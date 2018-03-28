Кемеровский суд арестовал на 2 месяца охранника торгового центра Сергея Антюшина
По версии следствия, он не включил пожарную сигнализацию в горящем торговом центре. Сам Антюшин во время судебного заседания настаивал на том, что не виноват.
Также суд арестовал на 2 месяца управляющую торгового центра Надежду Судденок.
Всего по этому делу задержаны 5 человек. Один из них – электрик, который обслуживал пожарную сигнализацию, Александр Никитин. Следствие утверждает, что у него не было должной квалификации, поскольку по специальности он повар-кондитер.
Комментарии6
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kryymsdyk 28 марта 2018 | 17:03
МЧС порекомендовало жителям Москвы и Московской области сократить время пребывания на улицах городов с вечера 28 марта до 29 марта.
— Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — говорится в сообщении.
В этой связи в ведомстве порекомендовали жители минимизировать время пребывания на открытом воздухе, а при нахождении дома закрывать окна и форточки.
Дустом чтоли будут травить?
redrica 28 марта 2018 | 17:09
В интервью одна из служащих (на ютубе) говорит, сто накануне, 19 марта, сработала сигнализация и долго орала. И ее отключили - но специалисты, а не просто кто-то.
sokal123 28 марта 2018 | 17:20
redrica:Да Да ! Охранник виноват ,а таким большим людям ,как Пахан пришлось расхлебывать преступления охранника. Да и народ виновен то же -как могли?
alehan11174 28 марта 2018 | 17:28
redrica: двери во всех кинотеатрах страны заперты по распоряжению ФСБ. Это сделано якобы в целях борьбы с терроризмом. Когда будут судить ФСБ , а конкретно: бортникова, патрушева, путина? И кстати не только за это... Там уголовных статей на десятерых хватит, у каждого такой букет...
kara 28 марта 2018 | 17:10
Если все что он говорит отражено в журнале, который был эвакуирован вместе с четырьмя телефонами согласно инструкции, то в чем его вина?
Повар на месте электрика, тут тоже вопрос к работодателю
oneoretwo 28 марта 2018 | 17:23
антошкин, ты за кого голосовал ?
впрочем, уже не важно: ты выбран главным стрелочником... так то...
а овца-управляющая откупится, не сомневайся...