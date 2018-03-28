Жители Богородского района Москвы жалуются на огромную свалку, которая появилась в промзоне прямо на берегу Яузы

По их словам, мусор туда свозят машины ГБУ «Жилищник». Муниципальные депутаты обнаружили там возгорание, пишет издание «МБХ.Медиа». Местные жители говорят, что свалка горит достаточно часто, люди жалуются на едкую вонь.