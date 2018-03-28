Кемеровский суд арестовал на 2 месяца охранника торгового центра Сергея Антюшина

По версии следствия, он не включил пожарную сигнализацию в горящем торговом центре. Сам Антюшин во время судебного заседания настаивал на том, что не виноват.

Также суд арестовал на 2 месяца управляющую торгового центра Надежду Судденок.

Всего по этому делу задержаны 5 человек. Один из них – электрик, который обслуживал пожарную сигнализацию, Александр Никитин. Следствие утверждает, что у него не было должной квалификации, поскольку по специальности он повар-кондитер.