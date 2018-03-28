Прощание с народным артистом России Олегом Анофриевым состоится в пятницу в Центральной клинической больнице
Панихида запланирована в траурном зале учреждения, — передает ТАСС со ссылкой на родных актера и музыканта. Анофриев скончался сегодня на 88-м году жизни.
Его песни надолго останутся в памяти, — сказала в интервью ТАСС режиссер Светлана Дружинина.
Анофриев исполнил более 200 песен. Среди его известных работ музыкальный мультфильм «Бременские музыканты», а также «Как львенок и черепаха пели песню».
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