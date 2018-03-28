Управление МЧС по Москве просит жителей города после 6-ти вечера постараться не выходить на улицу
Управление МЧС по Москве просит жителей города после 6-ти вечера постараться не выходить на улицу и по возможности закрыть форточки. Как сообщается на сайте ведомства, в столичном регионе ожидаются метеорологические условия, которые будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе. Спасатели просят по возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Каких-либо других подробностей на сайте МЧС не приводится.
Комментарии22
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rqoswen 28 марта 2018 | 17:08
а госдурка разве ещё не запретила выходить из дома?? тока по пропускам!! бугага
evgolius7 28 марта 2018 | 17:13
rqoswen:
Роза ветров переменилась...к нам пожаловал Волоколамск в гости...
Месть сигхов....
evgolius7 28 марта 2018 | 17:17
Спасатели просят по возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.
Путин возвращается....
djuga 28 марта 2018 | 17:20
evgolius7: к нам пожаловал Волоколамск в гости...
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Так там же нормы ПДК не превышены - об этом трубят весь день!
"после 6-ти вечера постараться не выходить на улицу " - 18.00 - время окончания работы в большинстве организаций. Всем оставаться на рабочих местах?
Да, Путин, первы
sarov 28 марта 2018 | 17:32
Мы вам не скажем в чем дело - но вы не волнуйтесь!... Уже не волнуетесь? Тогда еще больше не скажем...
vasilevich58 28 марта 2018 | 17:33
Остатки "Новичка" распылять будут, чтобы англичаны не перехватили!
askol2016 28 марта 2018 | 17:12
Кого не сожгли, решили дотравить с воздуха. От лишнего населения надо избавляться, всех не прокормить...
ddolly 28 марта 2018 | 17:12
уже и Москву травят?
uhovostro 28 марта 2018 | 17:16
/...ожидаются метеорологические условия, которые будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе.../
Господин Венедиктов! Доколе в Вашей новостной редакции будут работать безграмотнын лесирябцевы??? Написать такую "новость", это всё равно что сообщить о "нарушении беспорядка", пьянстве водки" или о "хулиганстве безобразия"...
ded62ushka 28 марта 2018 | 17:20
uhovostro: правильно написано. Это состояние атмосферы, когда воздушные массы не поднимаются вверх. Так что все вредные выбросы останутся и накопятся в приземном слое. Осложняется отсутствием ветра.
maripouss 28 марта 2018 | 17:17
Какие метеоусловия для рассеивания? В Москве сегодня хорошая погода- ни дождя, ни ветра, ни снега. Выброс , наверное, какой-нибудь сделают.
ka_mate 28 марта 2018 | 17:19
"в столичном регионе ожидаются метеорологические условия, которые будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе"
А кто нибудь что нибудь понял вообще ?!
gvs 28 марта 2018 | 17:19
В Кремле опять горохом объелись? )))
elenaj1959 28 марта 2018 | 17:22
Дустом травить будут?
allasc 28 марта 2018 | 17:22
Здесь РУССКИЙ ДУХ!!!!! здесь РУСЬЮ пахнет!!!!
protiv777 28 марта 2018 | 17:30
Белоленточникам выходить можно назло проклятой власти.
curhatuy6 28 марта 2018 | 17:30
Значит что-то где-то рвануло так, что промолчать не могут. Хреново!!! Рекомендую прислушаться. Завтра-послезавтра узнаем о пострадавших. Может взорвалась цистерна с "Новичком". Не смешно:(((
fikus74 28 марта 2018 | 17:31
и после этого цена 1 кв метра в москве в среднем 200 тыс рублей.
marktretiy 28 марта 2018 | 17:34
Власть провоняла. Закрываем форточки.
mmakarov14 28 марта 2018 | 17:34
москвичи не дышите воздух только для кремля
kampotish 28 марта 2018 | 17:35
Пошли проверки! Теперь будут перед каждой непогодой перестраховываться!!!
gregor 28 марта 2018 | 17:36
Управление МЧС по Москве просит жителей города после 6-ти вечера постараться не выходить на улицу
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Путин ,после 6- ти , в Москву возвращается .