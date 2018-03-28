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17:04, 28 марта 2018

Российских болельщиков вновь обвинили в расизме

На этот раз по итогам матча сборных России и Франции.

Это уже далеко не первый такой случай, которым, прямо скажем, нет числа. В данный момент в центре внимания матч Россия – Франция и два футболиста «трехцветных» Поль Погба и Усман Дембеле. В адрес первого с трибун неслось уханье. РФС, ожидаемо, никаких проявлений расизма не фиксировал, но эпизод попал в телетрансляцию. На 72-й минуте Погба обыграл у бровки Константина Рауша и Алексея Миранчука, в этот момент отчетливо слышится уханье с трибун. Случай с Дембеле более загадочный.

О расистских выкриках в его адрес пишет портал «Topmercato.com», ссылаясь на присутствовавшего на матче фотографа AFP, который эти выкрики слышал. РФС начал расследование и обещает сурово покарать виновных. Между тем организация по борьбе с расизмом в спорте направила официальный запрос в ФИФА с просьбой также провести расследование.

Сам матч, напомню, завершился поражением сборной России со счетом 1-3.

Комментарии

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kara 28 марта 2018 | 17:07

Скоро вставание на трибунах российских болельщиков будут воспринимать как расизм!
Русофобы!

vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 17:12

Ну, если 90% французов нынче - негры, так ведь это правда. В чём расизм?

vilingrad 28 марта 2018 | 17:31

kara: Добро пожаловать на ЧМ18! Черным, желтым и персиковым вход воспрещен! Только для белых!

ivar1964 28 марта 2018 | 17:34

vilingrad: Э нет! Только для русских!

kinnlade 28 марта 2018 | 17:08

Тоже мне новость , вот если бы в хим. отравлении французов !

gosan 28 марта 2018 | 17:12

Самый главный вид расизма в мире сейчас-это русофобия.

soldat777 28 марта 2018 | 17:14

Ухали!? О как! А тут любое лыко в строку, ведь времени остаётся всё меньше.

lion64___3 28 марта 2018 | 17:14

Филины тоже ухают, как известно. Они тоже выходит расисты? Если так дело пойдёт, всякая макака потребует компенсацию за то, что подмётки в обуви черного цвета и тем оскорбляют национальную гордость означенной мартышки.

bozman_xl 28 марта 2018 | 17:15

Ну, дык, россияне путирасты-путриоты ухают не только на темнокожих футболистов, но и на всех жителей дальних и ближних стран.
Россия же в кольце врагов, - все нам завидуют, все нам желают зла, все хотят на Россию напасть и захватить.
Не верите? -Спросите у Соловьёва, Киселёва, Шейкина, они вам всё подробно расскажут.

osa 28 марта 2018 | 17:20

"...РФС начал расследование и обещает сурово покарать виновных. Между тем организация по борьбе с расизмом в спорте направила официальный запрос в ФИФА с просьбой также провести расследование."
- совсем не удивит, если через день-два будет "доказано", что в России процветает расизм и на этом основании нужно объявить бойкот чемпионату мира по футболу.

abborigen 28 марта 2018 | 17:27

Мужики занимаются спортом. Мудаки ухают..

curhatuy6 28 марта 2018 | 17:36

Если так пойдет и дальше, то ЧФ летом не поедут не только официальные представители, но и сами команды:)))

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