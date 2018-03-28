Саратовскую организацию инвалидов, больных сахарным диабетом, пытаются привлечь к ответственности
Саратовскую организацию инвалидов, больных сахарным диабетом, пытаются привлечь к ответственности за нарушение порядка деятельности НКО-«иностранного агента».
Организацию и ее бывшего руководителя Екатерину Рогаткину обвиняют в применении «политических технологий», распространении компромата, черном пиаре и манипулировании общественным мнением. В конце прошлого года жалобу в прокуратуру написал студент местного медуниверситета Никита Смирнов, возглавлявший штаб поддержки Владимира Путина.
Как рассказывал сам молодежный лидер, он обнаружил у объединения иностранных партнеров и решил, что руководство лоббирует закупки у «дорогостоящих иностранных производителей», а также «зачастую предвзято относится к действующей власти». Вскоре после публикации в «Новой газете» и последовавшего затем шквала критики молодой человек отозвал свое заявление. Однако, саратовская прокуратура уже провела проверку, выявила нарушения и обратилась в суд.
Сейчас процессы по двум административным делам приостановлены на месяц — судьи назначили политологическую экспертизу
Комментарии11
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vor_mbh_axaxa 28 марта 2018 | 17:08
Молодец молодой человек. Правильно.
evgolius7 28 марта 2018 | 17:11
Знаете ли вы, что крылатые ракеты с ядерным двигателем лучше всего получаются у тех, кто за 100 лет не научился производить инсулин?
splin2 28 марта 2018 | 17:23
evgolius7: И обязательно привлечь к ответственности инвалидов с энурезом.))
osj99 28 марта 2018 | 17:29
splin2: всем известно, что этот диабет - он вообще от распущенности возникает! Он в целом не присущ россиянину. Просто нам подбрасывают всякие... Но мы - бдим, и сможем положить конец всяким помогальщикам.
rihard 28 марта 2018 | 17:11
vor_mbh_axaxa: Из—за подобных дол..бов люди не смогут получить медпомощь и жить нормальной жизнью.
gvs 28 марта 2018 | 17:17
Молодежный 3,14дер )))
ura_123 28 марта 2018 | 17:23
gvs: Причём в хорошем смысле этого слова!
andre_klimov 28 марта 2018 | 17:27
ura_123:
"Если гей, но немного за нас
- значит он не совсем пидарас"
(С) НС "Песнь патриота"
kinnlade 28 марта 2018 | 17:30
andre_klimov: Песнь либерала, по смыслу один в один
ura_123 28 марта 2018 | 17:21
Больная власть,провластные моральные уроды.
Ватаны это МОЁ оценочное суждение. Всех вас.
oneoretwo 28 марта 2018 | 17:25
ну так, это ж намного легче, чем ловить вооруженных бандитов...