Мальта отзывает своего посла из России для консультаций

Это связано с так называемым «делом Скрипаля», которое расследуют в Англии, — поясняет мальтийское правительство. Также сегодня стало известно, что своих послов отзывает по той же причине Люксембург и Словакия. Накануне стало известно, что решение об отзыве глав своих дипмиссий в Москве приняли Болгария и Евросоюз. Кроме того, страны Запада высылают сотрудников российских посольств. В Москве обещают ответные меры.