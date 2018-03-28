Российских болельщиков вновь обвинили в расизме

На этот раз по итогам матча сборных России и Франции.

Это уже далеко не первый такой случай, которым, прямо скажем, нет числа. В данный момент в центре внимания матч Россия – Франция и два футболиста «трехцветных» Поль Погба и Усман Дембеле. В адрес первого с трибун неслось уханье. РФС, ожидаемо, никаких проявлений расизма не фиксировал, но эпизод попал в телетрансляцию. На 72-й минуте Погба обыграл у бровки Константина Рауша и Алексея Миранчука, в этот момент отчетливо слышится уханье с трибун. Случай с Дембеле более загадочный.

О расистских выкриках в его адрес пишет портал «Topmercato.com», ссылаясь на присутствовавшего на матче фотографа AFP, который эти выкрики слышал. РФС начал расследование и обещает сурово покарать виновных. Между тем организация по борьбе с расизмом в спорте направила официальный запрос в ФИФА с просьбой также провести расследование.

Сам матч, напомню, завершился поражением сборной России со счетом 1-3.