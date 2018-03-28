Автомобильный салон загорелся в Приморском районе Санкт-Петербурга
Черный дым поднимается от здания на улице Савушкина, говорят очевидцы. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия, пишет «Фонтанка». Информации о пострадавших пока не поступало.
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Черный дым поднимается от здания на улице Савушкина, говорят очевидцы. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия, пишет «Фонтанка». Информации о пострадавших пока не поступало.
Произошедшая в Кемерово трагедия это удар в спину Владимиру Путину, — считает сенатор Елена Мизулина Накануне в телеэфире она выразила соболезнование президенту, который, как она считает, «делает сегодня для страны невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, а внутри проводя реформы невероятной силы»
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Комментарии22
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jetsam 28 марта 2018 | 16:34
это бузотёры. удар в профиль путену..
подлый удар в родном городе.
перед самой пожизненой инаугурацией...
kindman_a 28 марта 2018 | 16:42
Ну чё, Лахта-2 - заметаете следы на Савушкина?
Фонарных столбиков стали побаиваться, да? :-)))
evgolius7 28 марта 2018 | 16:48
kindman_a:
Они там кредитов набрали....отдавать не хотят.
bozk 28 марта 2018 | 16:35
Соболезнования Путину
platonnekafrin 28 марта 2018 | 16:42
bozk: И это - извинения Кадырову!
bike_nty 28 марта 2018 | 17:04
platonnekafrin: на всякий случай
kryymsdyk 28 марта 2018 | 16:37
Савушкинские они такие
ostapbey 28 марта 2018 | 16:42
kryymsdyk: "пердаки" горят от мировых вестей..
На пригожинской кухне..
даже..
fr_perren 28 марта 2018 | 16:39
Новости как сводки с фронта.
davi__koloradov 28 марта 2018 | 16:39
В Одессе говорят «задница горит» у Путина.
kryymsdyk 28 марта 2018 | 16:42
Страна большая, то звякнет, то брякнет где-нибудь постоянно.
tina56 28 марта 2018 | 16:42
Очередной "турецкий" удар в спину чуваку из Кремля?
Разложившиеся существа путинской власти в любой ситуации будут винить зеркало, а не свои страшные рожи.
askol2016 28 марта 2018 | 16:44
Думаю, за 6 путинских лет Россия догорит полностью до конца и превратится в одну огромную мусорную свалку.
venmud 28 марта 2018 | 16:52
askol2016: "догорит полностью и превратится в мусорную свалку."
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Это по-нашему, по-питерски: два удовольствия в одном флаконе.
askol2016 28 марта 2018 | 17:05
venmud: Так ведь одновременно с автосалоном, там же в Приморском районе, горит 22 этаж жилого дома. А пожарная автолестница дотягивается только до 9 этажа. Люди просят спасти их, а лестница коротковата.
vaka257 28 марта 2018 | 16:47
В Петербурге менты пытались разогнать акцию памяти погибших в Кемерово. Марсово поле. Тут не правильно скорбят. Нужно скорбеть на казенной акции на Дворцовой с согнанными бюджетниками...
piterjanis 28 марта 2018 | 16:49
Ликуют хохлоботы и эмигранты
vaka257 28 марта 2018 | 16:50
piterjanis: Тема не раскрыта - лишь 5.90.
anji70 28 марта 2018 | 16:51
Опять Богородица промахнулась.
tag188 28 марта 2018 | 16:55
Черный дым поднимается от здания на улице Савушкина
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Так получается, савушкинские нам могут в "прямом эфире" рассказать, что там у них происходит.
Эй, портянки, ау!! Вы где? Чего там у вас подгорело и бомбануло так?
veganfckelby 28 марта 2018 | 16:56
опять в спину..! да что ж они так и норовят со спины то.!?
snaker 28 марта 2018 | 17:06
veganfckelby: Так к педерастам всегда со спины подходят...