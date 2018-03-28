Кемеровский суд арестовал уже двух подозреваемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»
Это управляющая торгового центра Надежда Судденок и дежурный Сергей Антюхин, который сидел за пультом пожарной охраны. По версии следствия, в торговом центре фактически не проводили инструктажи по пожарной безопасности.
Комментарии25
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liliyask 28 марта 2018 | 16:34
вот они настоящие виновники...ага
pna 28 марта 2018 | 16:41
liliyask: А что вы думаете? Именно так. Во всех пожарах всегда бывают виноваты в том числе (подчеркиваю) именно исполнители низшего звена. А далее идут по цепочке наверх.
kottigr1 28 марта 2018 | 16:46
pna: Почему глава МЧС, чьи подчиненные дали добро на работу этого конвейера смерти ещё не в отставке !?.. Почему те должностные лица, с чьего согласия, действовал этот Бухенвальд для детей ещё не под стражей.. !!?
Причиной пожара в Торговом центре в Кемерове была российская коррупция, которой покровительствует узурпатор власти В.В.Путин..
vulgaris_liberal 28 марта 2018 | 16:52
kottigr1: Вообще-то, это идол хомячков навальный утверждает, что т.н. малый бизнес нужно избавить от проверок и согласований. Собственно, сейчас вы видите воплощение в жизнь идей своего кумира
kottigr1 28 марта 2018 | 16:55
vulgaris_liberal: Какую должность в российской власти занимает этот Навальный ?
Деток то сожгли путинойды.. здесь и сейчас.
vulgaris_liberal 28 марта 2018 | 16:57
kottigr1: То что случилось сейчас - это трагедия. А ваш кумир навальный хочет сделать это системой. Потому что сам дурак и окружил себя недоучками и жополизами
kottigr1 28 марта 2018 | 17:05
vulgaris_liberal: Смысл серьёзно воспринимать Ваши фантазии ?
Деток то сожгли путинойды.. здесь и сейчас.
pna 28 марта 2018 | 16:54
kottigr1: Слушайте, ну как маленький ребенок задаете эти вопросы. Надо было сразу сажать "узурпатора" власти. Вы что-то перепутали сажают не его, а сажает он.
На каждом объекте есть свой ответственный по ТБ. Это руководитель и его подчиненный, которого он назначил ответственным. Этих людей арестовывают в случае гибели людей в первую очередь. А далее только следствие устанавливает остальных виновных. И будьте уверены. в данном случае сядут все.
kottigr1 28 марта 2018 | 17:10
pna: Возможно, что и посадят пару пожарных инспекторов для приличия.. Коррупционная система то - останется.
pna 28 марта 2018 | 17:17
kottigr1: Я согласен. Давайте посадим коррупционную систему.
kottigr1 28 марта 2018 | 17:25
pna: Коррупционную систему невозможно посадить. Можно лишь задать такие правила системы, которые будут минимизировать присутствие коррупции.
Это прецедентное право, ответственность, открытость обществу, сменяемость власти, свобода слова...
igorrrpadlowitchs 28 марта 2018 | 17:03
liliyask: ну, как можно эту женщину с менталитетом домохозяйки ставить управляющей ТЦ ? И так по всей стране- на местах управленцев сидят , а не управляют полные бездарности и просто зиц председатели, которые ничего не понимают и ничего не рашают!
cockeyed 28 марта 2018 | 16:40
Эхо путается в фамилиях и званиях - в одном месте это охранник Антюшин, здесь он уже на повышение дежурный Антюхин.
vulgaris_liberal 28 марта 2018 | 16:40
Власти обещали наказать сообщников навального которые распространяли фейки о количестве погибших. Некто соколов уже плачет, что он не хотел никого обманывать. Хомячки никогда не отличались храбростью и силой духа
vsehporvem 28 марта 2018 | 17:03
vulgaris_liberal: Природная ссыкливость, сэр!
vaka257 28 марта 2018 | 16:40
«Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавший проверять торговый центр на пожароопасность.
Автобус был предоставлен местным управлением МЧС»
Перечитайте три раза эту новость. И скажите, кроме России где ещё ТАКОЕ возможно?...
pna 28 марта 2018 | 16:57
vaka257: Возможно везде. От неполадок в проводке горят автомобили во всем мире. Если это было бы не так, то тогда во всем мире в автомобилях не возили бы огнетушители.
alger 28 марта 2018 | 17:05
pna: придурок, я не вожу. нет в Пиндосии такого закона.
а то за весь мир знаешь
pna 28 марта 2018 | 17:14
alger: А без хамства не можете?. Про огнетушители я слышал здесь на Эхе в автомобильных передачах. А то что вы не думаете о своей безопасности и не возите с собой огнетушитель это ваши проблемы. Удачи вам не сгореть.
fedor55 28 марта 2018 | 16:45
Ну ладно арендаторшу арестовали, но охранник то тут причем? Якобы он отключил сигнализацию, хотя никаких доказательств этому нет. И даже если и отключил сделал он это явно не по своей воле, а по приказу начальства, это не его зона ответственности. Вообщем нашли очередного козла отпущения.
pna 28 марта 2018 | 16:59
fedor55: Откуда вы знаете зону ответственности этого охранника? Может быть это записано в его должностной инструкции.
fedor55 28 марта 2018 | 17:05
pna: голову то включите, никакой охранник не будет брать на себя ответственность и выключать пожарную сигнализацию по своей инициативе, хотя бы потому, что ему за это по шапке прилетит от начальства. Ну и плюс в этой новости сказано, что инструктажи по пожарной безопасности не проводили т.е. охранники не знали, как действовать в этой ситуации.
pna 28 марта 2018 | 17:12
fedor55: Еще раз подчеркиваю. Вы знаете должностную инструкцию этого охранника? Если он не обязан был это делать по инструкции, то его не взяли бы под стражу. Дело резонансное. Никто не пойдет на явное нарушение закона.
Если инструктаж не проводили, то сядет тот кто должен был его проводить и кто должен следить за этим. Нам на курсах МЧС говорили, что только ваша подпись в книге инструктажа спасает вас от тюрьмы.
fedor55 28 марта 2018 | 17:18
pna: "Никто не пойдет на явное нарушение закона. "
Вы видимо не в России живёте и не знаете как дела фабрикуют и как работает басманное правосудие. Посадить могут кого угодно и за что угодно, было бы желание.
Тут просто нашли козла отпущения, в деталях никто копаться не будет, а народ доволен, что наказали главного "виновника".
pna 28 марта 2018 | 17:24
fedor55: Я могу и ошибаться, но судя по настроению Путина он заставит именно в этом случае довести дело до конца. Не зря он сказал о цепочке. Думаю, что здесь как раз тот, вы может быть тут не правы. не типичный. а особый случай. Посадят невзирая на регалии. Уж слишком резонансный случай. И выход людей на митинг этому поможет. Боятся они простого народа. Вот если бы вывел людей Навальный, то все завалил бы. Сформировалось четкое правило, людей, которых мочит Навальный не трогать. В Москве даже шутка гуляет, сколько надо заплатить Навальному, чтобы он про меня компромат в сетях вывалил.