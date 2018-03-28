Управление МЧС по Москве просит жителей города после 6-ти вечера постараться не выходить на улицу и по возможности закрыть форточки. Как сообщается на сайте ведомства, в столичном регионе ожидаются метеорологические условия, которые будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе. Спасатели просят по возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Каких-либо других подробностей на сайте МЧС не приводится.