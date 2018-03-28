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16:32, 28 марта 2018

Жители Богородского района Москвы жалуются на огромную свалку, которая появилась в промзоне прямо на берегу Яузы

По их словам, мусор туда свозят машины ГБУ «Жилищник». Муниципальные депутаты обнаружили там возгорание, пишет издание «МБХ.Медиа». Местные жители говорят, что свалка горит достаточно часто, люди жалуются на едкую вонь.

Комментарии

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rern 28 марта 2018 | 16:36

Этот срок похоже Путин и мы запомним надолго.

rern 28 марта 2018 | 16:38

Белые зверьки песцы уже повсюду.

kindman_a 28 марта 2018 | 16:44

Жители Богородского района Москвы, а какой процентик "ЗА" у вас там был на выборах, а? :-)))

sasass 28 марта 2018 | 16:59

rern: Жаль нашего президента , его начало почти таким же было и опять к этому же и пришли....

gennady_77 28 марта 2018 | 16:37

Жители Богородского района Москвы внезапно прочухали, куда могут пойти мусоровозы в случае закрытия какой-то другой свалки, которая у всех на слуху.

bozk 28 марта 2018 | 16:37

Бедный путин

eric_cartman1 28 марта 2018 | 16:58

bozk: Прости нас, путин

vaka257 28 марта 2018 | 16:44

Все это кончится грандиозной техногенной катастрофой. Все условия для этого созданы: износ оборудования, коррупция, воровство, разгильдяйство, непрофессионализм и тотальная безответственность. Я не знаю где рванет, но рванет точно...

(комментарий скрыт)

putinnavsegda 28 марта 2018 | 16:51

В сентябре выборы мера Москвы и губера Подмосковья. Нужно поддержать крепких хозяйственников Собянина и Воробьева из команды Президента Путина, чтобы не прошли либерасы, виновные в мусорном коллапсе!

platonnekafrin 28 марта 2018 | 16:51

Поджигатели и расшатыватели, а также, бузутёры, остановитесь вы со своими ударами ниже спины! Он еще не инаугурировался!

diximania1948 28 марта 2018 | 16:53

Незавидная участь у Путина, быть похороненным свалками.

sasass 28 марта 2018 | 16:54

Россия кроме мусора ,видимо , уже ничего производить не может - беда , конечно ,огромна и занимать первое место в мире в этой производственной отрасли никого не утешает...)))

eric_cartman1 28 марта 2018 | 16:56

Хоть Обаму и ругали, а при нем в России лучше жилось. При Трампе совсем хреново стало.

doxerom 28 марта 2018 | 17:02

Надо всем москвичам, (депутатов, чиновников, правительство и т.д это касается в первую очередь) сделать зарплаты средние по стране 15-20 тыс. и тогда количество мусора резко уменьшится. Глядишь Вова и успеет вовремя соскочить со своей должности и кучи мусора за шесть лет не дойдут до кремлевских стен.

basel812 28 марта 2018 | 17:12

Полстраны воняет, полстраны горит. Хочешь не хочешь, пора луну осваивать.

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