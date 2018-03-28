Племянница Скрипаля: У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мало шансов на то, чтобы поправиться

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мало шансов на то, чтобы поправиться, — в этом уверена племянница Скрипаля, Виктория. В интервью ВВС она заявила, что прогноз состояния ее дяди и двоюродной сестры нехороший, — если они выживут, то будут инвалидами остаток жизни.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь пострадали от применения неизвестного вещества, предположительно нервно-паралитического, в Солсбери 4 марта.