vezdehod: https://govoritmoskva.ru/news/155250/

fig_wam 28 марта 2018 | 17:34

Горит Россия, полыхает.
Кто-то ее поджигает со всех концов.
Не иначе ЦРУ.

aleksandr39 28 марта 2018 | 17:58

fig_wam: Поджоги совершают англичане под руководством Терезы Мэй .

archibald_dandy_esquire 28 марта 2018 | 18:32

aleksandr39: " Поджоги совершают англичане под руководством Терезы Мэй "

Точно. И, распыляя газ "новичок", оставляют в подъездах на досках объявлений распятых русских мальчиков, визитки Яроша с автографом Обамы, залитые чаем с полонием и обглоданные кости снегирей. Всё для того, чтобы испортить настроение самоназначенцу на инаугурацию. Завидуют страшно.

bozk 28 марта 2018 | 17:35

Соболезнования путину

demokratia 28 марта 2018 | 18:21

bozk: за что ему соболезновать ! ? ! ?
Ведь это он выстроил такой бестолковый безответственный преступный режим.

pusto1 28 марта 2018 | 18:27

bozk: у президента скоро презентация, всё стабильно горит

odobryam_s 28 марта 2018 | 17:35

Опять в спину.... В то время, как с колен... Когда внешняя и внутренняя... Воин духа....

kompricikos 28 марта 2018 | 18:18

КОЛЛЕКЦИЮ НОЖЕЙ СОБИРАЕТ odobryam_s:

fmsf FMSF 28 марта 2018 | 18:23

odobryam_s:
ПИРДУХА!

rern 28 марта 2018 | 17:37

Вот это начался срок. Мне кажется Путин через неделю скажет: "Я устал. Я ухожу."

vladislav 28 марта 2018 | 17:40

rern: "Мне кажется Путин через неделю скажет: "Я устал. Я ухожу.""
============================================================
Не надо путать сильного и смелого (хоть и любившего выпить) Ельцина с этим трусливым лживым сморчком. Он НИКОГДА так не скажет и не сделает. К сожалению.

clockworklimousine 28 марта 2018 | 18:03

rern:
Вот это начался срок. ...
========================================
Нет,к сожалению,ещё не начался.
Но обязательно начнётся.

rern 28 марта 2018 | 17:39

Тут скорее всего поджог конечно.

kinnlade 28 марта 2018 | 17:43

Ублюдское эхо будет теперь о каждом пожаре в стране постить? На радость либирастии

uxo41 28 марта 2018 | 17:56

kinnlade: /// пральна, надо делать как "краснозадые" -
" Полвека назад в пожаре в чувашской школе погибли 106 детей. И об этом никто не узнал" ...

kinnlade 28 марта 2018 | 18:23

uxo41: А теперь узнают о вспыхнувшей сковородке у тебя на кухне

uxo41 28 марта 2018 | 18:38

kinnlade: /// вы наверное кушать хочите ... вон ротик-то как распахнули.

kinnlade 28 марта 2018 | 18:57

uxo41: ничего другого от вас и не ждал

ac_dc 28 марта 2018 | 17:58

kinnlade:
Ты прав. Если эхо не станет об том говорить, то и пожары враз самоликвидируются.
На радость обдолбанным

vezdehod 28 марта 2018 | 18:07

kinnlade:
Ублюдское эхо будет теперь о каждом пожаре в стране постить? На радость либирастии
======================================================================================
Если бы не было "Эха" - не было бы и сегодняшнего Траура.- "Кисель-ТВ"был Нем, как рыба.

clockworklimousine 28 марта 2018 | 18:08

kinnlade: «Ублюдское эхо...»
=========================
Ну так вали с этого сайта нафиг к своему Соловьёву и прочим пидарам!

kinnlade 28 марта 2018 | 18:21

clockworklimousine: Кто ж вас уродов воспитывать будет?

vtodorol 28 марта 2018 | 18:16

kinnlade: А кто это -лиирастия ??? Незнаю никого из тех кто недоволен пУТИНЫМ ,кто бы радовался....!!!

poluputing 28 марта 2018 | 18:28

kinnlade: Любящий не Родину, а "великого кормчего" - ублюдок

kinnlade 28 марта 2018 | 18:36

poluputing: С упоротыми хохлами не общаюсь

bbob 28 марта 2018 | 18:35

kinnlade: Об этом пожаре также сообщили госудраственные ТАСС и РИА Новости, а также ваше савушкинское ФАН. Скажи, запутинский ушлепок, им ты такие же претензии предъявил?

kinnlade 28 марта 2018 | 18:40

bbob: Конечно нет , только ушлепкинскому эху ну и тебе использованная прокладка

zabral 28 марта 2018 | 17:45

Горим синим огнём.

piterjanis 28 марта 2018 | 17:53

А сколько в день пожаров в нашей стране, а в других странах? Только в России нужны пожарные части?

czerni 28 марта 2018 | 18:14

piterjanis: Сколько-сколько...
Считай, что спрашивать? Фуражка на что надета? Вот, сочти и доложи по форме.

sensei54 28 марта 2018 | 17:55

Автоцентр - на ул. Савушкина

mwxp 28 марта 2018 | 18:08

sensei54: Сильно горит?

vtodorol 28 марта 2018 | 18:12

Одни сплошые дурные знаки!!! Не,он точно-БЕДОНОСЕЦ!!!

chubazzl 28 марта 2018 | 18:13

Ещё один Чёрный Лебедь?

vpu2011 28 марта 2018 | 18:25

То-то савушкинских маловато. Разбежались, крысы.

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