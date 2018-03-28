Умер актер и певец Олег Анофриев

Артист скончался на 88-м году жизни в Москве.

Смерть знаменитого актера наступила сегодня после полудня – об этом ТАСС рассказал зять Анофриева Сергей Солодинин. По его словам, причиной стали болезнь и преклонный возраст артиста.

Анофриев был широко известен благодаря своим ролям в кино и песням. Актерскую карьеру он начал еще в середине 50-х годов. Анофриев успел сняться в десятках лент, в числе которых — «Девушка с гитарой», «Алые паруса», «Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие. Не меньшей популярностью пользовалось и музыкальное творчество Анофриева – он написал больше 50 композиций к фильмам и мультфильмам. Артист также занимался озвучанием мультфильмов, например, его голосом поют почти все персонажи «Бременских музыкантов». Кроме того, Анофриев публиковал стихи и прозу, а также вел передачи на телевидении и радио.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов уже предложил увековечить память Анофриева в Москве и пообещал рассмотреть все предложения.