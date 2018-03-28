Саратовскую организацию инвалидов, больных сахарным диабетом, пытаются привлечь к ответственности за нарушение порядка деятельности НКО-«иностранного агента».

Организацию и ее бывшего руководителя Екатерину Рогаткину обвиняют в применении «политических технологий», распространении компромата, черном пиаре и манипулировании общественным мнением. В конце прошлого года жалобу в прокуратуру написал студент местного медуниверситета Никита Смирнов, возглавлявший штаб поддержки Владимира Путина.

Как рассказывал сам молодежный лидер, он обнаружил у объединения иностранных партнеров и решил, что руководство лоббирует закупки у «дорогостоящих иностранных производителей», а также «зачастую предвзято относится к действующей власти». Вскоре после публикации в «Новой газете» и последовавшего затем шквала критики молодой человек отозвал свое заявление. Однако, саратовская прокуратура уже провела проверку, выявила нарушения и обратилась в суд.

Сейчас процессы по двум административным делам приостановлены на месяц — судьи назначили политологическую экспертизу