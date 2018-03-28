Кириенко: В Кузбассе после пожара в торговом центре использовались технологии провокаций

В Кузбассе после пожара в торговом центре использовались технологии провокаций, — считает первый зам.главы президентской администрации Сергей Кириенко. В своем выступлении на конференции Фонда развития гражданского общества он добавил, что из случившегося предстоит сделать большое количество выводов. При этом сама конференция проходила в закрытом от прессы режиме, — пишет РБК. О содержании выступления изданию рассказали несколько участников.

Сегодня в России объявлен день траура в связи с трагедией.