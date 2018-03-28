Племянница Скрипаля: У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мало шансов на то, чтобы поправиться
У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мало шансов на то, чтобы поправиться, — в этом уверена племянница Скрипаля, Виктория. В интервью ВВС она заявила, что прогноз состояния ее дяди и двоюродной сестры нехороший, — если они выживут, то будут инвалидами остаток жизни.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь пострадали от применения неизвестного вещества, предположительно нервно-паралитического, в Солсбери 4 марта.
Комментарии22
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noxepy666 28 марта 2018 | 16:08
Ну до инаугурации то их продержат же?
mamapckoe_ky 28 марта 2018 | 16:11
А бандит, переизбираемый россиянами на кремлёвский трон, продолжает оставаться безнаказанным. Счёт растёт, хотя куда уже!..
r88w556xl4 28 марта 2018 | 16:14
Британии конечно абсолютно пофиг на свой "расходный материал", история отравлений у неё огромная, но садисты из МИ-6 могли бы уж как-то погуманнее сделать - убить сразу, чтоб не мучились люди.
glotov 28 марта 2018 | 16:20
r88w556xl4: Для затеянного циничного "шоу" они ни "расходный материал", ни средств не жалеют. Могут и в овощей превратить, чтоб живые страшилки всему миру показывать. Уже , вон, намекают, что умственные способности не восстановятся.
fig_wam 28 марта 2018 | 16:31
r88w556xl4: Разработчик Новичка Углев, из Шихан который, сразу ьи однозначно заявил, чсто шансмов вывжить у Скрипалей нет. Он свою разработкуу знает и сказал, что антидота к ней нет.
Фактически они уже мертвы, живут только за счет подключения к аппаратуре.
glotov 28 марта 2018 | 16:24
mamapckoe_ky: Бандитка Мэй не только безнаказанна, но и втянула в соучастие в преступлении европейские страны.
duch_nic 28 марта 2018 | 16:27
//мало шансов на то, чтобы поправиться//
Начнут поправляться, помогут этот процесс заморозить.
Нафига им говорящий Скрипаль?
fig_wam 28 марта 2018 | 16:35
glotov: Истерика портянок и их явная и наглая ложь показывает в какой истерике находятся их хозяева кремлины и как крепко их взяли за задницу.
Такой жесткой реакции кремлины никак не ожидали и теперь пытаются спасти свои задницы, но не получается.
Начали арестовывать их собственность в Англии, а если везде? Мрак.
vlabumur 28 марта 2018 | 16:09
Шансов нет.
noxepy666 28 марта 2018 | 16:17
vlabumur: Молиться надо же, Дездемонда! Вы чего?
fig_wam 28 марта 2018 | 16:38
noxepy666: Ты когда обосрался, то помолился? теперь подмойся и смени штаны. Тебя вызывает к Пригожину, он хочет на тебе снова свой обрез опробовать.
Торопись и опять не обосрись. А то ты всегда в дерьме.
noxepy666 28 марта 2018 | 16:47
fig_wam: Поросёночек, ты вообще можешь думать хоть о чём-то, кроме чужих экскрементов?
fig_wam 28 марта 2018 | 16:59
noxepy666: Дружочек, они тебе не чужие эти экскременты. Они твои. Ты как всегда обосрался.
А тебя Пригожин ждет.
У него обрез простаивает.
sasass 28 марта 2018 | 16:16
Умственные способности потеряют - так говорят специалисты по этому газу ///
ukov 28 марта 2018 | 16:29
sasass:
Есть версия, что Сережа Скрипаль хотел переправить порцию боевых отравляющих веществ с дочкой из лаборатории в Портон-Дауне в Россию.
Не получилось, то ли по пьянке,то ли по неосторожности сами траванулись.
По заданию МИ6 или по собственной инициативе - это вопрос?
vtodorol 28 марта 2018 | 16:38
ukov: А зачем ?? В России этого говна мало??!!
ukov 28 марта 2018 | 16:51
vtodorol:
А зачем ?? В России этого говна мало??!!
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В Бутурлино во всех продовольственных БОВ на прилавках?
duch_nic 28 марта 2018 | 16:30
sasass: Даже не сомневайтесь! Хорошо, если оставят в живых, хотя живые - это тоже большой риск. Могут и поправиться. А оно этим "специалистам" надо?
sergirusso 28 марта 2018 | 16:24
Вот и быдло в Кемерово не жалко...
cockeyed 28 марта 2018 | 16:33
А как же полицейский остался выжил? Видать просчитался Путин - недопрыснул новичка полицаю, или на англичан новичок не действует.
greying_eagle 28 марта 2018 | 16:53
Почему же неизвестного. Уже определили, боевое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", разработанного в СССР и РФ и уже один раз примененного на банкире Кивилиди где-то в 90-х, правда материаллы этого дела засекречены. Хм.., почему бы это ФСБ засекретило внутреннее криминальное дело? Может потому что там было применено секретное запрещенное международными договорами отравляющее вещество.
Все прекрасно известно всем, кроме МИДа и 1го канала и пригожиской организации троллей.
mamiluk 28 марта 2018 | 17:00
племянница Скрипаля...
Ну как же гебня: в этом деле мастак...ничего другого делать-то все равно не умеют...