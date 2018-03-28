Саратовский суд рассматривает два иска к организации диабетиков, которую признали иностранным агентом

Прокуратура просит привлечь к ответственности как саму организацию, так и ее бывшего руководителя. Как писала местная пресса, с жалобой в прокуратуру ранее обратился студент саратовского медуниверситета Никита Смирнов, который возглавлял штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах.

Позже он отозвал заявление. Прокуратура утверждает, что на проведение пациентских мероприятий для больных сахарным диабетом и связанным с ним ожирением в организации получают деньги от зарубежных фармацевтических компаний.

Кроме того, компаниям передавались персональные данные участников мероприятий. В ведомстве считают это мониторингом так называемых «болевых точек» региона,, которая может использоваться «для инспирирования протестных настроений в обществе».