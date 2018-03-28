Саратовский суд рассматривает два иска к организации диабетиков, которую признали иностранным агентом
Прокуратура просит привлечь к ответственности как саму организацию, так и ее бывшего руководителя. Как писала местная пресса, с жалобой в прокуратуру ранее обратился студент саратовского медуниверситета Никита Смирнов, который возглавлял штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах.
Позже он отозвал заявление. Прокуратура утверждает, что на проведение пациентских мероприятий для больных сахарным диабетом и связанным с ним ожирением в организации получают деньги от зарубежных фармацевтических компаний.
Кроме того, компаниям передавались персональные данные участников мероприятий. В ведомстве считают это мониторингом так называемых «болевых точек» региона,, которая может использоваться «для инспирирования протестных настроений в обществе».
Комментарии14
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compare 28 марта 2018 | 16:35
чего-чего,а подлости,"некоторым" нашим "студентам",не занимать! еще и поделиться могут,щедро...
fig_wam 28 марта 2018 | 16:42
compare: Когда этому студенту сказали, что он просто мразь, то он вроде попытался отозвать свой донос, но ему сказали "Поздно, процесс пошел"
В прокуратуре еще большие мрази.
ostanovka 28 марта 2018 | 16:36
Правильно.
Иностранный инсулин среди своих адептов распространяли, значит, шпионы, как минимум, агенты влияния.
Всех посадить, разобраться с их связями. Щупальца тянутся за границу, к фашистам.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 16:36
Чтобы жизнь сладкой не казалась.
bozk 28 марта 2018 | 16:39
Страна чудовище
rom8883 28 марта 2018 | 16:43
Дураки и дороги. Попался подлый дурак-студент. Как он будет давать клятву Гипократа?
consts 28 марта 2018 | 16:45
Каждый паз кажется, что уже нечем поразить, и каждый раз - вот тебе пожалуйста.
vitaly_solo 28 марта 2018 | 17:10
consts:
Такие же мысли возникли. Думаешь, что уже ничего не удивит, что ниже опускаться уже некуда. Но читаешь подобные новости и не веришь в то, что это на самом деле...
diximania1948 28 марта 2018 | 16:50
Молодая ЕДРисня взошла.
bonhoeffer 28 марта 2018 | 16:53
Идет необъявленная война власти против собственного народа!
terens 28 марта 2018 | 16:56
т.е. помощь диабетикам из-за бугра это тоже преступление против РФ? Или что они там делали то?
rom8883 28 марта 2018 | 17:04
Кроме того, компаниям передавались персональные данные участников мероприятий. \\
Нет! Пусть лучше сдохнут диабетики!
snaker 28 марта 2018 | 17:11
Студента-мразь пожизненно на совдеповский пенецилин, три раза в день в одно и то же полужопие.
lew_usow 28 марта 2018 | 17:18
Тут главное не то, что из за бугра наших соотечественников спасают, а выдача гостайны о количестве людей, которых государство списало и обрекло.