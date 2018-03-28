Следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в кемеровском торговом центре от открытого огня
На ней настаивают лица, которые привлекаются к уголовной ответственности, — сказал сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В свою очередь президент Владимир Путин поручил проверить все без исключения версии пожара. Также он призвал не допустить вбросы через социальные сети ложной информации, которая касается этой трагедии. По словам президента, злоумышленники действуют, в том числе, и из-за рубежа.
Между тем, первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко сказал сегодня, что трагедию использовали для провокаций. Уже точно известно, как это распространялось, — сказал чиновник на конференции Фонда развития гражданского общества. Из этой трагедии, подчеркнул Кириенко, предстоит сделать много выводов.
Комментарии28
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nikitin43 28 марта 2018 | 17:32
идеал правосудия бастрык езжай в чечню .
rqoswen 28 марта 2018 | 17:34
"также он призвал не допустить вбросы через социальные сети ложной информации"
хуйло знает что такое "соцсети"?? он же не пользуется интернетом, и у него нет смартфона. откуда он такое слово узнал? бгг
nikitin43 28 марта 2018 | 17:37
rqoswen: интернет сейчас главный враг режима воров.
vikwlad 28 марта 2018 | 18:31
"Из этой трагедии, подчеркнул Кириенко, предстоит сделать много выводов."
Много выводов делать не надо, т. к. вывод только один напрашивается - Путин должен подать в отставку.
kottigr1 28 марта 2018 | 17:38
rqoswen: Сейчас в Кремле от собственной паранойи ещё и СМЕРШ организуют в добавок к нацгвардии, ФСБ, ФСО, ГРУ, СВР, МВД, МЧС, Ночным волкам...
nikitin43 28 марта 2018 | 17:49
kottigr1: признать что 34 контролирующих органов работающих в россии обосрались не просто .
vtodorol 28 марта 2018 | 18:25
rqoswen: Да эт ,небось,опять Писок "пургу нес" с похмелья .
nikitin43 28 марта 2018 | 17:34
nikitin43: все инструменты нацлидера начиная с депутатов или коррумпированы семьями или по ним плачет ук рф , других не имеем сказал путен - если их посадить с кем работать , это почти цитата .
danko1 28 марта 2018 | 17:35
nikitin43: Основная не версия даже, а причина, всех таких трагедий, что во власти воры, коррупционеры и непрофессионалы, которые повсюду поддерживают коррупцию, главную скрепу путинизма.
И полная безответственность виновных, когда за трагедию отвечают только стрелочники.
cattt 28 марта 2018 | 17:45
danko1: Пока бандиты у власти все будет ржаветь, тонуть, взрываться и гореть!
pusto1 28 марта 2018 | 18:08
и экспертизу проведут в СПб
russkie_za_sverjenie 28 марта 2018 | 17:32
А насколько вероятной быстрыкин считает версию коррупции?? Идущую с самого верха - с плешьфюрера?
odobryam_s 28 марта 2018 | 17:33
«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ, КТО ЗАМЕЧЕН В ЧЕМ-НИБУДЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ
НАИБОЛЕЕ ПОДОЗРИТЕЛЕН ТОТ, КТО НИ В ЧЕМ ПОДОЗРИТЕЛЬНОМ НЕ ЗАМЕЧЕН
АРЕСТ ОБВИНЯЕМОГО ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЕГО ВИНЫ
Нет сомнений, что эти мысли принадлежат весьма незаурядному человеку. Однако у нас нет достаточных доказательств, что они являются плодом раздумий самого майора Фигурина, а не списаны им у кого-то.»
В.Войнович «Претендент на престол»
rern 28 марта 2018 | 17:35
Доказывать нужно, а не считать, клоуны. Кемеровчане выйдут опять. Ждите.
neyexo 28 марта 2018 | 17:35
Вопросы к обоим - Тырысе Мэй и Владимиру Путину - ГДЕ независимость следствия?
ВВП дает поручения следователям. А вдруг это ОН организовал?? Он что, вне подозрений?
(я согласен, что меня тоже допросили)
plank1957 28 марта 2018 | 17:42
У нашей никчемной власти во всем виновны какие-то мифические заговорщики. Заметим, что ей ни разу не удалось схватить такого заговорщика за руку. К тому же ни одно из резонансных происшествий не было расследовано до конца, начиная со взрывов домов и по сию пору. Что бы это значило?
uhovostro 28 марта 2018 | 17:46
plank1957: Это значит что все они очень хитры, ловки, неуловимы и предательски удачно загримированны! При этом их очень много - они везде, они повсюду, они стаями и толпами шныряют по нашим городам и весям, и постоянно что-то взрывают, сжигают, обрушивают, топят, уничтожают и пускают под откос. Во какие хитрые гады!..
plank1957 28 марта 2018 | 17:54
uhovostro:
А может это власть такая убогая?
uhovostro 28 марта 2018 | 18:13
plank1957: В том-то и дело)))
balkin 28 марта 2018 | 17:46
Выводы, г-н Кириенко, конечно, надо сделать. Кадровые, нормативно-правовые, организационные.
"Вертикаль" уж больно окривела. Надо бы править
jetsam 28 марта 2018 | 17:47
млять.
опять ждать фото 800м су25??????????
с того света вернется диспетчер карлос?????????????????????????????
сколько еще можно врать.
sim202_ 28 марта 2018 | 17:50
В сети есть видео с камеры наблюдения - сильная вспышка и сразу дым.
Вспышки не бывают постепенными, если пан не в курсе...
citizeneco 28 марта 2018 | 17:50
«Вбросы ложной информации из-за рубежа», ну конечно, как ещё Путин может оправдать разгильдяйство собственной власти, которая допустила ввод в эксплуатацию торгового центра, построенного из горючего пластика, с неработающими системами пожаротушения, естественно, происками иностранных спецслужб, крепко его держит гэбэшное прошлое.
redrica 28 марта 2018 | 18:11
"Из-за рубежа" опять гадят...)))
Вы психи, да?
Ваше место в Кащенко - до конца жизни.
Кстати...На митинге в Кемерова одна ипанутая вязанная шапочка кричала, что не надо разглашать число жертв, чтоб не радовать Америку.
Братцы...Кто нами правит? Одни психи.
walking_tandem 28 марта 2018 | 18:12
как же эти су...и боятся российского майдана, знаю за что их нужно в острог
vtodorol 28 марта 2018 | 18:23
Киндер сюрприз опять нашел незакрученные гайки !!!
nikto_nikak 28 марта 2018 | 18:44
И как оно может что-то считать без заключения пожарно-технической экспертизы и с показаниями очевидцев, говорящих об обратном? Либо Бастрыкин принял политическое решение, либо следователи не знают методик, либо журналисты просто идиоты.
sergoder172 28 марта 2018 | 19:03
//...По словам президента, злоумышленники действуют, в том числе, и из-за рубежа...//
Вот, это и есть главная указивка царя для следствия!
Ройте, ребята! Там найдется и Болла с Хезом, и Порошенко и даже Трамп! А сейчас, ввиду обиды царя на всю Европу - всякие Меркели и Макроны вместе взятые!