Кириенко: В Кузбассе после пожара в торговом центре использовались технологии провокаций
В Кузбассе после пожара в торговом центре использовались технологии провокаций, — считает первый зам.главы президентской администрации Сергей Кириенко. В своем выступлении на конференции Фонда развития гражданского общества он добавил, что из случившегося предстоит сделать большое количество выводов. При этом сама конференция проходила в закрытом от прессы режиме, — пишет РБК. О содержании выступления изданию рассказали несколько участников.
Сегодня в России объявлен день траура в связи с трагедией.
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koshkaedu 28 марта 2018 | 17:36
Серёжа, слово - не воробей....