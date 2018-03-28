Мальта отзывает своего посла из России для консультаций
Это связано с так называемым «делом Скрипаля», которое расследуют в Англии, — поясняет мальтийское правительство. Также сегодня стало известно, что своих послов отзывает по той же причине Люксембург и Словакия. Накануне стало известно, что решение об отзыве глав своих дипмиссий в Москве приняли Болгария и Евросоюз. Кроме того, страны Запада высылают сотрудников российских посольств. В Москве обещают ответные меры.
Комментарии11
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doorin 28 марта 2018 | 16:32
Председатель Европейского совета Дональд Туск
заявил, что всем странам ЕС предписано американскими
друзьями в ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ режиме высылать по 10 русских
дипломатов из каждой страны ЕС, до тех пор пока их количество
не сравняется с нулем. После чего ЕС обязано будет полностью
перейти на закупки американского газа, нефти и т.п.
\ Neue Zurcher Zeitung \
rom8883 28 марта 2018 | 16:46
doorin: Что, и арабских тоже? Их-то за что?
tour 28 марта 2018 | 16:35
Совсем немного времени прошло после 8—о марта, а уже начали появляться первые очереди в консультацию.
odobryam_s 28 марта 2018 | 16:36
Ну только самые ярые патриоты купили себе гражданство Мальты, а тут на тебе....
fr_perren 28 марта 2018 | 16:41
Ну если даже Мальта.. Спина у нацлидера уже как решето.
zztop1960 28 марта 2018 | 17:06
fr_perren: А по русТВ говорили что Мальна наш и про Словакию так же говорили. Опять врали ?
clandestino 28 марта 2018 | 16:42
Ответные меры вызовут ещё более ответные меры
piter_ug 28 марта 2018 | 16:42
В качестве ответной меры Роисся Вперде должна увеличить количество послов из Чучхяндии, Венесуэлы, Науру и Лесото.
sir_charlie 28 марта 2018 | 16:49
Когда Сан-Марино вышлет, тогда пора будет понижать уровень представительства до гражданок Малайзии уборщиц в посольствах в Лондоне и Вашингтоне.
А пока только до третьих секретарей, капитанов СВР. Они, правда, на английском и американском английском малопонятно для быдла их Уэльса или Майами говорят(((
mamiluk 28 марта 2018 | 16:57
Завтра Путин объявит Мальте войну.
kottigr1 28 марта 2018 | 17:14
mamiluk: А послезавтра российская армия сделает финт ушами и полным составом сдастся в плен Мальте в обмен на политическое убежище...