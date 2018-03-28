Следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в кемеровском торговом центре от открытого огня

На ней настаивают лица, которые привлекаются к уголовной ответственности, — сказал сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В свою очередь президент Владимир Путин поручил проверить все без исключения версии пожара. Также он призвал не допустить вбросы через социальные сети ложной информации, которая касается этой трагедии. По словам президента, злоумышленники действуют, в том числе, и из-за рубежа.

Между тем, первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко сказал сегодня, что трагедию использовали для провокаций. Уже точно известно, как это распространялось, — сказал чиновник на конференции Фонда развития гражданского общества. Из этой трагедии, подчеркнул Кириенко, предстоит сделать много выводов.